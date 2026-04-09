La misión Artemis II ha hecho historia con su sobrevuelo a la Luna, el cual no se ha hecho desde los años 70 del siglo pasado. Sin embargo, es hora de volver a casa. Es así que los astronautas realizan los preparativos para lo que será uno de los momentos más difíciles y escalofriantes de la misión: la reentrada a la Tierra.

Se calcula que la reentrada y amerizaje de la cápsula Orion tendrá lugar el viernes 10 de abril. Los cuatro astronautas -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover de la NASA, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) deberán caer en el Océano Pacífico frente a las costas de California a las 20:07 hora local del este (00:07 GMT del sábado). Los astronautas esperarán alrededor de dos horas antes de ser recogidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y luego serán evaluados por personal médico.

Infografía de Artemis II que muestra los hitos de la misión: entrada, descenso y aterrizaje. Este gráfico fue presentado por el director de vuelo de Artemis II, Rick Henfling, durante la sesión informativa sobre el estado de la misión para los medios de comunicación y el público el 8 de abril de 2026 en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. (Foto: NASA)

Por qué la reentrada de la cápsula Orion puede ser peligrosa

La cápsula Orion ha sido el hogar de los astronautas durante la misión Artemis II. Ahora tendrá que enfrentar su más dura prueba: la reentrada a la Tierra.

La nave impactará la atmósfera de nuestro mundo a unos 25 000 mph, es decir a unos 40 000 km/h o 11 km/s, literalmente una prueba de fuego. Cuando la cápsula Orion entra en la atmósfera, el aire que se encuentra delante de ella no puede apartarse con la suficiente rapidez; se comprime en una onda de choque y se calienta hasta temperaturas cercanas a 2 700–2 800 °C (≈5 000 °F). Para darnos una idea, esa es casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Durante este proceso, el gas se ioniza y se genera una envoltura de plasma que rodea a la nave, dando origen a la icónica ‘bola de fuego’ que se observa durante la reentrada.

El plasma no solo conlleva un calor intenso, sino que también impide las comunicaciones por radio durante unos minutos. Esto crea un apagón donde la tripulación y el control en tierra pierden la conexión y deben confiar plenamente en los sistemas automáticos.

Recreación de la nave Orion a la Tierra con la misión Artemis II de la NASA. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El escudo de Orion

Orion y su equipo cuentan únicamente con un escudo térmico para resguardarse de esta bola de fuego. Este escudo ablativo es el más grande jamás empleado en una nave tripulada. Está diseñado para sacrificar parte de su estructura durante la reentrada, de manera que se desintegra y disipa el calor, asegurando que la cabina se mantenga en condiciones seguras para la tripulación y los equipos.

La primera prueba del escudo fue con la misión Artemis I, que fue no tripulada. Allí se utilizó una maniobra denominada “skip entry” (Omitir Entrada), en la que se probó que la cápsula rebotara parcialmente y volviera a entrar en la atmósfera. Aunque fue un amerizaje exitoso, se detectaron problemas en el escudo tras su ingreso a la Tierra. Para Artemis II, la NASA ha hecho algunos ajustes en el escudo para garantizar la seguridad de los astronautas. La agencia ha descartado el “skip entry” y ha optado por una entrada directa más pronunciada, lo que entre otras cosas, evita la acumulación de gases que causaron los problemas en el escudo de Artemis I. Sin embargo, la NASA no tiene un plan B si es que el escudo presentara un problema durante esta fase crítica.

El propio administrador de la NASA, Jared Isaacman, reconoció que no puede dormir por este motivo. “En cuanto a lo que me quita el sueño, mi presión arterial estará elevada hasta que estén en paracaídas en el agua frente a la costa oeste”, comentó.