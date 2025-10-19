El esperado Cometa C/2025 R2 (SWAN) se convertirá en un espectáculo celeste visible a simple vista en México, Estados Unidos y España durante el mes de octubre de 2025. Los astrónomos aficionados y el público en general tendrán la mejor oportunidad de observarlo a mediados y finales de mes, cuando alcance su máxima proximidad. Es importante destacar que no existe una transmisión oficial ni cobertura televisiva garantizada, por lo que la mejor forma de disfrutar de este fenómeno es mediante la observación directa al aire libre.

La ventana óptima para la observación del Cometa SWAN es el periodo que abarca entre 45 y 90 minutos después del ocaso en cada país. No existe un horario específico minuto a minuto, ya que la visibilidad varía ligeramente dependiendo de la latitud exacta de la localidad y la fecha de la observación, por lo que se recomienda a los entusiastas buscar un lugar con cielos despejados y la menor contaminación lumínica posible para maximizar la visibilidad del cometa.

A pesar de la falta de un canal de televisión o una plataforma de streaming que garantice una transmisión en vivo y en directo del paso del Cometa SWAN, existen valiosos recursos complementarios para seguir este imperdible evento astronómico. La observación debe ser principalmente personal y al aire libre, pero se puede mejorar utilizando telescopios o binoculares. Adicionalmente, se recomienda a los observadores del firmamento consultar los sitios web y redes sociales de las comunidades astronómicas locales para obtener mapas estelares actualizados y consejos precisos sobre la ubicación del cometa en el cielo nocturno.

Conoce la fecha, hora exacta y cómo puedes observar el Cometa R2 Swan desde México.

Horario del Cometa SWAN 2025 EN VIVO en México

El mejor momento para verlo es entre el sábado 18 y el lunes 21 de octubre de 2025, justo después de la puesta de sol (entre las 18:30 y 23:00 CST según la región).​

Se recomienda buscarlo a baja altura sobre el horizonte suroeste en zonas alejadas de la contaminación lumínica.

Es observable principalmente con binoculares o telescopios pequeños; de incrementarse el brillo, podría apreciarse a simple vista en cielos oscuros.​

Horario del Cometa SWAN 2025 EN VIVO en Estados Unidos

El cometa será visible sobre todo en los estados del sur de USA, similares horarios a México: después de la puesta de sol, buscando al suroeste entre el 18 y 21 de octubre.​

Será más brillante y alto en el cielo durante la segunda mitad de octubre. Se recomienda observar 45 minutos a una hora después del ocaso.​

Al norte de los EE. UU. será visible a baja altura, por lo que un horizonte despejado favorece la observación. Binoculares o telescopio mejorarán la experiencia.​

El cometa C/2025 R2 SWAN no volverá a ser visible en la Tierra hasta dentro de seis siglos aproximadamente.

Horario del Cometa SWAN 2025 EN VIVO en España

En España, SWAN será visible a simple vista o con binoculares en cielos oscuros durante el mes de octubre, especialmente en la segunda quincena.​

A partir de mediados de octubre, su altura respecto al horizonte sur mejora después del crepúsculo vespertino. Se recomienda observarlo al inicio de la noche, hacia el sur o suroeste, a baja o media altura.​

El mejor momento es entre 45 minutos y una hora tras la puesta de sol, en lugares sin contaminación lumínica.​

Recomendaciones generales para observar el Cometa SWAN 2025

Usar binoculares o telescopio pequeño para mejor visualización.

Buscar lugares oscuros, elevados y con horizonte sur/suroeste despejado.

Consultar mapas astronómicos locales o apps de astronomía para una ubicación exacta según tu ciudad.