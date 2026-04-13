El firmamento de la Tierra siempre nos sorprende. Algunas veces con lluvias de estrellas, brillantes superlunas o cometas que surcan el cielo. Esta vez una danza planetaria tendrá lugar para beneplácito de los astrónomos. Se trata de una alineación planetaria que ocurrirá este mes de abril y que promete ser un espectáculo.

¿Qué es una alineación planetaria?

También llamada desfile planetario, la alineación planetaria es un fenómeno que ocurre cuando varios planetas del Sistema Solar son visibles simultáneamente desde la Tierra. Si bien se conoce como “alineación”, no es estrictamente una. En realidad, aparenta serlo debido a las posiciones orbitales de los planetas que son observados desde nuestro mundo.

¿Cuándo es la alineación planetaria y desde dónde podrá verse?

El próximo desfile planetario tendrá lugar entre el 16 y el 23 de abril. Sin embargo, las mejores fechas para disfrutar de este fenómeno astronómico serán las mañanas entre el 18 y el 20 de abril, por lo que si quieres ser partícipe de esta danza de planetas, mucho ojo a los pronósticos del tiempo en estos días.

De acuerdo con los medios especializados, las mejores vistas de la alineación planetaria dependerán de donde te encuentres. Los observadores en el hemisferio sur tendrán la mejor vista, mientras que los que se encuentran en el norte, verán muy bajos los planetas.

¿Qué planetas podrán verse durante la alineación planetaria de abril?

La alineación planetaria de abril será una pequeña. Y es que solo podrán verse cuatro planetas y estos son: Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno.

Cuatro planetas serán visibles en la alineación planetaria de abril de 2026: Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Se trata de un fenómeno astronómico que será visible en ambos hemisferios de nuestro mundo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

¿Cuál es el mejor momento para ver los planetas?

En el hemisferio norte: 30 minutos antes del amanecer

En el hemisferio sur: entre 60 y 90 minutos antes del amanecer.

En ambos casos mirar hacia el este.

Debido a que esta danza planetaria ocurre poco antes del amanecer, se recomienda dejar de usar binoculares o telescopios minutos antes de la salida del Sol porque puede causar daños a la vista.

¿Se necesitará equipos para ver los planetas?

En el caso de Mercurio y Marte serán visibles sin necesidad de equipos especiales. Con solo nuestros ojos podremos observar estos planetas. Saturno dependerá de las condiciones climáticas. En el caso del planeta Neptuno, sí se necesitará un telescopio debido a su lejanía de la Tierra.