La NASA se prepara para su Día D. El 1 de abril (como primera fecha tentativa) Artemis II despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en un viaje que no se han repetido en cinco décadas. Se trata de un hito histórico que pone a la agencia espacial un paso más cerca del ansiado retorno a la Luna.

¿Qué es Artemis II?

Artemis II es una misión espacial lunar planificada dentro del programa Artemis, el proyecto de la NASA para el regreso de los humanos a la Luna.

El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA y la nave espacial Orion de la misión Artemis II, que enviarán a cuatro astronautas alrededor de la Luna. (Foto: NASA/Frank Michaux)

Esta misión es de suma importancia para los intereses de la NASA. No se trata de un simple sobrevuelo a nuestro satélite.

Artemis II será el segundo vuelo del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS por sus siglas en inglés). Además es la primera misión tripulada de la nave espacial Orion, es decir, un bautismo de fuego para la nave insignia de la NASA con un costo estimado de US$21.5 mil millones.

De igual modo, Artemis II será la primera misión tripulada al espacio profundo (más allá de la órbita terrestre baja) y a la Luna desde el Apolo 17 en 1972.

Una misión de 10 días

La misión Artemis II durará 10 días. Llevará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen.

Se calcula que Artemis II será la misión espacial tripulada más lejana y más rápida. Eso debido a que estará a una distancia aproximada de 7600 kilómetros (4700 millas) más allá de la Luna, con una velocidad de reentrada atmosférica de aproximadamente 40 000 kilómetros por hora (25 000 millas por hora).