Las imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS, captadas recientemente desde Marte por una cámara de la NASA, generaron mucho interés en redes sociales. La figura alargada que se aprecia en las fotografías desató teorías sobre un posible origen artificial, pero el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, explicó que la forma observada no corresponde a la real. Según el experto, el objeto tiene una estructura mucho más cercana a la de un círculo.

Loeb detalló en su blog que la distorsión se debe a la velocidad con la que viaja 3I/ATLAS, estimada en unos 200 mil kilómetros por hora, y al proceso de acumulación de múltiples imágenes para componer la fotografía final.

“La franja en la imagen de Navcam debió de ser el resultado de la acumulación de cientos de imágenes durante un intervalo total de aproximadamente 10 minutos”, señaló.

El experto agregó que, en una sola toma, el objeto se habría visto como una simple mancha circular.

Las imágenes muestran una forma distorsionada debido a la velocidad del objeto y al proceso de composición fotográfica. (Foto: NASA / JPL-Caltech)

El científico también explicó que la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter logró capturar una imagen de mayor resolución el 3 de octubre de 2025.

“El píxel más brillante de la imagen de HiRISE proporcionará la mejor delimitación hasta la fecha del área de 3I/ATLAS. Esperamos que el equipo de HiRISE publique sus imágenes lo antes posible”, escribió Loeb.

Ese día, el 3 de octubre, marcó el punto de máxima cercanía del objeto con Marte; Sin embargo, la NASA no se ha referido al tema, pese a que las imágenes (foto 1 y 2) ya se encuentran publicadas en su portal.

La razón, según la propia página web de la agencia, es la paralización de actividades por falta de presupuesto: “Debido a la falta de financiación del gobierno federal, la NASA no está actualizando este sitio web”.

El experto señaló que el cuerpo interestelar, en realidad, tendría una apariencia circular. (Foto: NASA / JPL-Caltech)

El 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio por un telescopio robótico en Chile y se convirtió en el tercer objeto interestelar detectado, después de ‘Oumuamua (2017) y Borisov (2019). Desde entonces, despertó el interés de astrónomos y aficionados por su comportamiento inusual.

Avi Loeb es una de las voces más activas en el debate sobre su posible origen. Asegura que la trayectoria del 3I/ATLAS coincide con el mismo plano en el que se ubican los planetas del sistema solar, un detalle que considera improbable si se tratara de un cuerpo natural. Además, destaca que el objeto proviene de la constelación de Sagitario, el mismo punto de origen de la enigmática señal de radio Wow! registrada en 1977.

Aunque su paso por el sistema solar no representa ningún peligro para la Tierra, ya que el Sol se interpondrá entre ambos cuerpos en su punto más cercano, Loeb considera que su recorrido ofrece una oportunidad única para comprender mejor los objetos que llegan desde otros sistemas estelares.

La NASA aún no emite un comunicado sobre las imágenes por el cierre temporal de sus operaciones. (Foto: @RedCollie1 / X)

3I/ATLAS: así será su trayectoria por nuestro vecindario cósmico

Esto es lo que debes saber sobre la trayectoria del cometa 3I/ATLAS:

Origen: El cometa proviene de fuera de nuestro Sistema Solar, viajando desde el espacio interestelar en una órbita hiperbólica (no cerrada).

Velocidad récord: Ingresó a una velocidad extremadamente alta (cerca de 58 km/s, lo que es equivalente a 208,800 km/h), convirtiéndose en el objeto interestelar más rápido conocido.

Aproximación Solar: Hará su máximo acercamiento al Sol (perihelio) a finales de octubre de 2025, pasando a una distancia entre las órbitas de la Tierra y Marte.

Destino final: Tras rodear el Sol, su alta velocidad lo expulsará del Sistema Solar para siempre, regresando al espacio interestelar.

