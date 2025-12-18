El cometa interestelar 3I/ATLAS, apenas el tercer objeto conocido que llega desde fuera de nuestro sistema solar, realizará este viernes 19 de diciembre de 2025 su máximo acercamiento a la Tierra a unos 1,8 unidades astronómicas, es decir, unos 270 millones de kilómetros, una distancia segura pero científicamente irrepetible en décadas. Aunque será demasiado tenue para el ojo desnudo, su paso ofrece una ventana única para estudiar de qué están hechos los cometas que se formaron alrededor de otras estrellas, y podrá seguirse tanto con telescopios como mediante transmisiones y simuladores en línea.​

¿Qué hace único al cometa 3I/ATLAS?

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado tras ‘Oumuamua (1I) y el cometa 2I/Borisov, y su órbita es hiperbólica, lo que confirma que no está ligado al Sol y que solo atravesará el sistema solar una vez antes de regresar al espacio interestelar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de sondeo ATLAS en Chile, financiado por la NASA, tras recuperar incluso observaciones previas de mediados de junio.​

Según NASA, 3I/ATLAS alcanzó su punto más cercano al Sol a finales de octubre de 2025, a unas 1,4 unidades astronómicas, y desde entonces se aleja, cruzando la región exterior del sistema solar; durante el máximo acercamiento a la Tierra seguirá estando casi al doble de la distancia media entre la Tierra y el Sol. El científico planetario Gerónimo Villanueva destaca que cada medición de este “viajero interestelar” ayuda a comparar la química de otros discos protoplanetarios con la de nuestro propio sistema.​

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA observó el cometa interestelar 3I/ATLAS el 6 de agosto con su Espectrógrafo de Infrarrojo Cercano.

¿Cuándo será el máximo acercamiento y desde dónde se verá?

Modelos dinámicos coinciden en que el acercamiento mínimo a la Tierra se producirá el viernes 19 de diciembre de 2025 a la 1:00 a.m. EST (06:00 UTC), cuando el cometa se sitúe a unos 1,8 UA, aproximadamente 168–170 millones de millas. En esa fecha se encontrará más allá de la órbita de Marte, desplazándose por la región del cielo asociada a la constelación de Leo, con brillo estimado en magnitud 12 o más débil, por lo que se requieren telescopios de al menos 25–30 cm para detectarlo visualmente.​

Para el público general, la forma más práctica de “ver” el evento será en línea: el Proyecto Telescopio Virtual (Virtual Telescope Project) ofrecerá una retransmisión gratuita desde Italia que comenzará a las 11:00 p.m. EST del jueves 18 de diciembre (04:00 UTC del 19 de diciembre), mostrando imágenes en tiempo real del cometa durante el entorno del máximo acercamiento. Plataformas de divulgación han recopilado guías para seguir la trayectoria con aplicaciones y servicios como NASA Eyes on the Solar System y mapas interactivos específicos de 3I/ATLAS.​

Trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el Sistema Solar. El cometa hizo su aproximación más cercana al Sol en octubre de 2025.

¿Representa algún peligro para la Tierra?

Las agencias espaciales subrayan de forma reiterada que 3I/ATLAS no supone amenazas de impacto ni perturbaciones gravitatorias relevantes: su paso se produce a cientos de veces la distancia Tierra‑Luna, muy por encima de las órbitas planetarias interiores. La NASA detalla que el cometa no se aproximará de manera significativa a ningún planeta, y que la dinámica global del sistema solar permanecerá esencialmente inalterada durante y después del sobrevuelo.​

En palabras del responsable asociado de ciencia de la NASA, Amit Kshatriya, “3I/ATLAS es un cometa” y no una nave ni un artefacto artificial, destacando que su aspecto, color, velocidad y emisiones gaseosas son coherentes con lo que se observa en otros cometas, solo que este procede de otra estrella. La propia NASA ha rechazado explícitamente interpretaciones sensacionalistas que vinculan a 3I/ATLAS con civilizaciones extraterrestres o catástrofes inminentes, insistiendo en que se trata de un objeto natural y distante.​

¿Cómo seguir y ver el Cometa 3I/ATLAS EN VIVO ONLINE paso a paso?

