Cada vez falta menos para uno de los eventos astronómicos más esperados del año. El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá un eclipse solar total que podrá ser observado por millones de personas, mientras que cerca de mil millones más tendrán la oportunidad de apreciar una versión parcial del fenómeno desde distintos puntos del planeta.

El eclipse total ocurrirá cuando la Luna pase exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar durante algunos minutos en las zonas ubicadas dentro de la llamada “franja de totalidad”. Según el portal Time and Date, se estima que unos 15,2 millones de personas estarán dentro de esa trayectoria.

Los países que podrán disfrutar del eclipse total son Groenlandia, Islandia, Portugal, España y Rusia. Según las estimaciones, el fenómeno comenzará alrededor de las 12:58 p.m. (hora del este de Estados Unidos), momento en el que la Luna ocultará completamente el disco solar para quienes se encuentren en la ruta adecuada.

Cerca de mil millones de personas podrán observar al menos una parte del fenómeno. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Casi mil millones de personas verán un eclipse parcial

Aunque la totalidad será visible solo en una parte del mundo, aproximadamente 980 millones de personas, equivalentes a cerca del 12% de la población mundial, podrán observar un eclipse parcial.

En estos lugares, la Luna parecerá “morder” una parte del Sol, creando una imagen igualmente llamativa.

En Europa, especialmente en el Reino Unido y varios países cercanos, el eclipse parcial será muy notable, con cerca del 90% del Sol cubierto poco antes del atardecer. En Estados Unidos, estados del noreste como Nueva York, Maine y Pensilvania también alcanzarán a observar una pequeña parte del fenómeno.

Los eclipses solares solo pueden producirse durante la fase de Luna nueva. En ese momento, el satélite natural se alinea entre la Tierra y el Sol, proyectando una enorme sombra sobre una parte de la superficie terrestre. Dependiendo de la ubicación del observador, el eclipse puede verse como total o parcial.

El evento marcará el inicio de una serie de eclipses destacados que ocurrirán entre 2026 y 2028. (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Proteger la vista será fundamental

Los especialistas recuerdan que nunca debe observarse el Sol directamente durante las fases parciales del eclipse sin utilizar filtros certificados.

Mirarlo sin la protección adecuada puede provocar lesiones permanentes en la retina e incluso pérdida irreversible de la visión, por lo que se recomienda emplear gafas especiales para eclipses que cumplan con las normas internacionales de seguridad.

Quienes no se encuentren en una zona donde el eclipse sea visible no tendrán que perderse el espectáculo. Diversas transmisiones en vivo, como este link de la ESA, permitirán seguir cada etapa del fenómeno desde cualquier parte del mundo.

Cabe agregar que el eclipse del 12 de agosto no será un caso aislado. Los astrónomos consideran que marcará el comienzo de una etapa especialmente activa para este tipo de fenómenos, ya que entre 2026 y 2028 se producirán tres eclipses solares totales y tres eclipses anulares, conocidos popularmente como “anillos de fuego”, ofreciendo nuevas oportunidades para los aficionados a la astronomía y la fotografía del cielo.