La misión Artemis II marcó un hito importante, ya que fue el primer viaje tripulado a la Luna en más de 50 años. Cuatro astronautas participaron en esta misión y lograron alejarse de la Tierra más que cualquier otra persona. Se trató de la primera misión con tripulación del programa Artemis, luego de una prueba realizada en 2022.

El viaje duró 10 días y captó la atención de todo el mundo. En términos generales, fue considerado un éxito, pero también dejó en evidencia algunos problemas importantes en la nave Orion. Estos inconvenientes deberán resolverse antes de continuar con futuras misiones.

Según BGR, uno de los problemas detectados está relacionado con el sistema de propulsión. Orion utiliza presión de helio para empujar el combustible hacia el motor, pero se encontró una fuga interna de este gas en el sistema que presuriza el oxígeno. Aunque esto no afectó el regreso seguro de la nave a la Tierra, es algo que debe corregirse.

Entre los principales problemas se encuentran una fuga de helio en el sistema de propulsión y daños previos en el escudo térmico. (Foto: AFP PHOTO / NASA) / HANDOUT

Lo llamativo es que la NASA ya conocía esta fuga antes del despegue de Artemis II; sin embargo, consideró que no era lo suficientemente grave como para retrasar la misión. Aun así, el problema sigue siendo una preocupación de cara a futuros vuelos.

El sistema de propulsión funcionó con normalidad durante la misión, pero el motor principal solo se utilizó una vez. Esto complica la evaluación completa del problema, sobre todo porque el módulo no se recupera tras el reingreso, lo que impide estudiar directamente las válvulas con fugas. Por ello, podría ser necesario rediseñar completamente el sistema.

Además de la fuga de helio, hay otro problema aún más serio. Tras la misión Artemis I, la NASA detectó daños importantes en el escudo térmico de la cápsula, incluso con partes faltantes. A pesar de haber identificado la causa, el mismo diseño se volvió a utilizar en Artemis II.

Aunque la NASA aseguró que no hubo riesgo inmediato para la tripulación, expertos cuestionan la decisión de lanzar la misión con estos defectos conocidos. (Foto: NASA/ Ben Smegelsky)

El escudo térmico es fundamental para proteger la nave durante el reingreso a la atmósfera, por lo que su estado es crítico para la seguridad de la tripulación. Aun así, la NASA aseguró que los astronautas aterrizarían sin problemas. Actualmente, se está analizando el escudo de Artemis II con la intención de desarrollar una nueva versión para Artemis III.

No todos estuvieron de acuerdo con esta decisión. Expertos en escudos térmicos, como el exastronauta Charlie Camarda, cuestionaron el lanzamiento con este defecto conocido. Él lo comparó con “jugar a la ruleta rusa sin saber cuántas balas hay en la recámara”.

La agencia ahora trabaja en soluciones clave antes de avanzar hacia Artemis III y futuras misiones a Marte. (Foto: NASA)

Por otro lado, también se registraron otros inconvenientes menores. Hubo problemas con el sistema de baño, como la falta de agua para iniciar la bomba. Días después, se detectó que la orina de los astronautas se había congelado en el tanque, lo que obligó a realizar tareas de mantenimiento durante aproximadamente un día, incluyendo maniobras para calentar el sistema con la luz solar.

Afortunadamente, la NASA aún tiene tiempo para mejorar estos detalles antes de futuras misiones, ya que Artemis III no llevará tripulación.

La importancia de Artemis II y qué se sabe sobre Artemis III

El éxito de Artemis II fue clave porque demostró que la NASA puede volver a enviar humanos al espacio profundo de forma segura, algo que no ocurría desde la era Apolo.

La misión permitió probar la nave Orion, los sistemas de soporte vital y el comportamiento de la tripulación en un viaje de unos 10 días alrededor de la Luna, recopilando datos esenciales para futuras misiones más complejas.

Además, confirmó avances tecnológicos importantes y sentó las bases para establecer una presencia humana más sostenida en la Luna y, a largo plazo, preparar misiones a Marte.

Sobre Artemis III, se sabe que será un paso siguiente aún más ambicioso dentro del programa. Su objetivo principal es probar tecnologías como el acoplamiento con módulos de descenso lunar desarrollados por empresas como SpaceX y Blue Origin, además de seguir validando sistemas antes de un alunizaje tripulado.

No obstante, la misión podría centrarse primero en pruebas en órbita antes de un aterrizaje definitivo en la Luna, previsto en torno a 2028 dentro de las siguientes fases del programa Artemis.

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