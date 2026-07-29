La misión Chang’e-8, organizada por China y programada para 2029, llevará a la superficie de la Luna un experimento científico desarrollado por un consorcio de instituciones africanas. El proyecto, denominado Africa2Moon, fue seleccionado como una de las cargas útiles internacionales de la misión y convertirá a África en protagonista de un hito sin precedentes: colocar por primera vez tecnología propia sobre el suelo lunar.

Aunque Chang’e-8 forma parte del programa de exploración lunar de China, uno de los experimentos que transportará fue diseñado por investigadores africanos.

La iniciativa está liderada por la Foundation for Space Development Africa junto con el South African Radio Astronomy Observatory (SARAO) y cuenta con la participación de la Agencia Espacial Nacional de Sudáfrica, además de universidades e instituciones de Kenia, Ghana, Botsuana y otros países del continente.

China se encargará del lanzamiento, el viaje y el aterrizaje del módulo lunar, mientras que el consorcio africano aportará el experimento científico. Gracias a esta colaboración internacional, el proyecto Africa2Moon podrá realizar investigaciones que hasta ahora no habían sido posibles para las instituciones africanas.

El objetivo es escuchar las señales más antiguas del universo

El experimento estará formado por tres pequeñas sondas esféricas conocidas como BALLS (Bounced African Low Lunar Sphere). Cada una incorpora antenas de radiotelescopio capaces de captar señales de radio de muy baja frecuencia procedentes de algunas de las regiones más antiguas y lejanas del universo.

Los científicos explican que estas señales no pueden observarse desde la Tierra porque la atmósfera y las interferencias generadas por la actividad humana bloquean este tipo de emisiones.

La superficie lunar, especialmente su cara oculta, ofrece un entorno mucho más silencioso para realizar estas observaciones.

El proyecto Africa2Moon utilizará tres sondas equipadas con antenas para captar señales de radio imposibles de detectar desde la Tierra. (Foto: Bounced African Low Lunar Sphere (BALLS) / Foundation for Space Development Africa)

Un primer paso hacia un gran observatorio en la Luna

La Administración Nacional del Espacio de China seleccionó el proyecto Africa2Moon en abril de 2025 como una de las cargas científicas internacionales de Chang’e-8.

Además de obtener datos astronómicos, la misión permitirá comprobar que la tecnología funciona correctamente en el entorno lunar.

Si la prueba resulta exitosa, el siguiente objetivo será desplegar una red de 55 antenas sobre la cara oculta de la Luna para crear un observatorio de radio capaz de estudiar con mayor precisión el universo temprano y otros fenómenos cósmicos.

Un proyecto que pasó del papel a la realidad

Durante el NASA Exploration Science Forum 2026, celebrado en el Centro de Investigación Ames, la directora de Africa2Moon, Carla Mitchell, explicó el largo proceso que permitió transformar la iniciativa en un proyecto listo para viajar al espacio.

“De niña, pensaba que el espacio no era algo posible para las personas en África. Nunca imaginé que estaría aquí hoy, presentando nuestra misión lunar en la NASA”, dijo Mitchell.

Los componentes del experimento fueron fabricados por empresas y universidades sudafricanas, entre ellas Petrawell, la Universidad de KwaZulu-Natal y la Universidad de Stellenbosch.

Las estructuras quedaron ensambladas en abril de 2026 y posteriormente fueron enviadas al equipo de la misión Chang’e-8 en China para someterse a pruebas antes del lanzamiento.

La iniciativa servirá como prueba para una futura red de 55 antenas en la cara oculta de la Luna. (Foto: NASA)

Así funcionarán las sondas sobre la superficie lunar

Una vez que el módulo chino aterrice en el polo sur de la Luna, las tres esferas BALLS serán desplegadas sobre el terreno a cierta distancia unas de otras para formar un pequeño arreglo de radiotelescopios.

Los datos recogidos por las sondas serán enviados primero al módulo de aterrizaje de Chang’e-8 y, desde allí, retransmitidos a la Tierra para que los investigadores puedan analizarlos.

La siguiente fase dependerá de una nueva misión

Mitchell explicó que el proyecto completo, con 55 antenas, necesitará una nueva misión espacial y probablemente volverá a requerir la colaboración con China.

“Así que sí, probablemente dependerá de que China vuelva a asociarse con nosotros”, dijo Mitchell a Space.com.

La investigadora también señaló que los instrumentos de esa futura misión tendrán un diseño diferente para facilitar su despliegue automático sobre la superficie lunar.

“Queremos que tengan un diámetro un poco mayor, por lo que tendrían que viajar en una versión plana que se despliegue en forma de esfera, a diferencia de la versión actual que viaja como esfera, debido a las limitaciones de espacio”, dijo Mitchell.

“El despliegue sobre la superficie lunar también sería distinto; sería un auto-despliegue desde el módulo de aterrizaje en lugar de uno mediante robots. Esto permitiría un patrón de despliegue más rápido, aleatorio y disperso, lo que mejora la ciencia”, agregó.

Científicos consideran que el proyecto representa un importante avance para la exploración espacial africana. (Foto: NASA)

Un proyecto que inspira a toda una generación

Pese a contar con recursos limitados y el apoyo de numerosos voluntarios, Africa2Moon pudo convertirse en uno de los proyectos científicos internacionales que viajarán a la Luna durante esta década.

“No se puede subestimar el poder de la colaboración, la educación y la esperanza para el futuro de África en la ciencia y la tecnología espacial”, comentó.

El especialista en exploración lunar Clive Neal destacó el impacto que podría tener esta iniciativa para el futuro del continente africano.

“Me asombra que esto se esté haciendo con un presupuesto mínimo y por voluntarios. Esto demuestra la capacidad de inspiración del espacio y, si tiene éxito, encenderá la realidad espacial en el continente africano”, dijo Neal.

Además, Neal elogió el trabajo del equipo durante el foro científico organizado por la NASA y afirmó que la comunidad internacional de exploración planetaria está dispuesta a colaborar con el proyecto si necesita apoyo en las siguientes etapas.

“Su charla fue inspiradora”, comentó Neal, “¡especialmente porque la comunidad científica planetaria de aquí [en EE. UU.] se queja constantemente de la falta de fondos!”.