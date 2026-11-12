Un equipo de astrónomos descubrió un sistema estelar que emite misteriosas señales de radio que se repiten cada ocho minutos. El objeto se encuentra a unos 5.000 años luz de la Tierra y está formado por dos estrellas que orbitan entre sí, una de ellas una estrella muerta que gira rápidamente y la otra muy parecida a nuestro Sol.

El sistema, identificado como GPM J071507−114153, está compuesto por una enana blanca, núcleo denso que queda después de que una estrella llega al final de su vida, y una estrella de tipo G, una categoría a la que también pertenece el Sol. Según un estudio publicado en la revista Nature Astronomy, es la primera vez que se detectan pulsos de radio procedentes de una enana blanca que orbita junto a una estrella similar a la nuestra.

¿Qué hace especial a este sistema estelar?

Los investigadores del Centro Internacional de Investigación en Radioastronomía (ICRAR), ubicado en Perth, Australia Occidental, explicaron que este tipo de señales suele encontrarse en sistemas donde participan estrellas enanas rojas, que son más pequeñas y frías. Por ello, el descubrimiento representa un nuevo caso para estudiar.

El autor principal de la investigación, el doctor Sam McSweeney, explicó: “Esta es la primera vez que los pulsos son lo suficientemente claros como para observar a la enana blanca moviéndose en su órbita alrededor de su compañera, por lo que sabemos que las pulsaciones proceden de una región cercana a la enana blanca, o posiblemente incluso de la propia enana blanca”.

Estos sistemas pertenecen a una categoría conocida como transitorios de período largo (LPT, por sus siglas en inglés), que se caracteriza por emitir señales de radio que aparecen y desaparecen en intervalos de minutos u horas.

Desde que el mismo equipo del ICRAR identificó el primer objeto de este tipo en 2021, se han detectado alrededor de una docena. Aunque algunos de los casos anteriores también incluyen una enana blanca acompañada de otra estrella, todavía no estaba claro cuál de los dos cuerpos generaba las señales.

El hallazgo, publicado en Nature Astronomy, podría ayudar a comprender mejor los misteriosos sistemas conocidos como transitorios de período largo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Las señales también permitieron detectar actividad en la estrella compañera

Para estudiar el comportamiento del sistema, los científicos analizaron más de 100 horas de datos de radio en el Centro de Supercomputación Pawsey. Este trabajo permitió confirmar el movimiento de la enana blanca y determinar el origen de los pulsos. Además, las señales facilitaron la identificación de llamaradas estelares en la estrella parecida al Sol, fenómenos comparables con los que pueden generar auroras en la Tierra.

La coautora del estudio, la profesora asociada Natasha Hurley-Walker, destacó otro hallazgo relacionado con el campo magnético de la estrella: “Como ventaja adicional, también vimos a la enana blanca desplazándose detrás de una región con un campo magnético intenso, probablemente una ‘prominencia estelar’, que es un gran bucle de plasma que emerge de la superficie de una estrella”.

La investigadora añadió: “Es asombroso que, utilizando longitudes de onda de radio, podamos detectar las tormentas de una estrella situada a más de 5.000 años luz de distancia”.

¿Cómo lograron localizar el sistema?

El equipo identificó inicialmente el objeto mediante un amplio estudio de la Vía Láctea visible desde Australia, realizado con el radiotelescopio Murchison Widefield Array. Posteriormente, utilizó el telescopio MeerKAT, en Sudáfrica, para determinar su ubicación exacta.

Hurley-Walker explicó: “Detectamos este sistema en un gran estudio que utilizó el Murchison Widefield Array para explorar toda la Vía Láctea visible desde Australia. Después, utilizamos el radiotelescopio MeerKAT, en Sudáfrica, para determinar su posición precisa”.

Una vez localizado, el Observatorio W. M. Keck, en Hawái, confirmó mediante observaciones ópticas su asociación con una estrella de tipo G.

McSweeney señaló que este descubrimiento podría ser solo una muestra de lo que se podrá encontrar con nuevos instrumentos astronómicos.

“Si ya estamos haciendo descubrimientos de este tipo con telescopios precursores, imaginen cuántos sistemas estelares más podremos encontrar y qué visión tan detallada de sus señales tendremos cuando los telescopios del SKAO estén completamente construidos”, concluyó.