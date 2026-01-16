Un fenómeno se destaca en el océano Atlántico y queda grabado en imágenes satelitales. Se trata de una extensa y densa masa de color marrón que forma una especie de corredor que une la costa occidental africana con el golfo de México. El denominado Gran Cinturón de Sargazo está conformado por una macroalga flotante que sirve de refugio para peces y otros organismos.

Vista del Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico en 2025 (Foto:NASA Earth observatory)

En casi todas las primaveras y veranos boreales desde 2011, una proliferación gigante de algas marinas se formó en el medio del Atlántico, explicó la NASA. Dos años después, los científicos descubrieron que la cantidad de sargazo que flotaba en ese cinturón se había vuelto más grande.

En un inicio el sargazo se encontraba esparcido en Atlántico, pero en los últimos años se ha unido convirtiéndose en una suerte de "oasis" en el océano. (Foto: NASA Goddard)

Y no parece dejar de crecer. En mayo de 2025, las estimaciones situaron la biomasa en 38 millones de toneladas, superando el récord de 2022. Su escala lo transformó en un problema ambiental transnacional.

Los investigadores de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida, en Estados Unidos, estimaron, en su último relevamiento, que el cinturón de sargazo acumuló un total de unos 13 millones de toneladas.

Según la NASA, en cantidades dispersas en el mar abierto, el sargazo contribuye a la salud del océano al proporcionar un hábitat para tortugas, invertebrados, peces y aves. También produce oxígeno mediante la fotosíntesis. Sin embargo, una cantidad excesiva de esta alga marina cerca de la costa puede dificultar el movimiento y la respiración de ciertas especies marinas.

Cuando el sargazo se hunde en el fondo del océano en grandes cantidades, puede sofocar los corales y las praderas marinas. En la playa, cuando se descompone, libera gas de sulfuro de hidrógeno y huele a huevos podridos, lo que acarrea posibles problemas tanto para la ecología marina como para el turismo local.

El sargazo tiene muchas bondades para la vida marina, pero en exceso se ha convertido en un problema para la economía de los pueblos costeros. (Foto: NASA Goddard)

La causa de este crecimiento que no cede no está clara de inmediato. En investigaciones anteriores, los investigadores encontraron que los aportes de nutrientes de los fertilizantes y otras fuentes se correlacionan con una mayor proliferación. Los cambios en los patrones de circulación oceánica también son un factor influyente porque el sargazo crece más rápido cuando las temperaturas de la superficie del mar son normales o más frías que el promedio.

“Los principales eventos de acumulación en las playas son inevitables en todo el Caribe y a lo largo de la costa este de Florida a medida que el cinturón continúa moviéndose hacia el oeste”, dicen los especialistas.

“La Nación” de Argentina, GDA