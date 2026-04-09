Los residentes de California tendrán una oportunidad única para presenciar un momento histórico cuando la misión Artemis II de la NASA americe este viernes frente a la costa de San Diego. Será el regreso de una tripulación tras un viaje alrededor de la Luna, marcando un nuevo paso en la exploración espacial. El evento está previsto para las 5:07 p.m. del viernes 10 de abril, momento en que los astronautas culminarán su misión de 10 días.

La cápsula Orion caerá en el océano Pacífico, a una distancia de entre 50 y 70 millas mar adentro, en una zona ubicada entre la isla Catalina y la isla San Clemente.

Hasta el miércoles, la tripulación ya había iniciado su regreso a la Tierra, luego de viajar más lejos que cualquier ser humano en la historia. Este logro ubica a Artemis II como una de las misiones más importantes de los últimos años.

Francisco Contreras, residente de Oceanside y miembro de la Asociación de Astronomía de San Diego, recomendó a quienes quieran observar el evento dirigirse hacia la costa, ya que no es necesario acercarse demasiado al punto exacto del amerizaje.

En la misión Artemis I de 2022, el escudo presentó grietas y daños visibles, por lo que la NASA realizó ajustes en el material. (Foto: Mario Tama / POOL / AFP)

“Debido a que está tan alto y tan lejos, deberías poder verlo desde la costa; no necesitas acercarte a San Clemente, no lo creo”, dijo Contreras a CBS 8 News. “Siempre que tengas una vista despejada hacia el noroeste, esas serán tus mejores posibilidades de verlo.”

Además, el Museo del Aire y el Espacio de San Diego organizará un evento especial para seguir el amerizaje, con actividades pensadas para niños y familias.

San Diego, conocida por su fuerte presencia naval, tendrá un rol clave en la recuperación de la cápsula. Tanto la Base Naval de San Diego como la Estación Aérea Naval North Island participarán en el operativo.

Un escuadrón de helicópteros de la Marina seguirá la cápsula durante su ingreso a la atmósfera y luego recogerá a los cuatro astronautas para trasladarlos a un barco, donde recibirán atención médica.

El reingreso será la fase más crítica, ya que la cápsula soportará temperaturas extremas antes de caer al océano. (Foto: NASA / AFP)

El buque USS John P. Murtha será el encargado de recuperar la cápsula una vez que toque el agua. Según la Marina, esta embarcación cuenta con capacidades especiales que permitirán recolectar datos importantes para futuras misiones.

“Hemos estado trabajando en esto con la NASA durante unos 12 años, preparándonos para este día”, dijo el capitán Neil Krueger, de la Base Naval de San Diego al medio citado. “Llegan muy rápido, despliegan paracaídas, así que para cuando amerizan en el agua, solo van a unas 20 millas por hora”.

“Contamos con equipos de buceo móviles para abrir la cápsula, llevarlos a una balsa flotante; luego helicópteros los trasladarán al barco para recibir atención médica”, explicó Krueger, quien añadió que la cápsula será posteriormente recuperada y remolcada hasta la embarcación.

Krueger también indicó que cuando el barco regrese a puerto el sábado por la mañana, el público podría tener la oportunidad de ver de cerca este momento histórico.

Autoridades recomiendan observar el evento desde la costa con vista hacia el noroeste. (Foto: @NASA / Instagram)

Antes del amerizaje, la tripulación deberá superar la fase más peligrosa de la misión: el reingreso a la atmósfera terrestre. Durante este proceso, la cápsula Orion enfrentará temperaturas cercanas a los 5,000 grados Fahrenheit.

La seguridad de los astronautas dependerá del escudo térmico, diseñado para resistir el calor extremo mientras la nave desciende a unos 25,000 millas por hora (40,233.5 km/h)

En la misión Artemis I de 2022, el escudo presentó grietas y daños visibles, por lo que la NASA realizó ajustes en el material, aplicándolo de forma más ligera para mejorar su desempeño durante el reingreso.

A pesar de esos inconvenientes, los expertos concluyeron que las condiciones habrían sido seguras para una tripulación, lo que permitió avanzar con Artemis II.

Finalmente, el clima también es un factor a considerar. Existe la posibilidad de lluvias e incluso tormentas eléctricas en San Diego el viernes, aunque por ahora se espera que las condiciones sean favorables para completar la recuperación sin problemas.

Dónde ver la transmisión oficial

El amerizaje de la misión Artemis II está programado para el 10 de abril de 2026 y podrás seguirlo en vivo a través de varias plataformas gratuitas y servicios de streaming.

La NASA ofrecerá una cobertura completa a través de:

NASA+: Su plataforma de streaming gratuita (disponible en web, iOS, Android y dispositivos como Roku, Apple TV y Fire TV). Es la opción más recomendada por ser libre de anuncios.

Su plataforma de streaming gratuita (disponible en web, iOS, Android y dispositivos como Roku, Apple TV y Fire TV). Es la opción más recomendada por ser libre de anuncios. YouTube: En el canal oficial de la NASA, donde ya hay transmisiones activas con vistas desde la nave Orion.

En el canal oficial de la NASA, donde ya hay transmisiones activas con vistas desde la nave Orion. Redes Sociales: También se emitirá en directo a través de sus cuentas oficiales en X (Twitter), Facebook y Twitch .

También se emitirá en directo a través de sus cuentas oficiales en . Plataformas externas: Servicios como Amazon Prime Video y, en algunos países, Netflix, habilitarán la señal de la NASA dentro de sus plataformas.

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