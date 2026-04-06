Jairo Rúa
Jairo Rúa

La . La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, viajará a bordo de la nave Orion en un vuelo histórico que busca validar los sistemas necesarios para futuras misiones tripuladas a la Luna y, más adelante, a Marte. Conoce todos los detalles del sobrevuelo, qué canales de TV y dónde ver streaming online el hecho histórico desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

Datos clave de la misión Artemis II

  • Artemis II es el primer vuelo tripulado del programa Artemis y tendrá una duración aproximada de 10 días, con una trayectoria de retorno libre que llevará a la tripulación a rodear la Luna y volver de forma segura a la Tierra.
  • Orion orbitará la Tierra varias veces antes de dirigirse hacia la Luna, donde realizará un sobrevuelo (lunar flyby) a más de 400.000 km de distancia, para luego emprender el viaje de regreso.
  • Durante la misión se pondrá a prueba en condiciones reales el Módulo de Servicio Europeo (ESM), que proporciona propulsión, energía y soporte vital a la nave Orion.
Conoce cómo ver por TV y streaming online la misión Artemis II este lunes 6 de abril de 2026 vía NASA+,  Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku y otras plataformas digitales. (Foto: NASA / Composición Mag)
Conoce cómo ver por TV y streaming online la misión Artemis II este lunes 6 de abril de 2026 vía NASA+,  Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku y otras plataformas digitales. (Foto: NASA / Composición Mag)
/ Jairo Rúa

Dónde y a qué hora ver el sobrevuelo lunar de Artemis II EN VIVO HOY lunes 6 de abril

Puedes ver el sobrevuelo en directo a través de la aplicación de streaming de esta emisora, nuestra plataforma gratuita disponible en Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y otros televisores inteligentes y plataformas.

Plataforma / canalTipo de accesoHora de inicio
NASA+Streaming oficial1:00 p. m. ET
Amazon PrimeStreaming online1:00 p. m. ET
Apple TVStreaming online1:00 p. m. ET
HuluStreaming online1:00 p. m. ET
NetflixStreaming online1:00 p. m. ET
HBO MaxStreaming online1:00 p. m. ET
RokuStreaming online1:00 p. m. ET
YouTube de la NASATransmisiones en directo gratuitasDisponible con coberturas y actualizaciones en vivo

La página de YouTube de la NASA ofrece una de lo que sucede a bordo del transbordador Orion.

El sobrevuelo lunar se transmitirá de forma más amplia a través de , , , , , y que comenzarán sus propias transmisiones en vivo a la 1 p. m. (hora del este). La hora de inicio de la transmisión en vivo podría variar según las operaciones en tiempo real, .

No te pierdas el canal de YouTube de la NASA para ver más , todas gratuitas, que incluyen conferencias diarias con actualizaciones, imágenes desde la Estación Espacial Internacional y mucho más.

¿Por qué la NASA no descenderá en la Luna con Artemis II?

NASA no descenderá en la Luna con Artemis II porque esta misión es un vuelo de prueba tripulado: su objetivo es validar, en el entorno real del espacio profundo, los sistemas de la nave Orion y del cohete SLS antes de cualquier alunizaje, y todavía no existe un módulo de aterrizaje operativo listo para ser usado en esta fase del programa.

Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia al llegar a la cara oculta de la Luna. (Foto: NASA)
Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia al llegar a la cara oculta de la Luna. (Foto: NASA)

Horarios clave del sobrevuelo lunar por país

A continuación, los horarios locales estimados para los principales hitos del sobrevuelo de Artemis II alrededor de la Luna, basados en la transmisión oficial de la NASA (hora de referencia EDT, Miami / Nueva York).

Inicio de la transmisión principal del sobrevuelo

  • 14:00 – Argentina, Uruguay (UTC−3)
  • 13:00 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia (UTC−4)
  • 12:00 – Colombia, Perú (UTC−5)
  • 11:00 – Ciudad de México (UTC−6)
  • 19:00 – España (UTC+2, horario peninsular)

Inicio del período de observación lunar (Lunar observation period begins, 2:45 p.m. EDT)

  • 15:45 – Argentina, Uruguay
  • 14:45 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia
  • 13:45 – Colombia, Perú
  • 12:45 – Ciudad de México
  • 20:45 – España

Artemis II supera el récord de distancia del Apolo 13 (1:56 p.m. EDT / 17:56 UTC)

  • 15:56 – Argentina, Chile
  • 14:56 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia
  • 13:56 – Colombia, Perú
  • 12:56 – Ciudad de México
  • 20:56 – España

Máximo acercamiento de Artemis II a la Luna (closest approach, 7:02 p.m. EDT / 23:02 UTC)

  • 20:02 – Argentina, Chile
  • 19:02 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia
  • 18:02 – Colombia, Perú
  • 17:02 – Ciudad de México
  • 01:02 del 7/4 – España

Mayor distancia de Artemis II respecto a la Tierra (7:05 p.m. EDT / 23:05 UTC)

  • 20:05 – Argentina, Chile
  • 19:05 – Miami, Nueva York, Chile, Bolivia
  • 18:05 – Colombia, Perú
  • 17:05 – Ciudad de México
  • 01:05 del 7/4 – España
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC