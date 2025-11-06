Por primera vez, una misión espacial china logró captar imágenes detalladas del misterioso cometa interestelar 3I/ATLAS. La sonda Tianwen-1, que actualmente orbita Marte, utilizó su cámara de alta resolución para registrar el paso de este visitante cósmico que atraviesa nuestro sistema solar a gran velocidad.

De acuerdo con la Administración Espacial de China (CNSA), la nave se encontraba a unos 30 millones de kilómetros del objeto al momento de la observación, convirtiéndose en una de las sondas que más cerca ha logrado documentarlo.

Las imágenes obtenidas fueron enviadas a la Tierra, procesadas y analizadas por el equipo científico encargado de la misión.

El cometa viaja a más de 68 kilómetros por segundo y posee una órbita hiperbólica, lo que confirma que no pertenece a nuestro sistema solar. (Foto referencial: Firefly Aerospace / AFP)

En las fotografías puede apreciarse con claridad el aspecto característico del cometa: un núcleo sólido envuelto por una nube de gas y polvo, la llamada coma, que se extiende varios miles de kilómetros.

A partir de múltiples capturas tomadas cada 30 segundos, los investigadores incluso lograron crear una animación que muestra su desplazamiento a través del espacio.

El cometa 3I/ATLAS (C/2025 N1) tiene un núcleo estimado de entre 10 y 30 kilómetros de diámetro y se mueve a más de 68 kilómetros por segundo, es decir, cerca de 245.000 km/h.

Mira las imágenes inéditas del objeto interestelar 3I/ATLAS captadas por la sonda china Tianwen-1

Utilizando su cámara de alta resolución, #Tianwen1, el orbitador de la misión china a Marte, ha observado con éxito el objeto interestelar codificado como #3IATLAS, según informó la Administración Nacional del Espacio de #China.



Esta es una de las observaciones más cercanas… pic.twitter.com/Tb5CLP73Y1 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 6, 2025

Su órbita hiperbólica confirma que no pertenece al sistema solar, sino que proviene del espacio interestelar. Los expertos consideran este hallazgo un avance clave para entender el origen y la composición de otros sistemas estelares.

Este es el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, después de ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red de detección ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), que opera en Chile. Su análisis podría ofrecer pistas sobre cómo se formó el material que compone otros rincones del universo.

Fotografía del 3I/ATLAS captada por el telescopio espacial Hubble en julio de 2025. (Foto: NASA)

A pesar de su paso cercano, 3I/ATLAS no representa ningún peligro para la Tierra.

Los astrónomos estiman que su máxima aproximación ocurrirá el 19 de diciembre, cuando estará a unos 270 millones de kilómetros de distancia, una separación completamente segura.

El cometa 3I/ATLAS, uno de los eventos astronómicos más intrigantes e importantes de los últimos años

El 3I/ATLAS es el tercer objeto confirmado que proviene de fuera de nuestro sistema solar, lo que ya lo convierte en un descubrimiento astronómico de gran importancia. Su acercamiento al Sol llamó la atención de expertos y fanáticos de la astronomía debido a su gran tamaño y a una serie de comportamientos anómalos e inesperados.

Sus características inusuales provocaron que el cometa pase de ser un simple objeto de estudio a un fenómeno de debate. Aunque la mayoría de los astrónomos lo consideran un cometa natural con una química inusual, las anomalías hicieron que algunos físicos consideren la posibilidad de un origen artificial.

Lo que sí es cierto es que este objeto interestelar ofrece una oportunidad invaluable para estudiar material de otros sistemas estelares, lo que podría modificar lo que creíamos saber sobre la formación y la evolución de los planetas y de la vida misma.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí