Un fenómeno poco frecuente tendrá lugar en los próximos días y coincidirá con el final de uno de los eventos astronómicos más esperados del año, creando condiciones únicas para la observación del firmamento nocturno.

El 23 de agosto de 2025 ocurrirá lo que se conoce comúnmente como Black Moon o Luna Negra, un fenómeno que sucede aproximadamente cada 33 meses. Y este 2025 coincidirá con el final de las famosas Perseidas, que ya se despiden de la Tierra hasta el próximo año.

Black Moon: ¿qué es la Luna Negra?

La denominada Luna Negra no es un término astronómico oficial, pero es utilizado para describir una clase especial de fase de la Luna en la que nuestro satélite es prácticamente invisible: la Luna Nueva.

La Luna se desvanecerá el 23 de agosto en un fenómeno poco usual denominado "Luna Negra". (Foto: Composición MAG con imagen de GettyTim82/iStock)

Pero... ¿qué es la Luna Nueva? Es la fase del ciclo lunar en la que nuestro satélite se ubica exactamente entre la Tierra y el Sol. En esta posición, la cara iluminada de la Luna no pude ser vista desde la Tierra dando lugar a noches oscuras alumbradas únicamente por las estrellas.

Luna Negra estacional

El 23 de agosto próximo ocurrirá lo que se conoce popularmente como Luna Negra estacional.

Habitualmente, cada estación del año tiene tres Lunas Nuevas, pero algunas veces son cuatro: cada 33 meses tiene lugar una Luna Nueva estacional (la tercera de la estación), fenómeno que es el que ahora capta la atención de los astrónomos.

La última Luna Negra de este tipo ocurrió el 19 de mayo de 2023, y la próxima será en agosto de 2028, posiblemente coincidiendo nuevamente con los últimos meteoros de las Perseidas.

Coincidencia perfecta: Luna Negra y el fin de las Perseidas 2025

Si la Luna de Esturión fue un obstáculo para apreciar a la lluvia de meteoros Perseidas en su apogeo, la Luna Negra, con su oscuridad absoluta, permitirá que el final de las Lágrimas de San Lorenzo, pueda ser mejor observado. Sin resplandor lunar que reste brillo, los últimos meteoros del cometa 109P/Swift-Tuttle podrán verse con mayor claridad.

Oportunidades únicas de observación: Vía Láctea

Las noches con Luna Negra son la oportunidad perfecta para observar los objetos celestes, usualmente ocultos bajo el resplandor lunar. (Foto: den-belitsky/iStock)

Para astrónomos profesionales y aficionados, la Luna Negra representa una oportunidad excepcional. Un firmamento completamente oscuro permite observar objetos celestes que usualmente permanecen ocultos bajo el brillo lunar, especialmente los secretos de nuestro vecindario cósmico: la Vía Láctea.