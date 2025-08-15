“La noche está estrellada y tiritan, azules, los astros a lo lejos”, dice un verso de Pablo Neruda. Las noches de agosto han sorprendido a los amantes de la astronomía con algo más que estrellas vibrando en el firmamento.

En los primeros días del mes, una superluna alumbró las noches en la Tierra. Asimismo, los meteoros de las Perseidas, la lluvia de estrellas fugaces más esperada del mundo, han maravillado a más de un astrónomo y aficionado. Pero esos no son los únicos espectáculos cósmicos que el cielo tiene programado este mes.

El cielo de la Tierra ha ofrecido más de un espectáculo cósmico para los astrónomos profesionales y aficionados: superluna de Esturión, lluvia de estrellas Perseidas y ahora un desfile planetario. (Foto: m-gucci / iStock)

Alineación planetaria

El 10 de agosto empezó la alineación planetaria en la que seis planetas del Sistema Solar pudieron ser vistos desde la Tierra. Para aquellos que llegan un poco tarde a la fiesta astronómica, entre el 16 y el 20 de agosto serán días cruciales para poder apreciarlos.

Cuándo podrá verse mejor la alineación planetaria

La alineación planetaria de agosto de 2025 podrá ser mejor apreciada antes del amanecer los días 18 y 19 de agosto. Esto debido a que también estará la Luna en el paisaje.

El desfile planetario de los seis planetas será sobre el horizonte en el hemisferio norte, justo antes del amanecer. Esto podría ser entre las 4:00 a.m. y 6:00 a.m. dependiendo de tu ubicación.

Qué planetas y cómo podrán verse en la alineación planetaria de agosto 2025

Estos son los planetas que serán visibles en la alineación planetaria este mes de agosto. Algunos requerirán instrumentos para poder ser apreciados.

Alineación Planetaria de Agosto de 2025: Los planetas que serán visibles en este desfile planetario son: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. (Foto: buradaki/iStock)

Mercurio: Visible sin necesidad de instrumentos, pero con binoculares será más fácil de encontrar.

Venus: Visible sin necesidad de instrumentos.

Júpiter: Visible sin necesidad de instrumentos.

Saturno: Visible sin necesidad de instrumentos.

Urano: Se necesitan binoculares para ver este planeta.

Neptuno: Se necesita un pequeño telescopio para ver este planeta.

