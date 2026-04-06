Los cuatro astronautas que despegaron desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en la misión Artemis II de la NASA el pasado 1 de abril, están a punto de hacer historia. Mientras se espera que la nave Orión llegue a órbita de la Luna en las próximas horas para realizar el primer sobrevuelo lunar tripulado para ver su cara oculta, la expectativa crece aún más porque el mundo está atento a lo que captarán desde el espacio y compartan en tiempo real a una distancia estimada de 6530 kilómetros de su principal objetivo. Por el momento se sabe que visualizarán partes del único satélite natural de la Tierra que ningún ser humano ha visto antes, como la cara oculta lunar, rara vez visible, ya que siempre mira en dirección opuesta a la Tierra. De esta manera, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen lograrán fotografías de alto impacto e históricas gracias a una cámara equipada con una lente de 400 milímetros que ya les ha permitido enviar al centro de control de la NASA en el Centro Espacial Johnson en Houston imágenes realmente sorprendentes.

Las imágenes que se han enviado desde Artemis II

Desde la ventana de la cápsula Orión, la piedra angular del programa Artemis, diseñada para llevar a astronautas más lejos que nunca, a la Luna y, eventualmente, a Marte y que fue lanzada por el cohete SLS, la tripulación ha quedado impactada con las maravillas del espacio, en especial de la Luna tras lograr la maniobra clave de inyección translunar y superar ciertos problemas donde destacaron una falla en el inodoro y hasta con Microsoft Outlook.

El viernes 03 de abril, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, compartió las primeras imágenes captadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, donde destacaba la Tierra en su totalidad, iluminada en tonos azules y marrones, y con una sorpresa incluida que era una aurora verde.

En la imagen se ve una luz zodiacal en el borde del planeta, generada mientras la Tierra eclipsa al Sol. (Foto: NASA)

También se pudo ver “la división entre la noche y el día, conocida como Terminator, cortando a través de la Tierra. Ya sea despierto o profundamente dormido, estamos todos juntos en este planeta. En la segunda imagen, también tomada de la cápsula de Orión, podemos vernos representados por las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, la luz del sol ilumina la extremidad del planeta”.

Gracias a la cámara que portan y hasta un iPhone 17 Pro Max, también han logrado capturar cráteres, características y topografía lunares específicos, incluyendo la vasta Cuenca Orientale, que nunca antes había sido vista ni fotografiada por humanos y es un real hito para el ojo humano. Hoy se espera más de una sorpresa de lo que podrán observar realmente los astronautas a una distancia estimada de 6530 kilómetros de la Luna.

“Incluso desde distancias de hasta 4.000 millas, todavía hay detalles que el ojo humano puede percibir con precisión y que son importantes para la comunidad científica”, dijo Judd Frieling, director de vuelo de ascenso de Artemis II, tal como señalan desde CNN.

Esta es una impresionante imagen de la Tierra desde el espacio, mostrando continentes y océanos en la oscuridad. (Foto: NASA/Reid Wiseman)

Lo que podrán fotografiar en el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna

“Vamos más lejos que nunca. Hoy, la tripulación de Artemis II volará alrededor del lado oculto de la Luna. Su viaje los llevará más lejos de la Tierra de lo que cualquier humano ha ido jamás—rompiendo el récord establecido por el Apolo 13 en 1970. Mientras navegan alrededor de la Luna, la tripulación fotografiará rasgos lunares nunca antes vistos por los ojos humanos. En su punto más cercano, pasarán aproximadamente 4.000 millas por encima de la superficie lunar", escribió la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, en su cuenta de Facebook.

Cómo y a qué hora ver la transmisión en vivo de Artemis II

Hoy, lunes 6 de abril de 2026, la misión Artemis II cumple su tarea más importante con el sobrevuelo lunar. Aquí tienes los detalles para seguir el evento en vivo:

¿A qué hora empieza la transmisión?