Diversas herramientas gratuitas permiten seguir en tiempo casi real la posición y trayectoria del cometa. NASA recomienda su simulador 3D “Eyes on the Solar System”, donde basta con escribir “3I/ATLAS” en el buscador para visualizar su órbita, la distancia a la Tierra y su evolución antes y después del 19 de diciembre.​

Además, el sitio 3I/ATLAS Live Sky Map proporciona un mapa de cielo con ascensión recta y declinación, junto con cartas de búsqueda que muestran la trayectoria aparente del cometa atravesando Virgo y Leo entre noviembre y finales de diciembre, útil para quienes dispongan de telescopios medianos o grandes.

La base de datos COBS permite, por su parte, consultar la curva de luz del cometa a partir de contribuciones de aficionados, lo que ayuda a estimar su brillo relativo frente a las estrellas de fondo.​

¿A qué hora ver el paso del Cometa 3I/ATLAS el 19 de diciembre de 2025? Horarios país por país

Región / País Huso horario local Rango horario recomendado (aprox.) Notas clave sobre visibilidad Este de EE. UU. (ej. Nueva York) ET (UTC‑5) 23:00 (18 dic) – 03:00 (19 dic) Máximo a la 1:00 a.m. ET; mejor con telescopio o por streaming.

​ Centro de EE. UU. (ej. Chicago) CT (UTC‑6) 22:00 (18 dic) – 02:00 (19 dic) Máximo a las 00:00 medianoche CT; objeto muy tenue en Leo.

​ Montañas de EE. UU. (ej. Denver) MT (UTC‑7) 21:00 (18 dic) – 01:00 (19 dic) Altura baja antes del amanecer; aconsejable visión en línea.

​ Pacífico de EE. UU. (ej. Los Ángeles) PT (UTC‑8) 20:00 (18 dic) – 00:00 (19 dic) El máximo se produce a las 22:00 del 18 dic PT; difícil visualmente.

​ España (ej. Madrid) CET (UTC+1) 05:00 – 07:00 (19 dic) Cerca del amanecer, bajo en el este; mejor por streaming.

​ Perú / Colombia / Ecuador UTC‑5 23:00 (18 dic) – 03:00 (19 dic) Coincide con ET; objeto demasiado débil a simple vista.

​ Chile (continental) UTC‑3 01:00 – 04:00 (19 dic) Ventana corta pre‑amanecer; telescopios profesionales optimizados.

​ Argentina / Uruguay UTC‑3 01:00 – 04:00 (19 dic) Cielo oscuro alejado de ciudades mejora las probabilidades.

​ México (centro) UTC‑6 22:00 (18 dic) – 02:00 (19 dic) Similar a CT en EE. UU.; mejor mediante mapas y transmisiones.

​

Los intervalos son orientativos y reflejan el entorno del máximo acercamiento (06:00 UTC), más que una “ventana de visibilidad a simple vista”, que en la práctica no existe por la débil magnitud del cometa.​

¿Qué consejos científicos sirven para intentar verlo?

Las guías de observación coinciden en que la mayoría del público no podrá ver 3I/ATLAS sin ayuda de instrumentos avanzados, dado que su brillo será varias magnitudes más débil que el límite a simple vista incluso en cielos muy oscuros. Para astrónomos aficionados experimentados se recomiendan telescopios de al menos 10–12 pulgadas (25–30 cm) de apertura, monturas bien alineadas y tiempos de exposición largos mediante astrofotografía para registrar el cometa como un punto o mancha tenue.​

En cambio, para el público general la recomendación principal es seguir la señal en directo del Virtual Telescope Project o de observatorios asociados, junto con simuladores como NASA Eyes, que permiten “acompañar” la trayectoria desde diferentes perspectivas en el sistema solar. Aplicaciones móviles de cielo, como Stellarium y otras, ayudan a localizar la región de Leo donde se encuentra el cometa, aun cuando la imagen final provenga de un telescopio remoto.​

En un video oficial, la NASA aseguró que se trata de un cometa común y que pasará a una distancia segura de la Tierra. (Foto: NASA / YouTube)

¿Cómo puedo seguir el paso del cometa 3I/ATLAS?

