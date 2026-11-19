Los astrónomos podrían haber presenciado por primera vez cómo una estrella gigante absorbe a otra durante sus últimas etapas de vida. El acontecimiento habría ocurrido en la galaxia de Andrómeda, situada a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra, y fue identificado gracias al seguimiento de un sistema de estrellas que experimentó un aumento progresivo de brillo y una posterior explosión de luz.

El objeto estudiado es una estrella gigante roja identificada como WNTR23bzdiq, que tiene aproximadamente siete veces la masa del Sol y un diámetro 350 veces mayor. Los investigadores detectaron que su luminosidad comenzó a aumentar gradualmente en 2018, mediante observaciones realizadas con el telescopio espacial NEOWISE de la NASA y el instrumento WINTER, instalado en el Observatorio Palomar, en California.

¿Cómo ocurrió la posible fusión de las dos estrellas?

Los científicos plantearon inicialmente que el incremento de brillo podía explicarse porque la estrella gigante estaba absorbiendo a una compañera. Según esta hipótesis, el segundo astro habría comenzado a acercarse progresivamente al núcleo de la estrella más grande, generando fricción, calor y luz durante su desplazamiento. El acontecimiento alcanzó un momento decisivo hacia finales de 2025, cuando se produjo una gigantesca explosión luminosa.

El telescopio espacial James Webb de la NASA observó el objeto apenas 47 días después de aquella erupción, proporcionando información clave para reconstruir lo sucedido. A partir de estos datos, el equipo considera que una estrella compañera con aproximadamente el 70% de la masa del Sol habría chocado contra el núcleo de la gigante roja. Los cálculos también indican que la explosión expulsó material equivalente a entre 0,1 y 0,2 masas solares.

El sistema, denominado Bao, experimentó un aumento de luminosidad desde 2018 y una gigantesca explosión a finales de 2025. (Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak (STScI); Science: Viraj Karambelkar (Columbia))

Un descubrimiento que podría confirmar una antigua teoría

Viraj Karambelkar, astrofísico de la Universidad de Columbia y autor principal de la investigación, destacó la importancia de haber identificado este acontecimiento.

“Captar a una estrella devorando a su compañera en el momento en que ocurre es muy difícil”, explicó al portal Space.com. Asimismo, comparó la dificultad de detectar sus efectos con “arrojar un balde de agua en un gran océano”, por lo que señaló que se necesitan telescopios sensibles que observen el cielo durante períodos prolongados. Al conocer los resultados, reconoció: “Me quedé absolutamente atónito cuando vimos esto”.

El investigador considera que el hallazgo representa un avance importante para la astronomía, ya que durante décadas los científicos habían planteado teóricamente que una estrella podía absorber a su compañera.

“Las estrellas que engullen a sus compañeras se han teorizado durante muchas décadas, y este acontecimiento proporciona las primeras observaciones de esta predicción teórica”, afirmó Karambelkar.

Las observaciones del telescopio James Webb permitieron estudiar el fenómeno y respaldar la hipótesis de que una estrella con el 70% de la masa solar chocó contra el núcleo de la gigante roja. (Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Viraj Karambelkar (Columbia), Kishalay De (Columbia); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI); Acknowledgment: DSS, Robert Gendler))

Sin embargo, aclaró que todavía no existe una confirmación definitiva de que ambos astros hayan terminado fusionándose en uno solo: también es posible que hayan sobrevivido, aunque orbitando mucho más cerca.

Los astrónomos continuarán observando el sistema, conocido como Bao, para determinar qué ocurrió después de la explosión y establecer cuál de los escenarios es el correcto.

Karambelkar también expresó su entusiasmo por encontrar nuevos casos similares: “No puedo esperar a encontrar más”. Para ello, considera que futuros instrumentos como el telescopio espacial Nancy Grace Roman y el Observatorio Vera C. Rubin serán fundamentales para detectar otros acontecimientos de este tipo.

Los resultados de la investigación fueron publicados el 18 de noviembre en la revista científica Nature.