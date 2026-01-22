¿Alguna vez imaginaste dejar una huella permanente en el cosmos? Si considerabas que ese sueño era imposible, la NASA te brinda la oportunidad histórica de que formes parte de la próxima gran aventura de la humanidad: el regreso a la Luna. Mediante la misión Artemis II , la agencia espacial invita a los aficionados del espacio a registrarse para que su nombre esté presente durante este viaje. No se trata de un proceso complicado; al contrario, es más sencillo de lo que imaginas. De estar interesado, en los siguientes párrafos te explicaré el proceso para que te no quedes fuera; así que descubre cómo asegurar tu lugar en la historia espacial hoy mismo.

Debes saber que cuatro astronautas -tres estadounidenses y una canadiense- serán los encargados de emprender esta misión hacia alrededor de la Luna. El lanzamiento está proyectado entre los meses de febrero y abril, cuyo punto de partida será en Florida.

El propósito de este programa lunar es establecer la infraestructura necesaria para futuros descensos en la Luna, sirviendo como una fase preparatoria para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Si bien los viajes especiales están reservados para personal especializado y con experiencia, la agencia espacial de EE. UU. ofrece la posibilidad de participar simbólicamente en esta misión, permitiendo que cualquier persona registre su nombre en la cápsula Orión.

La tripulación del Artemis II: a la izquierda Christina Koch, atrás Victor Glover (piloto), delante Reid Wiseman (comandante) y a la derecha Jeremy Hansen. (Crédito: NASA) / NASA

Paso a paso para enviar tu nombre al espacio mediante la misión lunar Artemis

Como primer paso, deberás ingresar al siguiente ENLACE . Una vez situado en el sitio web, apreciarás tres campos en blanco que necesitas rellenar. En ellos se te pedirá tu nombre, apellido y un código (entre 4 a 7 dígitos). Cuando cumplas ello, das clic en el botón ‘Submit’ y listo.

De manera instantánea, la NASA generará un tarjeta de embarque virtual que podrás acceder a cualquier momento. En dicho pase, se te mostrará tu nombre completo, detalles de la misión y un código QR que te mandará al programa de invitados virtuales de la agencia.

De registrarte, tu nombre se incluirá digitalmente en una tarjeta SD que estará almacenado dentro de la nave Orión. (Crédito: Gregg Newton / AFP)

Los nombres registrados se incluirán en formato digital dentro de una tarjeta SD que viajará hacia al espacio en el interior de la nave Orión como parte de la misión Artemis II. Hasta el momento, más de 3,100 usuarios ya se registraron.

