El 12 de agosto de 2026 se produce una alineación aparente de seis planetas en el cielo de la mañana: Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. No están realmente formando una línea en el espacio; desde la Tierra, sus posiciones proyectadas sobre la eclíptica hacen que parezcan alineados. Por esta razón, aquí te dejaré con los horarios y dónde podrás ver EN VIVO este evento astronómico sin igual desde diferentes partes del mundo.

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas del 12 de agosto 2026?

La alineación de los 6 planetas en mención (Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) será observable principalmente al amanecer, que es la hora recomendada para poder apreciar este fenómeno astronómico. Por esta razón, aquí te dejaré con la mejor hora para que puedas apreciar la alineación planetaria desde diferentes partes del mundo como Estados Unidos, México, España, Perú, Colombia, Argentina, Centroamérica y El Caribe.

Región Hora recomendada para observar Momento ideal Dirección Estados Unidos 4:30–5:45 a. m. 5:00 a. m. aprox. Este / Este-noreste México 4:45–5:50 a. m. 5:15 a. m. aprox. Este / Este-noreste España 5:30–6:50 a. m. 6:00 a. m. aprox. Este / Este-sureste Perú 4:30–5:45 a. m. 5:00 a. m. aprox. Este / Este-noreste Colombia 4:30–5:45 a. m. 5:00 a. m. aprox. Este / Este-noreste Argentina 5:00–6:30 a. m. 5:30 a. m. aprox. Este / Noreste Centroamérica 4:30–5:45 a. m. 5:00 a. m. aprox. Este El Caribe 4:45–6:00 a. m. 5:15 a. m. aprox. Este / Este-noreste

¿Dónde ver EN VIVO la alineación de 6 planetas del 12 de agosto 2026?

Para observar la alineación de 6 planetas de este miércoles 12 de agosto de 2026 tienes varias opciones, tanto para poder mirarlo a simple vista, con diferentes posiciones en el firmamento o también mediante aplicaciones o streaming en Internet.

Dónde mirar: hacia el cielo oriental , aunque los seis planetas se extenderán a lo largo de una amplia franja del cielo.

hacia el , aunque los seis planetas se extenderán a lo largo de una amplia franja del cielo. A simple vista: los planetas más brillantes serán los más fáciles de identificar. Urano y Neptuno son demasiado débiles para verse cómodamente a simple vista , por lo que necesitarás prismáticos astronómicos o un telescopio.

los planetas más brillantes serán los más fáciles de identificar. , por lo que necesitarás prismáticos astronómicos o un telescopio. Mejor lugar: un sitio con horizonte despejado hacia el este , lejos de edificios, montañas y contaminación lumínica.

un sitio con , lejos de edificios, montañas y contaminación lumínica. Aplicación recomendada: utiliza una aplicación de astronomía como Stellarium, Sky Tonight o Star Walk 2 para apuntar el teléfono hacia el cielo y localizar cada planeta