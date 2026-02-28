El 28 de febrero de 2026 ocurrirá un fenómeno astronómico espectacular que ha captado la atención de observadores del cielo en todo el mundo: una alineación de seis planetas visible poco después del atardecer. Este evento, a menudo llamado “desfile planetario”, reúne a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno extendiéndose a lo largo del cielo desde el horizonte occidental hasta el este y creando la impresión de que están “alineados” desde la perspectiva de la Tierra.

Los fenómenos de alineación planetaria son observados desde hace siglos. Los antiguos astrónomos, como los babilonios y griegos, ya registraban posiciones similares de los planetas en el cielo, aunque sin entender completamente sus órbitas.

Todo quedó más claro en el siglo XVI gracias a Copérnico. Él propuso que el Sol es el centro de todo, lo que permitió entender por fin que los planetas siguen un orden y que sus movimientos se pueden predecir.

Este tipo de fenómeno ocurre porque los planetas orbitan el Sol en un plano similar, lo que en determinados momentos genera una coincidencia visual desde la Tierra. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Una alineación planetaria no significa que los planetas estén literalmente en una línea recta en el espacio: sus distancias al Sol siguen siendo totalmente diferentes.

Según el portal Star Walk, la razón por la que parecen alinearse desde la Tierra es que sus órbitas están casi en el mismo plano, llamado plano de la eclíptica, y en ciertos momentos varios planetas se agrupan en la misma región del cielo.

En el caso del 28 de febrero de 2026, el evento será particularmente especial porque seis planetas aparecerán visibles en una misma franja del cielo poco después del atardecer. Mientras que Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter podrán verse sin ayuda óptica en condiciones favorables, los más distantes y tenues Urano y Neptuno requerirán el uso de binoculares o un telescopio para ser observados claramente.

Cuatro planetas podrán verse a simple vista, mientras que los más lejanos requerirán telescopio o binoculares. (Foto referencial: Freepik)

Este tipo de alineaciones de seis planetas no es frecuente. Alineaciones de dos o tres planetas pueden ocurrir cada pocos años, pero ver seis planetas juntos en una misma franja del cielo es menos común y crea una excelente oportunidad para la astronomía y la educación científica.

En cuanto al futuro próximo, eventos parecidos también están previstos. El medio The Sun indica que a finales de octubre de 2028 se espera otra agrupación destacada de varios planetas visible antes del amanecer, aunque con menor número que en 2026. Además, otra agrupación importante de cinco planetas volverá a ser observable después del atardecer en febrero de 2034.

Cómo ver la alineación planetaria del 28 de febrero de 2026

Para ver la alineación planetaria del 28 de febrero de 2026 desde países como Estados Unidos, México y España, puedes seguir los mismos principios básicos de observación, aunque las horas y posiciones exactas dependen de tu ubicación local.

El evento será visible aproximadamente entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol, mirando hacia el cielo occidental con un horizonte despejado y poca contaminación lumínica. Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter, los más brillantes, podrán verse a simple vista bajo cielos claros, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio.

En Estados Unidos, según el medio Star Walk, la mejor franja suele comenzar poco después del atardecer en cada zona horaria (por ejemplo, entre las 6:15 p. m. y 7:15 p. m. en muchas regiones), mirando hacia el oeste-suroeste con un horizonte bajo despejado.

El evento será visible aproximadamente entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

En México, los expertos recomiendan observar entre 30 y 60 minutos tras la puesta del Sol (alrededor de 18:42 – 19:12 h en la mayor parte del país), también mirando hacia el oeste. En España, el fenómeno será visible de forma similar tras el atardecer. Por ejemplo, en Madrid puedes comenzar alrededor de 19:36 h mirando hacia el oeste/noroeste para intentar localizar los planetas más brillantes.

Si quieres aumentar tus posibilidades de ver más planetas, busca lugares altos o alejados de luces artificiales y, si es posible, utiliza unos binoculares o un telescopio para identificar a Urano y Neptuno.

