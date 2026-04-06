La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, harán historia al llegar a la cara oculta de la Luna este lunes 6 de abril de 2026 en la misión lunar de Artemis II . Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre su programa de misión y cómo puedes verla completa. Entrarán en la esfera de influencia lunar, a 41.072 millas de la Luna, alrededor de las 12:41 a. m. ET del lunes, continuarán volando hacia la Luna, se convertirán en los emisarios más lejanos de nuestro planeta, darán una vuelta alrededor de la Luna y luego regresarán rápidamente a casa.

Artemis II: ¿Dónde ver en vivo el sobrevuelo lunar este lunes 6 abril?. Composición: Diario Correo.

Cómo ver el sobrevuelo lunar de Artemis II EN VIVO HOY lunes 6 de abril

Puedes ver el sobrevuelo en directo a través de la aplicación de streaming de esta emisora, nuestra plataforma gratuita disponible en Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y otros televisores inteligentes y plataformas.

Plataforma / canal Tipo de acceso Hora de inicio NASA+ Streaming oficial 1:00 p. m. ET Amazon Prime Streaming online 1:00 p. m. ET Apple TV Streaming online 1:00 p. m. ET Hulu Streaming online 1:00 p. m. ET Netflix Streaming online 1:00 p. m. ET HBO Max Streaming online 1:00 p. m. ET Roku Streaming online 1:00 p. m. ET YouTube de la NASA Transmisiones en directo gratuitas Disponible con coberturas y actualizaciones en vivo

La página de YouTube de la NASA ofrece una transmisión en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de lo que sucede a bordo del transbordador Orion.

El sobrevuelo lunar se transmitirá de forma más amplia a través de NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku, que comenzarán sus propias transmisiones en vivo a la 1 p. m. (hora del este). La hora de inicio de la transmisión en vivo podría variar según las operaciones en tiempo real, según informó la NASA.

No te pierdas el canal de YouTube de la NASA para ver más transmisiones en directo, todas gratuitas, que incluyen conferencias diarias con actualizaciones, imágenes desde la Estación Espacial Internacional y mucho más.