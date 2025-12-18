El cometa 3I/ATLAS, desde su descubrimiento el 1 de julio de 2025, no ha dejado de llamar la atención de astrónomos y aficionados. El tema es que ahora se habla más sobre el mismo debido a que este viernes 19 de diciembre se hallará en su punto más cercano a la Tierra. Si te interesa conocer a qué hora se encontrará en dicha posición y dónde se podrá ver el suceso EN VIVO ONLINE, llegaste al lugar adecuado.

Por si no lo sabías, este objeto interestelar detectado en el sistema solar contiene grandes cantidades de agua y dióxido de carbono, lo que ha sido relevante para el estudio de la vida. De acuerdo a la web 3iatlaslive.com, no es nada peligroso. De hecho, su acercamiento más cercano a la Tierra será de ~1,8 UA (Unidades astronómicas).

Para que entiendas mejor todo, te explico que 1 UA es una medida de distancia que se utiliza en astronomía para representar la distancia media entre la Tierra y el Sol. Esta distancia es de aproximadamente 149.6 millones de kilómetros. Entonces, cuando se dice que ‘su acercamiento más cercano a la Tierra será de ~1,8 UA’, significa que el objeto en cuestión se acerca a la Tierra a una distancia de aproximadamente 1.8 veces la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, lo que sería unos 270 millones de kilómetros.

El cometa 3I/ATLAS, que actualmente atraviesa nuestro sistema solar a toda velocidad, fascina a los científicos y cautiva a las redes sociales. (Foto: NASA / AFP) / NASA

Hora ideal para ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO desde México

Con respecto a la hora para ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO este viernes 19 de diciembre, te digo que varios observadores en México consideran que la mejor ventana es en las horas previas a la salida del Sol, aproximadamente entre las 4:00 y 5:00 de la mañana. En ese entonces, el cielo todavía permanece oscuro y el objeto interestelar se está elevando sobre el horizonte este. Si bien el máximo acercamiento ocurre durante el día a nivel orbital, las condiciones reales de observación para el público se concentran en esa franja de madrugada.​

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO ONLINE?

Si estás interesado(a) en ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO ONLINE este viernes 19 de diciembre, debes saber que Virtual Telescope Project 2.0, encabezado por el astrónomo Gianluca Masi, realizará una transmisión en directo y gratuita del momento del acercamiento, con imágenes captadas por telescopios robóticos y explicaciones en tiempo real sobre la trayectoria y características del objeto interestelar.

La transmisión en cuestión iniciará la noche del jueves 18 de diciembre a las 11:00 pm ET (10:00 pm en CDMX), extendiéndose hacia la madrugada del viernes 19, justo cuando el cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación.