Han pasado más de 50 años desde que Neil Armstrong dijera la famosa frase “Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad” al poner un pie sobre la superficie de la Luna. Y la NASA trabaja con ahínco para regresar a nuestro satélite. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas para la agencia espacial estadounidense que todavía no puede volver a pisar la Luna, pero si regresará en los próximos días a su órbita.

La NASA está a punto de dar un paso no visto desde la era Apolo: el 1 de abril, si todo sale según el plan, despegará la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa Artemis, y la primera vez en más de medio siglo que seres humanos viajarán hasta las cercanías de la Luna.

Este jueves 12 de marzo, la agencia espacial completó el Flight Readiness Review de Artemis II, una evaluación técnica clave que determina si el cohete, la nave y los equipos están listos para avanzar hacia el lanzamiento. La NASA ha considerado que el resultado fue favorable. Es así que el cohete SLS (Space Launch System) y la cápsula Orion serán trasladados a la plataforma de lanzamiento 39B el 19 de marzo. Y la fecha de despegue será el 1 de abril.

Qué es Artemis y en qué se diferencia de las misiones Apolo

Esta fotografía de archivo del 19 de noviembre de 1969 publicada por la NASA muestra a uno de los astronautas de la misión espacial Apolo 12 en la Luna, de pie junto a la bandera estadounidense en la Luna y el módulo lunar Saturno V. (Foto de NASA / AFP) / -

Artemis es el gran programa lunar de la NASA. A diferencia de las misiones de Apolo, que fueron misiones demostrativas y de corta duración, el proyecto Artemis tiene un objetivo más ambicioso: aprender a vivir y trabajar en la superficie de otro mundo durante periodos prolongados. Asimismo, se tiene como objetivo utilizar recursos lunares, siendo la meta a futuro llegar a Marte.

Artemis II será una misión de 10 días alrededor de la Luna. Se trata de una prueba crítica del “ecosistema Artemis” con personas abordo. Se deberán probar procedimientos, validar software y recoger datos que servirán para las siguientes misiones Artemis. De igual modo se podrá corregir errores para las futuras misiones a la Luna.

La tripulación que volverá a la órbita lunar

Para esta primera misión tripulada del programa Artemis, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense seleccionaron a cuatro astronautas:

Reid Wiseman, comandante de la misión, astronauta de la NASA y ex jefe de la Oficina de Astronautas.

Victor Glover, piloto, astronauta de la NASA y el primer afroestadounidense asignado a una misión que viajará hacia la Luna.

Christina Koch, especialista de misión, ingeniera y astronauta de la NASA, conocida por haber batido el récord femenino de permanencia continua en el espacio en la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés).

Jeremy Hansen, especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense, que se convertirá en el primer canadiense en volar más allá de la órbita terrestre baja.

Cuándo volverá la NASA a la Luna

Si bien Artemis II es un acercamiento a la Luna, todavía no es un alunizaje. La NASA ha tenido que desplazar una misión de este tipo. Se cree que la próxima vez que el ser humano camine en la Luna podría ser en 2028.