La estrella Betelgeuse, una de las más brillantes y conocidas, podría no estar sola. Un equipo internacional de astrónomos obtuvo la evidencia más sólida hasta la fecha de la existencia de una estrella compañera utilizando el Very Large Telescope (VLT), ubicado en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. El hallazgo acerca a los científicos a confirmar que Betelgeuse forma parte de un sistema binario compuesto por dos estrellas: Betelgeuse A y Betelgeuse B.

Betelgeuse es una gigante roja situada a unos 650 años luz de la Tierra y puede observarse a simple vista en la constelación de Orión. Hace aproximadamente un siglo, los astrónomos propusieron que una segunda estrella podría estar orbitándola para explicar los extraños cambios de brillo que Betelgeuse ha mostrado durante más de mil años.

Aunque investigaciones anteriores ya habían encontrado indicios, las nuevas imágenes representan la observación directa más clara de la posible estrella compañera.

El descubrimiento fue posible gracias al Very Large Telescope y al instrumento SPHERE, instalado en el desierto de Atacama. (Foto: ESO/M. Montargès et al.)

“Este es el final de una búsqueda de un siglo”, afirmó el líder del estudio, Miguel Montargès, del Observatorio de París, en un comunicado. “Hemos demostrado que Betelgeuse no está sola; está acompañada por una tenue estrella compañera. Salté de mi silla cuando vi las imágenes procesadas”.

El investigador también reconoció que el equipo no esperaba encontrar una señal tan evidente.

“Sinceramente, pensé que no teníamos la sensibilidad suficiente para detectar Betelgeuse B como se había predicho. ¡Como es más masiva de lo previsto, pudimos verla!”, agregó.

La estrella sería más grande de lo esperado

Los científicos pensaban que Betelgeuse B tendría una masa similar a la del Sol; sin embargo, las nuevas observaciones indican que sería entre dos y tres veces más masiva que nuestra estrella. Este resultado sorprendió a los investigadores y demuestra que todavía es posible realizar descubrimientos importantes incluso en objetos celestes que han sido estudiados durante décadas.

“El hecho de que aún podamos descubrir una compañera cercana, más masiva y brillante que el Sol, alrededor de una estrella tan estudiada es extraordinario”, señaló Montargès. “Estos son algunos de los mejores momentos de la ciencia: ver algo nuevo e inesperado”.

Las observaciones indican que Betelgeuse B sería entre dos y tres veces más masiva que el Sol, una característica inesperada. (Foto: ESO/M. Montargès et al.)

Para lograr la observación fue fundamental el instrumento SPHERE del VLT, equipado con un coronógrafo que bloquea la intensa luz de Betelgeuse y permite detectar objetos mucho más débiles que se encuentran a su alrededor.

“Es extraordinario ver cómo SPHERE y las avanzadas técnicas de procesamiento de imágenes, desarrolladas originalmente para encontrar exoplanetas, también son excelentes para detectar una compañera alrededor de una estrella masiva y evolucionada como Betelgeuse”, explicó Anthony Boccaletti, también astrónomo del Observatorio de París.

Aún quedan preguntas por responder

Pese al entusiasmo, los investigadores consideran que todavía es necesario confirmar definitivamente que el objeto observado es realmente una estrella compañera.

Para ello planean realizar nuevas observaciones dentro de aproximadamente un año, cuando Betelgeuse B se encuentre al otro lado de la estrella principal.

Además, buscan determinar si esta compañera podría influir en la evolución futura de Betelgeuse, una supergigante roja que se encuentra en las últimas etapas de su vida y que hace algunos años despertó especulaciones sobre una posible explosión como supernova tras un inesperado cambio en su brillo.

Los científicos realizarán nuevas observaciones para confirmar definitivamente el hallazgo y estudiar cómo podría afectar la evolución de Betelgeuse. (Foto: ESO/Digitized Sky Survey y Davide De Martin)

“Para estar completamente seguros de que la compañera realmente está allí, todavía necesitamos observarla dentro de un año al otro lado de la estrella, pero ya queda muy poco espacio para la duda”, concluyó Montargès. “La gran pregunta ahora es si esta compañera tendrá algún impacto en la evolución de la supergigante roja”.

Los resultados de la investigación fueron publicados el martes 28 de julio en la revista científica Astronomy & Astrophysics.

Betelgeuse: ¿qué es y por qué fascina a los astrónomos?

Betelgeuse es una supergigante roja situada a unos 650 años luz de la Tierra, visible a simple vista en la constelación de Orión. Esta estrella ha sido objeto de estudio constante durante siglos, no solo por su brillo prominente, sino por su naturaleza en constante evolución.

Lo que más capta la atención de la comunidad astronómica es que Betelgeuse se encuentra en las últimas etapas de su vida. Durante más de mil años, mostró fluctuaciones extrañas en su luminosidad, un fenómeno que desafía las explicaciones tradicionales y genera diversas teorías sobre su comportamiento.

Hace algunos años, su inusual cambio de brillo despertó una gran especulación científica ante la posibilidad de que la estrella estuviera a punto de colapsar y explotar como una supernova, convirtiéndola en uno de los objetos más vigilados del cielo nocturno.