Verificar el huso horario local y convertir la hora del máximo acercamiento (06:00 UTC del 19 de diciembre) a hora local.​

Conectarse unos 60–90 minutos antes al streaming del Virtual Telescope Project, programado para iniciar a las 11:00 p.m. EST del 18 de diciembre.​

Abrir NASA Eyes on the Solar System, buscar “3I/ATLAS” y seguir en 3D la distancia y la geometría del encuentro.​

Usar un mapa de cielo interactivo (3I/ATLAS Live Sky Map o apps de astronomía) para localizar la constelación de Leo y entender qué parte del cielo están observando los telescopios.​

Para quienes disponen de telescopio grande, planificar exposiciones fotográficas acumuladas (apilado de imágenes) apuntando a las coordenadas de RA/Dec que ofrecen los mapas dedicados.​

¿Qué dicen los científicos sobre 3I/ATLAS?

En los materiales de NASA se enfatiza que 3I/ATLAS es una oportunidad para estudiar “material forjado alrededor de otra estrella”, comparando su composición con la de cometas típicos del sistema solar para entender mejor cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Amy Mainzer y otros expertos involucrados en la campaña de observación señalan que la flota coordinada de sondas —desde órbita terrestre hasta Marte y más allá— permite observar el cometa desde múltiples ángulos, algo excepcional para un objeto interestelar.​

Durante una rueda de prensa, la científica Kelly Fox subrayó que, incluso en su máximo acercamiento, 3I/ATLAS se mantendrá a unos 170 millones de millas de la Tierra y no pasará cerca de ningún otro planeta, de modo que “los objetos de nuestro sistema solar estarán perfectamente bien”, remarcando el carácter seguro del evento. En el vídeo de NASA en Español, Gerónimo Villanueva resume que la clave científica es aprovechar este breve paso para medir gases, polvo y estructura del cometa, ya que, una vez que se aleje, no volverá jamás.​

(Foto: science.nasa.gov)

Mitos frecuentes sobre el cometa 3I/ATLAS

Circulan en redes sociales narrativas que presentan a 3I/ATLAS como una “señal apocalíptica” o una fuente inminente de desastres geofísicos, pero tales afirmaciones contradicen de forma directa los cálculos orbitales revisados por la comunidad científica y publicados por NASA y otros observatorios. El cometa se mueve demasiado lejos de la Tierra para generar efectos apreciables en mareas, clima o tectónica, y su masa es insignificante comparada incluso con la de cuerpos como la Luna o los planetas gigantes.​

Otra línea de desinformación sugiere que 3I/ATLAS podría ser una nave alienígena camuflada; sin embargo, las observaciones en múltiples longitudes de onda muestran un comportamiento típico de un cometa: coma de gas y polvo, variación de brillo al acercarse al Sol y emisión de volátiles detectada por instrumentos como MAVEN y el Mars Reconnaissance Orbiter. Hasta la fecha, no se ha detectado ningún patrón que sugiera control artificial ni señales tecnológicas asociadas al objeto.​

FAQ sobre el cometa 3I/ATLAS

¿Qué es exactamente 3I/ATLAS?

Es un cometa interestelar, es decir, un objeto helado que se formó alrededor de otra estrella y que atraviesa nuestro sistema solar en una trayectoria hiperbólica, sin quedar ligado al Sol.​

¿Cuándo pasa más cerca de la Tierra y a qué distancia?

Su máximo acercamiento se produce el 19 de diciembre de 2025, a alrededor de 1,8 unidades astronómicas, unos 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia Tierra‑Sol.​

¿Se puede ver a simple vista?

No; las estimaciones de brillo indican que será mucho más débil que el límite de visibilidad a simple vista, requiriendo telescopios grandes y técnicas de astrofotografía; para la mayoría de las personas, la mejor opción es seguirlo en transmisiones en línea y simulaciones.​

¿Cómo puedo “verlo” desde casa?

Puede seguirse el evento mediante el streaming del Virtual Telescope Project, mapas interactivos como 3I/ATLAS Live Sky Map y el simulador NASA Eyes, que muestran su trayectoria y distancia en tiempo casi real.​

¿Es peligroso o puede alterar el clima?

No; las distancias mínimas son tan grandes que excluyen riesgos de impacto y efectos mensurables sobre la Tierra o el resto de los planetas, algo que han aclarado públicamente científicos de NASA y otras instituciones.​

¿Volveremos a ver este cometa en el futuro?

No; por su trayectoria hiperbólica, 3I/ATLAS abandonará el sistema solar después de este paso y no regresará, lo que hace de las observaciones de 2025 una oportunidad irrepetible.​

Fuentes consultadas: NASA Science, The Sky Live, Space.com, Houston Chronicle, NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL).