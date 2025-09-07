Un misterioso objeto interstelar, del tamaño de Manhattan, llamado 3I/ATLAS, está generando preocupación entre algunos expertos y legisladores en Estados Unidos. La razón: pasará cerca del Sol el 30 de octubre y hay quienes temen que no sea solo un cometa, como afirma la NASA.

La congresista Anna Paulina Luna y el reconocido científico de Harvard Avi Loeb pidieron que se vigile de cerca este objeto. Según el New York Post, ambos participaron en el podcast de The Sol Foundation, donde sugirieron que la Mars Reconnaissance Orbiter y la sonda Juno, que actualmente se encuentra más allá de Júpiter, ajusten su curso para observar la trayectoria de 3I/ATLAS.

Loeb advirtió que no se puede descartar un escenario inusual: “Si somos visitados por un objeto tecnológico como 3I/ATLAS —podría acercarse a nosotros o liberar mini-sondas que lleguen a la Tierra y aparezcan como UAP”, dijo, usando el término técnico para referirse a los ovnis.

La congresista Anna Paulina Luna y el científico Avi Loeb pidieron a NASA monitorear el objeto para descartar que libere “mini sondas” que puedan llegar a la Tierra. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Añadió que pidió a su equipo monitorear el cielo después de octubre para detectar actividad inusual en la atmósfera.

Por su parte, Luna, quien preside el House Declassification Task Force, insistió en que la NASA debería aprovechar la oportunidad para investigar: “En el caso de que exista vida, ¿no es nuestra obligación informar al público sobre eso?”, cuestionó durante la entrevista.

Además, adelantó que en la audiencia del martes sobre UAPs se comenzarán a tratar afirmaciones sobre tecnología no humana e incluso “interdimensional”.

Loeb advirtió que estos dispositivos podrían acercarse a la Tierra sin ser detectados fácilmente. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Cuando se le preguntó si 3I/ATLAS podría ser producto de inteligencia no humana, Loeb hizo una comparación con los avances en inteligencia artificial: “Estamos creando una forma de inteligencia que supera nuestras capacidades cognitivas, porque tendrá más parámetros en la red neuronal que creamos”, explicó.

“Es como dar a luz a un hijo que es mucho más inteligente que tú”, agregó.

La NASA considera que el 3I/ATLAS es un cometa, pero los especialistas no descartan escenarios más complejos. (Foto: NASA / ESA)

Finalmente, Loeb criticó la postura de algunos científicos que descartan cualquier hipótesis distinta a la de “es un cometa”: “Es como llamar a un elefante una cebra sin rayas”, afirmó.

De acuerdo con la NASA, el objeto pasará cerca del Sol el 30 de octubre y, después, se alejará en dirección a Júpiter, al que se aproximará el 16 de marzo.

¿Qué son los “mini-probes” o mini sondas?

Cabe agregar que “mini-probes” se refiere a pequeñas sondas tecnológicas que, hipotéticamente, podrían ser liberadas por el objeto interestelar 3I/ATLAS si este no fuera simplemente un cometa, sino un dispositivo fabricado por una inteligencia no humana.

Según Avi Loeb, estas mini sondas podrían:

Separarse del objeto principal y dirigirse hacia la Tierra.

Ingresar a la atmósfera sin ser detectadas fácilmente, apareciendo como UAP (fenómenos aéreos no identificados).

Tener capacidades de exploración o monitoreo, como una misión de reconocimiento.

Básicamente, son una especulación sobre posibles tecnologías alienígenas en forma de dispositivos pequeños enviados desde un objeto mayor.

