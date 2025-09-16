El enigmático 3I/ATLAS es un recordatorio de los peligrosos secretos que se esconden en el espacio, que pueden llegar a gran velocidad en cualquier momento desde más allá de las fronteras del Sistema Solar. Y los astrónomos lo saben. Es por ello que trabajan en un Sistema de Defensa Planetaria, una forma de proteger a nuestro mundo en caso un asteroide se convierta en una amenaza para la Tierra.

Esta semana los preparativos de defensa planetaria se centran en importantes ejercicios globales que tienen como foco al asteroide 2025 FA22, el cual se acercará a la Tierra sin representar ningún peligro, pero será una oportunidad para la comunidad de astrónomos.

Cuándo el asteroide 2025 FA22 se acercará a la Tierra

La Agencia Espacial Europea (ESA) señala que el asteroide 2025 FA22 pasará cerca de la Tierra el 18 de septiembre a las 07:41 UTC (09:41 CEST).

Astrónomos utilizan la aproximación del asteroide para ejercicios de defensa planetaria. (Foto: ESA)

Esta roca espacial mide entre 130 y 290 metros, y en su punto más cercano a nuestro mundo estará a poco más del doble de distancia que la Luna.

Este asteroide fue descubierto utilizando el telescopio Pan-STARRS 2 en marzo de este año. En las primeras observaciones, de acuerdo a ESA, se indicó que había una pequeña probabilidad de impacto con la Tierra en 2089.

Debido a la inicial probabilidad de impacto, así como a su tamaño, fue colocado en lo más alto de la Lista de Riesgo de la ESA. No obstante, tras más observaciones, los astrónomos lograron descartar cualquier peligro de colisión por lo que fue retirado de la Lista de Riesgo de la ESA en mayo pasado.

El asteroide 2025 FA22 se acerca a la Tierra sin representar peligro alguno. (Foto: JPL Small-Body Database Browser)

Si bien 2025 FA22 no representa ningún riesgo para la Tierra, los astrónomos ven en el asteroide una oportunidad de estudio. En años recientes, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés) ha realizado campañas de observación centradas en asteroides de interés y 2025 FA22 ha sido seleccionado para su estudio.

El objetivo de la campaña de la Red Internacional de Alerta de Asteroides 2025 FA22 es que la comunidad global de defensa planetaria pruebe su capacidad para medir la órbita y las características físicas de un gran asteroide que pase relativamente cerca de la Tierra, y coordinar la colaboración y el intercambio de información entre sus miembros, explica la ESA en su sitio web.

La campaña se prolongará hasta finales de octubre con la participación activa del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA.