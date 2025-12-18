El misterioso cometa interestelar 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta el próximo viernes 19 de diciembre de 2025. Aunque este encuentro cósmico no representa ningún peligro para la Tierra, pues pasará a una distancia considerable de 270 millones de kilómetros, es un evento astronómico sin precedentes. Este objeto, formado en otra región de la Vía Láctea y descubierto en julio, ofrece a los científicos una oportunidad única de estudio.

Para los hispanohablantes en Estados Unidos interesados en la astronomía, la mejor manera de seguir la trayectoria del cometa 3I/ATLAS EN VIVO será a través de las transmisiones en línea (streaming) especializadas, dado que solo será visible con buenos telescopios y equipos avanzados. La expectativa es alta, no solo entre la comunidad científica, sino también entre el público, ya que algunos aún mantienen la fascinación de avistar este objeto que ha viajado desde fuera de nuestro sistema solar. ¡No pierdas la oportunidad de ver este visitante del espacio profundo y sigue su recorrido ONLINE para no perderte el momento de mayor acercamiento!

El 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS hará su máximo acercamiento a la Tierra sin representar ningún peligro. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿Dónde estará el cometa 3I/ATLAS y qué tan cerca pasa de la Tierra?

El viernes 19 de diciembre 3I/ATLAS alcanzará su mínima distancia a la Tierra, de unas 1,798 unidades astronómicas, equivalente a unos 167 millones de millas o 269–270 millones de kilómetros. En ese momento el cometa se encontrará dentro del cinturón de asteroides, más allá de la llamada brecha 4:1 de Kirkwood, y en el lado opuesto del Sol respecto a nuestro planeta, lo que limita su observación directa para el público general.

Las agencias espaciales recalcan que 3I/ATLAS no es un objeto potencialmente peligroso y que su trayectoria es abiertamente de paso, sin posibilidad de impacto con la Tierra. Cualquier detalle más fino sobre su posición exacta por ciudad o coordenada específica en la mencionada fecha debe obtenerse en tiempo real a través de servicios de efemérides como JPL Horizons o plataformas especializadas.​

¿Cómo seguir la trayectoria del cometa 3I/ATLAS en tiempo real?

Para seguir la trayectoria de 3I/ATLAS con datos oficiales, el mejor punto de partida son las herramientas de la NASA y servicios basados en efemérides JPL. En el visor de órbitas de JPL basta con buscar “3I/ATLAS” o “C/2025 N1 (ATLAS)” para ver un diagrama interactivo de su órbita hiperbólica y su posición actualizada frente a los planetas.

Sitios como 3iatlas.com y páginas dedicadas al cometa permiten visualizar su recorrido en 2D o 3D, con distancias, velocidad y coordenadas ecuatoriales generadas a partir de los elementos orbitales oficiales. Si deseas planificar observaciones concretas para una ubicación en Estados Unidos, es necesario generar efemérides personalizadas (ascensión recta, declinación, magnitud estimada y altura sobre el horizonte) mediante estos servicios, porque la información detallada por ciudad no se ofrece de forma cerrada en los comunicados generales.​

Plataformas y transmisiones en línea para ver el cometa 3I/ATLAS

Quienes prefieran seguir el acercamiento sin equipos propios podrán hacerlo a través de transmisiones especializadas en línea. El Virtual Telescope Project ha anunciado un livestream gratuito del acercamiento de 3I/ATLAS, con inicio previsto la noche del jueves 18 de diciembre de 2025 a las 11 p. m. EST (04:00 GMT del 19 de diciembre), sujeto a las condiciones meteorológicas.

Medios y portales de ciencia como Space.com, ScienceAlert, cadenas de noticias y proyectos educativos suelen complementar estas emisiones con análisis en vivo, imágenes de grandes observatorios y resúmenes para el público general en inglés y español. La información sobre horarios exactos de nuevas transmisiones o eventos especiales puede cambiar a última hora y no siempre se publica con mucha anticipación.​

El cometa interestelar 3I/ATLAS fue observado recientemente por el telescopio Gemini North, que confirmó un aumento de brillo y un cambio de color. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿Qué se puede ver y qué limitaciones hay durant el paso del cometa 3I/ATLAS?

Aunque se trate de un visitante interestelar, 3I/ATLAS no será un espectáculo a simple vista: incluso cerca de su máximo acercamiento, los valores de brillo estimados rondan magnitudes del orden de 12 o más débiles, muy por debajo del umbral de visibilidad sin ayuda óptica.

Esto significa que, para observadores aficionados avanzados, se requieren telescopios con buena apertura y cielos oscuros para detectar el cometa como una mancha tenue, mientras que la mayoría del público lo seguirá mejor a través de imágenes de observatorios y transmisiones en directo. Durante diciembre de 2025, el objeto se desplaza entre las constelaciones de Virgo y Leo, volviéndose cada vez más tenue a medida que se aleja del Sol y de la región interior del sistema solar.

¿Por qué es importante el seguimiento del cometa 3I/ATLAS?

3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro vecindario cósmico, después de 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov, lo que convierte su seguimiento en una oportunidad científica excepcional. Observatorios como el Telescopio Espacial Hubble, el James Webb y sondas en órbita de Marte han dedicado tiempo de observación a este cometa para analizar su composición, actividad y dinámica, datos que se refinan justo en torno a su máximo acercamiento a la Tierra.

Gracias a su trayectoria casi alineada con el plano de los planetas y a la precisión alcanzada usando mediciones desde Marte, las agencias espaciales han podido ajustar su órbita con gran detalle y ofrecer herramientas públicas para seguirlo en tiempo real sin generar alarmas infundadas sobre un posible impacto.