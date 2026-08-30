Después del espectacular eclipse solar total de agosto, el cielo nocturno de septiembre de 2026 tendrá varios fenómenos que también prometen llamar la atención de los aficionados a la astronomía. Durante el mes habrá “encuentros” entre la Luna y distintos planetas, Venus alcanzará uno de sus momentos de mayor brillo y las condiciones podrían favorecer la aparición de auroras boreales.

Además, septiembre marcará el comienzo del otoño en el hemisferio norte con el equinoccio. Esta época del año suele ser especialmente interesante para quienes buscan auroras, ya que la posición de la Tierra puede generar condiciones más favorables para la actividad del viento solar.

La Luna se encontrará con Marte y Júpiter

Según National Geographic, el primer espectáculo llegará durante la madrugada del 6 y 7 de septiembre, cuando la Luna creciente y Marte aparecerán muy cerca en el cielo. Los dos astros estarán separados por unos tres grados y podrán observarse sobre el horizonte oriental alrededor de las 3 a. m., hora local.

Un día después, el 8 de septiembre, la Luna se acercará visualmente a Júpiter. El encuentro se dará unas horas antes del amanecer, aproximadamente a las 4 a. m., y permanecerá visible hasta que salga el Sol. Saturno también podrá observarse en el cielo durante esas jornadas.

La Luna nueva del 11 y 12 de septiembre ofrecerá otra oportunidad para mirar hacia el espacio profundo. Al producir muy poca luz, permitirá que el cielo esté mucho más oscuro, algo especialmente favorable para quienes se alejen de las ciudades y busquen observar estrellas, nebulosas, galaxias y la Vía Láctea.

La Luna se acercará a Marte, Júpiter y Venus, mientras este último alcanzará su máximo brillo del año durante su aparición vespertina. (Foto por KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Venus será uno de los protagonistas del mes

El 14 de septiembre, la Luna volverá a protagonizar un “encuentro”, esta vez junto a Venus. Poco después de la puesta del Sol, el fino creciente lunar aparecerá a unos cinco grados del brillante planeta sobre el horizonte occidental.

La observación será relativamente sencilla porque no será necesario madrugar. Venus y la Luna permanecerán visibles durante aproximadamente una hora después del atardecer, antes de desaparecer bajo el horizonte.

El gran momento de Venus llegará el 18 de septiembre, cuando alcance una magnitud de -4,8, su mayor brillo durante toda su aparición vespertina de 2026. Será uno de los objetos más fáciles de encontrar en el cielo, incluso desde zonas urbanas, y esa noche también será posible buscar a Mercurio cerca del planeta.

El equinoccio puede traer más auroras

El 22 de septiembre comenzará oficialmente el otoño en el hemisferio norte. Además del cambio de estación, esta fecha puede marcar el inicio de una temporada interesante para quienes esperan contemplar auroras boreales.

Los equinoccios suelen estar asociados con periodos de mayor actividad de auroras debido a la orientación de la Tierra y a condiciones más favorables para la interacción con el viento solar; sin embargo, esto no garantiza que aparezcan auroras, ya que estos fenómenos siguen siendo difíciles de predecir.

Septiembre cerrará con dos espectáculos destacados. El 25 de septiembre, Marte se alineará visualmente con las estrellas Castor y Pollux, formando una llamativa figura de tres puntos en la constelación de Géminis.

Al día siguiente, el 26 de septiembre, llegará la Luna de la Cosecha, que podrá verse especialmente llamativa cuando salga cerca del atardecer.

El mes terminará con la Luna de la Cosecha y buenas oportunidades para localizar la galaxia de Andrómeda. (Foto referencial: Magnific)

La Luna de la Cosecha y Andrómeda

La Luna llena alcanzará su máxima iluminación poco antes de la 1 p. m., hora del Este, pero el mejor momento para observarla será durante su salida al anochecer o cuando se acerque al horizonte al amanecer. En esas posiciones puede parecer especialmente grande y brillante debido a la conocida ilusión lunar, e incluso podría adquirir un tono anaranjado.

La Luna de la Cosecha tampoco estará sola: Saturno aparecerá cerca de ella durante la noche y ambos objetos permanecerán separados por unos seis grados. Quienes tengan telescopios también podrán intentar localizar a Neptuno en las proximidades.

Durante todo septiembre habrá además una oportunidad para buscar uno de los grandes vecinos de nuestra galaxia: Andrómeda.

Situada a unos 2,5 millones de años luz, es la galaxia grande más cercana a la Vía Láctea y puede distinguirse como una pequeña mancha difusa a simple vista bajo cielos oscuros, aunque unos binoculares o un telescopio pequeño permitirán apreciarla mucho mejor.