El 28 de febrero de 2025 se producirá un extraño fenómeno celeste, siete planetas se alinearán en el cielo nocturno y millones de personas alrededor del mundo serán testigos. Este evento celestial ofrece una oportunidad única para que los observadores puedan ver juntos a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Si las condiciones son ideales, promete ser un gran espectáculo para los entusiastas de la astronomía. Conoce la hora exacta por país, cuándo y dónde verlo vía streaming online y en directo.

El desfile de planetas del viernes 28 de febrero ofrecerá un espectáculo poco común para los aficionados a la astronomía y a la observación del cielo. Con una planificación adecuada y un buen clima, millones de personas tendrán la oportunidad de ver un evento celestial único en la vida que no se volverá a ver hasta 2040. Si eres un astrónomo apasionado o simplemente te interesan las maravillas de nuestro sistema solar, este es un evento que no debes perderte.

¿Dónde y cuándo ver la alineación de los 7 planetas en 2025?

La alineación planetaria de febrero será visible en casi todo el mundo en las noches del 28 de febrero de 2025: comience a observar tan pronto como el Sol se ponga detrás del horizonte. Algunas ubicaciones tendrán mejores condiciones de observación a medida que los planetas se eleven por encima del horizonte. Saturno puede no ser visible en algunos lugares.

Tenga en cuenta que el 28 de febrero de 2025 es una fecha media en la que este evento será claramente visible para la mayoría de las ubicaciones del mundo . La fecha perfecta para ver la alineación puede variar según su ubicación.

Aquí hay una lista de lugares alrededor del mundo y las fechas en que se ven los planetas en el sector más pequeño del cielo durante esta alineación:

CIUDAD VISIBILIDAD Tokio 22 de febrero, sector del cielo de 166 grados México: 25 de febrero, sector de cielo de 170 grados Nueva York 25 de febrero, sector de cielo de 157 grados Hong Kong 27 de febrero, sector del cielo de 174 grados Berlín 2 de marzo, sector de cielo de 141 grados Londres 2 de marzo, sector de cielo de 142 grados Mumbai 3 de marzo, sector de cielo de 169 grados Beijing 3 de marzo, sector del cielo de 159 grados Sydney 3 de marzo, sector de cielo de 122 grados São Paulo 4 de marzo, sector del cielo de 126 grados

Tenga en cuenta que los edificios altos o las montañas altas cerca de usted podrían ocultar los planetas a la vista.

¿Dónde ver gratis online la alineación planetaria?

Dado que Neptuno y Urano son particularmente difíciles de encontrar, junto con el hecho de que Saturno y Venus estarán uno al lado del otro, puede haber alguna dificultad para encontrar los seis planetas en el cielo. Para esto, hay algunas buenas herramientas disponibles. Consulta el sitio web de Stellarium, junto con el mapa del cielo nocturno de Time and Date. Estos deberían darte una buena idea de dónde se encuentra cada planeta en relación con los demás. Star Walk 2 es una excelente aplicación para Android e iOS. Stellarium también tiene sus propias aplicaciones para Android e iOS.

Visibilidad de los planetas

Para aprovechar al máximo su velada del 28 de febrero, te contamos cómo será la visibilidad de los planetas mencionados el próximo viernes durante el cielo nocturno. Recuerda que dependerá mucho de las condiciones para que pueda ser un evento espectacular.

PLANETAS ¿CÓMO SE VERÁ? Venus Brillante en el cielo vespertino y visible poco después del atardecer Marte Bien ubicado en el cielo después de su oposición en enero de 2025 Júpiter y Saturno Visibles a simple vista Urano y Neptuno difíciles de detectar; es mejor utilizar binoculares o telescopios para verlos mejor

Cómo ver la alineación de los 7 planetas

Para tener la mejor experiencia de visualización:

Encuentra un lugar oscuro: selecciona una ubicación lejos de las luces de la ciudad para reducir la contaminación lumínica.

selecciona una ubicación lejos de las luces de la ciudad para reducir la contaminación lumínica. Verifique el clima: asegúrese de que haya cielos despejados la noche del 28 de febrero.

asegúrese de que haya cielos despejados la noche del 28 de febrero. Momento: Comience a observar poco después del atardecer en el cielo occidental.

Comience a observar poco después del atardecer en el cielo occidental. Utilice el equipo: Aunque la mayoría de los planetas se pueden ver sin ayuda, los binoculares o telescopios mejorarán enormemente la visión de Urano y Neptuno.

Próximas fechas para ver alineaciones planetarias

Planifique sus observaciones planetarias para los próximos años, y no se pierda la próxima alineación planetaria, descrita en detalle al principio del artículo y actualizada periódicamente.

No todas las partes del mundo tienen la misma visión de las alineaciones planetarias. Debido a la posición de la eclíptica en la esfera celeste, es posible que algunos planetas no sean visibles desde donde usted vive. Por lo tanto, tenga en cuenta que la siguiente lista de alineaciones planetarias es una descripción general. Las fechas indicadas indican cuándo se pueden ver claramente los planetas desde la mayoría de los lugares del mundo. Si no ve esta fecha precisa, no se preocupe: la alineación suele ser visible durante algunos días antes y después de la fecha indicada. Estas son las próximas alineaciones planetarias que ocurrirán en 2025-2026:

28 de febrero : una gran alineación nocturna de Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano, Júpiter y Marte.

17 de abril: una pequeña alineación matutina de Neptuno, Mercurio, Saturno y Venus.

una pequeña alineación matutina de Neptuno, Mercurio, Saturno y Venus. 10 de agosto: una gran alineación matutina de Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno.

una gran alineación matutina de Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno. 28 de febrero de 2026: una gran alineación nocturna de Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter.

una gran alineación nocturna de Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter. 18 de abril de 2026: una pequeña alineación matutina de Saturno, Marte, Mercurio y Neptuno.

una pequeña alineación matutina de Saturno, Marte, Mercurio y Neptuno. 12 de mayo de 2026: una mini alineación nocturna de Mercurio, Júpiter y Venus.

una mini alineación nocturna de Mercurio, Júpiter y Venus. 10 de agosto de 2026: una gran alineación matutina de Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno.

una gran alineación matutina de Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. 14 de noviembre de 2026: una pequeña alineación matutina de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter.

