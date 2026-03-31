El 14 de diciembre de 1972, antes de abandonar la Luna, el comandante del Apolo 17, Gene Cernan, dejó un mensaje que quedó para la historia: “Nos vamos como llegamos y, si Dios quiere, volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad”. Aunque sabía que sería el último en pisar la superficie lunar por un tiempo, no imaginaba que pasarían más de 50 años sin que otro ser humano regresara, especialmente tras la cancelación de las misiones Apolo 18, 19 y 20. Ahora, la misión Artemis II de la NASA busca marcar el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna (aunque sin aterrizar) en un sobrevuelo similar al del Apolo 8.

Una de las grandes preguntas es por qué ha pasado tanto tiempo sin que humanos regresen a la Luna. Para los expertos, la respuesta está relacionada con decisiones políticas más que con limitaciones tecnológicas.

“La respuesta corta a esa pregunta es la voluntad política”, explicó Teasel Muir-Harmony, historiadora del Museo Nacional del Aire y el Espacio, en conversación con CNN.

“Se necesita mucha voluntad política para enviar humanos a la Luna. Son proyectos extremadamente complejos, muy costosos y requieren inversiones nacionales enormes. Deben ser una prioridad durante un largo periodo de tiempo”, agregó.

Expertos señalan que la principal razón del retraso no ha sido tecnológica, sino la falta de continuidad política y cambios de prioridades en Estados Unidos. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Con el paso de los años, diferentes gobiernos en Estados Unidos cambiaron sus prioridades espaciales. Esto provocó que muchos programas se inicien y luego se cancelen antes de concretarse, dificultando la continuidad para misiones de gran escala.

“Cada cuatro u ocho años, los objetivos de vuelos espaciales tripulados de la NASA cambian completamente, de forma radical”, señaló Les Johnson, exfuncionario de la agencia.

“Cuando me uní a la NASA en 1990, nos ordenaron volver a la Luna por el entonces presidente George H.W. Bush. Pero cuando el presidente Clinton asumió en 1993, canceló eso. Dijo que nos enfocaríamos en la estación espacial. Hicimos eso durante ocho años, y luego en 2001 llegó George W. Bush y dijo que dejáramos todo para volver a la Luna”, explicó.

A pesar de estos cambios constantes, algunos avances recientes permitieron retomar el objetivo. Programas como Artemis cuentan con tecnología mucho más avanzada y el apoyo de empresas privadas como SpaceX, Boeing o Blue Origin, lo que impulsó una nueva etapa en la exploración espacial.

Con el programa Artemis, la NASA busca retomar el camino hacia una presencia humana sostenida en la superficie lunar. (Foto: JIM WATSON / AFP)

Además de los desafíos políticos, regresar a la Luna también implica grandes retos técnicos. La distancia, los costos y la complejidad de las misiones hacen que cada intento sea difícil y más de la mitad de los aterrizajes lunares han fracasado.

A diferencia del programa Apolo, que buscaba llegar primero, el objetivo actual es mucho más ambicioso: establecer una presencia humana sostenible en la Luna, lo que implica construir infraestructura, bases y sistemas que permitan a los astronautas vivir y trabajar allí por largos periodos.

“Eso significa que los módulos que se están desarrollando están diseñados para permanecer más tiempo y formar parte de un sistema más grande que eventualmente incluirá hábitats en la Luna”, explicó Johnson.

El nuevo contexto geopolítico y la participación de empresas privadas reactivaron la carrera espacial. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

En este nuevo contexto, la exploración espacial también tiene un factor geopolítico. Si en la Guerra Fría Estados Unidos competía con la Unión Soviética, hoy la atención está puesta en China, que también planea enviar astronautas a la Luna en los próximos años.

“Puede existir la percepción de que Estados Unidos está en una carrera con China hacia la Luna”, dijo Brian Odom, historiador de la NASA.

“Puede que haya una segunda carrera espacial, pero siempre estará equilibrada con la comprensión del riesgo. Hemos aprendido muchas lecciones de la manera difícil, y ahora esas lecciones se están aplicando”, concluyó.

Misión Artemis II: cuándo despega y cómo ver el regreso del hombre a la Luna en vivo

La misión Artemis II tiene su lanzamiento programado para este 1 de abril de 2026. Este vuelo tripulado llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna, marcando un hito al ser la primera vez que seres humanos regresan a las proximidades lunares en más de 50 años.

El objetivo de Artemis II es llevar a cuatro astronautas a orbitar la Luna para validar los sistemas de soporte vital y navegación de la cápsula Orion en el espacio profundo, preparando el camino para el próximo descenso humano en la superficie lunar.

Para ver el evento en vivo, la NASA iniciará su cobertura especial desde la madrugada en NASA TV (YouTube) y su aplicación oficial.

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