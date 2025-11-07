Más tormentas solares en camino. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), a través del Centro de Predicción del Clima Espacial, ha emitido nuevas alertas de tipo G2 y G3 por la llegada a la Tierra de una fuerte eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés).

En permanente vigilancia de tormentas geomagnéticas, la NOAA ya había lanzado sobre una alerta del tipo G3 para hoy, viernes 7 de noviembre.

Ahora ha lanzado nuevas alertas para tormentas para este fin de semana.

Imagen del Sol a través del satélite meteorológico GOES-19 de la NOAA. (Foto: NOAA)

¿Qué es una tormenta geomagnética?

También llamada tormenta solar, una tormenta geomagnética es el resultado de la perturbación temporal de la magnetósfera terrestre que suele ser causada por la onda de choque del viento solar o una eyección de masa coronal proveniente del Sol.

Estas partículas y la radicación asociada, al llegar a la Tierra, interactúan con la magnetósfera, la cual es la capa protectora que rodea nuestro mundo. Esta interacción produce alteraciones en el campo magnético.

La principal causa de tormentas geomagnéticas son las erupciones solares, y cuando ocurren, suelen producir espectaculares auroras boreales, así como ocasionar problemas en los sistemas tecnológicas como los GPS o satélites.

Probabilidad de auroras boreales. (Foto: NOAA)

Cuáles son las próximas tormentas solares

El Centro de Predicción del Clima Espacial explicó que “dos notables eyecciones de masa coronal erupcionaron del Sol el 5 de noviembre, ambas asociadas a actividad de llamaradas solares asociadas a la Región 4274”.

La primera eyección fue la que se pronosticó impactaría en nuestro planeta entre el 6 y el 7 de noviembre. Se espera que la segunda eyección de masa coronal llegue el sábado 8 de noviembre.

Alertas de tormentas geomagnéticas. (Foto: NOAA)

Se estima que la tormenta solar tendrá efectos limitadas sobre la infraestructura tecnológica. Asimismo, se espera que auroras sean visibles en varios estados del norte de Estados Unidos y algunos en del medio oeste hasta Oregón.

La NOAA también ha lanzado una alerta de predicción de tormenta geomagnética G2 para el domingo 9 de noviembre. Debido a esta tormenta podrían observarse auroras boreales desde Nueva York hasta Wisconsin y el estado de Washington.

WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted

Highest Storm Level Predicted by Day:

Nov 08: G2 (Moderate) Nov 09: G1 (Minor) Nov 10: G2 (Moderate)

Issue Time: 2025 Nov 07 1930 UTChttps://t.co/ZbtuNtJdza — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) November 7, 2025

Efectos de las tormentas geomagnéticas

Algunos de los efectos de las tormentas solares en la Tierra son fluctuaciones en la red eléctrica, interferencia en las comunicaciones y problemas en los sistemas de navegación. Asimismo pueden producirse irregularidades en la orientación de los satélites y tecnología espacial.

Visualmente, el efecto más común de las tormentas geomagnéticas son las auroras boreales.