La cobertura oficial de la NASA y de las principales plataformas comienza a la 1:00 p. m. (EDT). Dependiendo de tu ubicación, estos son los horarios de inicio:

Estados Unidos: 1:00 p. m. (EDT - Nueva York, Miami, Washington D.C.); 12:00 p. m. (CDT - Chicago, Houston); 11:00 a. m. (MDT - Denver); 10:00 a. m. (PDT - Los Ángeles, San Francisco).

Perú / Colombia / Panamá / Ecuador: 12:00 p. m.

México (CDMX): 11:00 a. m.

Chile / Argentina: 2:00 p. m.

España (Península): 7:00 p. m.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

Por primera vez, el evento se transmitirá de forma masiva en múltiples plataformas:

Gratis y Oficial: NASA+ (su plataforma de streaming gratuita) y YouTube de la NASA: transmisión continua 24/7 con comentarios de expertos.

Plataformas de suscripción: Netflix transmitirá el sobrevuelo en vivo a nivel global, Disney+ / National Geographic tendrán un especial enfocado en la ciencia del evento y Amazon Prime Video y Apple TV también integraron la señal oficial en sus secciones de “En Vivo”.

Un último vistazo a la Tierra antes de llegar a la Luna. Esta vista de la Tierra fue capturada el 5 de abril, el cuarto día de la misión Artemis II, desde el interior de la nave espacial Orión. (Foto: NASA)

¿Qué ofrecerá la transmisión de NASA+ y NASA TV?

Todos los horarios son del este y están sujetos a cambios.

La retransmisión en directo del sobrevuelo comienza a la 13:00 y continúa hasta las 21:45.

13:30: La NASA organiza una conversación entre la tripulación y el oficial científico en el Centro de Control de Misiones de la NASA, en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston, para repasar los objetivos y el cronograma del sobrevuelo.

13:56: Se espera que la tripulación de Artemis II supere el récord establecido anteriormente por la tripulación del Apolo 13 en 1970 como la mayor distancia que los humanos han viajado desde la Tierra.

14:45: Comienza el período de observación lunar de siete horas. La tripulación podrá observar tanto la cara visible como la cara oculta de la Luna al inicio de dicho período.

18:41: El centro de control de la misión prevé perder temporalmente la comunicación con la tripulación cuando la nave espacial Orión pase por detrás de la Luna.

19:00: Los astronautas realizarán su máximo acercamiento a la Luna, y alcanzarán su punto más alejado de la Tierra a las 19:05.

La tripulación alcanza su distancia máxima de la Tierra durante la misión.

19:21: El Centro de Control de Misiones de la NASA debería restablecer la comunicación con los astronautas.

20:36: Orión entra en un período en el que la Luna eclipsa al Sol.

21:35: Finaliza el periodo de observación del sobrevuelo. La tripulación comenzará a transferir algunas de las imágenes a tierra. El equipo científico revisará las imágenes y observaciones durante la noche y las comentará con la tripulación al día siguiente, mientras la experiencia aún está fresca.

¿Cuál es el objetivo de Artemis II?

La tripulación está poniendo a prueba la nave espacial Orión, el vehículo de exploración que transporta a los astronautas a la Luna y de vuelta a la Tierra. Esta es la segunda misión del programa Artemis de exploración lunar de la NASA, tras la misión Artemis I, que envió una nave Orion sin tripulación a la órbita lunar y de vuelta en 2022.

El pasado miércoles 01 de abril se realizó el despegue desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System, el más nuevo y potente de la NASA hasta la fecha.

El propósito de la agencia estadounidense con esta misión es marcar un precedente para futuros viajes cada vez más difíciles. Por ejemplo, se planea un aterrizaje lunar cerca del polo sur del satélite en 2028 y hasta llegar a Marte en la década de 2030 o 2040, según destacan desde DW.

NASA lanzó Artemis II rumbo a la Luna, con tripulación por primera vez desde 1972. (Foto: (NASA via AP)

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