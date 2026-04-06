La misión Artemis II de la NASA marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de 50 años. La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, viajará a bordo de la nave Orion en un vuelo histórico que busca validar los sistemas necesarios para futuras misiones tripuladas a la Luna y, más adelante, a Marte. Conoce todos los detalles del sobrevuelo, qué canales de TV y dónde ver streaming online el hecho histórico desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

Datos clave de la misión Artemis II

Artemis II es el primer vuelo tripulado del programa Artemis y tendrá una duración aproximada de 10 días, con una trayectoria de retorno libre que llevará a la tripulación a rodear la Luna y volver de forma segura a la Tierra.

Orion orbitará la Tierra varias veces antes de dirigirse hacia la Luna, donde realizará un sobrevuelo (lunar flyby) a más de 400.000 km de distancia, para luego emprender el viaje de regreso.

Durante la misión se pondrá a prueba en condiciones reales el Módulo de Servicio Europeo (ESM), que proporciona propulsión, energía y soporte vital a la nave Orion.

Conoce cómo ver por TV y streaming online la misión Artemis II este lunes 6 de abril de 2026 vía NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku y otras plataformas digitales. (Foto: NASA / Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde y a qué hora ver el sobrevuelo lunar de Artemis II EN VIVO HOY lunes 6 de abril

Puedes ver el sobrevuelo en directo a través de la aplicación de streaming de esta emisora, nuestra plataforma gratuita disponible en Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y otros televisores inteligentes y plataformas.

Plataforma / canal Tipo de acceso Hora de inicio NASA+ Streaming oficial 1:00 p. m. ET Amazon Prime Streaming online 1:00 p. m. ET Apple TV Streaming online 1:00 p. m. ET Hulu Streaming online 1:00 p. m. ET Netflix Streaming online 1:00 p. m. ET HBO Max Streaming online 1:00 p. m. ET Roku Streaming online 1:00 p. m. ET YouTube de la NASA Transmisiones en directo gratuitas Disponible con coberturas y actualizaciones en vivo

La página de YouTube de la NASA ofrece una transmisión en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de lo que sucede a bordo del transbordador Orion.

El sobrevuelo lunar se transmitirá de forma más amplia a través de NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku, que comenzarán sus propias transmisiones en vivo a la 1 p. m. (hora del este). La hora de inicio de la transmisión en vivo podría variar según las operaciones en tiempo real, según informó la NASA.

No te pierdas el canal de YouTube de la NASA para ver más transmisiones en directo, todas gratuitas, que incluyen conferencias diarias con actualizaciones, imágenes desde la Estación Espacial Internacional y mucho más.

¿Por qué la NASA no descenderá en la Luna con Artemis II?

NASA no descenderá en la Luna con Artemis II porque esta misión es un vuelo de prueba tripulado: su objetivo es validar, en el entorno real del espacio profundo, los sistemas de la nave Orion y del cohete SLS antes de cualquier alunizaje, y todavía no existe un módulo de aterrizaje operativo listo para ser usado en esta fase del programa.

Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia al llegar a la cara oculta de la Luna. (Foto: NASA)

Horarios clave del sobrevuelo lunar por país

A continuación, los horarios locales estimados para los principales hitos del sobrevuelo de Artemis II alrededor de la Luna, basados en la transmisión oficial de la NASA (hora de referencia EDT, Miami / Nueva York).

Inicio de la transmisión principal del sobrevuelo

14:00 – Argentina, Uruguay (UTC−3)

13:00 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia (UTC−4)

12:00 – Colombia, Perú (UTC−5)

11:00 – Ciudad de México (UTC−6)

19:00 – España (UTC+2, horario peninsular)

Inicio del período de observación lunar (Lunar observation period begins, 2:45 p.m. EDT)

15:45 – Argentina, Uruguay

14:45 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia

13:45 – Colombia, Perú

12:45 – Ciudad de México

20:45 – España

Artemis II supera el récord de distancia del Apolo 13 (1:56 p.m. EDT / 17:56 UTC)

15:56 – Argentina, Chile

14:56 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia

13:56 – Colombia, Perú

12:56 – Ciudad de México

20:56 – España

Máximo acercamiento de Artemis II a la Luna (closest approach, 7:02 p.m. EDT / 23:02 UTC)

20:02 – Argentina, Chile

19:02 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia

18:02 – Colombia, Perú

17:02 – Ciudad de México

01:02 del 7/4 – España

Mayor distancia de Artemis II respecto a la Tierra (7:05 p.m. EDT / 23:05 UTC)

20:05 – Argentina, Chile

19:05 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia

18:05 – Colombia, Perú

17:05 – Ciudad de México

01:05 del 7/4 – España