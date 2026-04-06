Jairo Rúa
Jairo Rúa

La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, harán historia al llegar a la cara oculta de la Luna este lunes 6 de abril de 2026 en la misión lunar de Artemis II. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre su programa de misión y cómo puedes verla completa. Entrarán en la esfera de influencia lunar, a 41.072 millas de la Luna, alrededor de las 12:41 a. m. ET del lunes, continuarán volando hacia la Luna, se convertirán en los emisarios más lejanos de nuestro planeta, darán una vuelta alrededor de la Luna y luego regresarán rápidamente a casa.

Artemis II: ¿Dónde ver en vivo el sobrevuelo lunar este lunes 6 abril?. Composición: Diario Correo.
Artemis II: ¿Dónde ver en vivo el sobrevuelo lunar este lunes 6 abril?. Composición: Diario Correo.

Cómo ver el sobrevuelo lunar de Artemis II EN VIVO HOY lunes 6 de abril

Puedes ver el sobrevuelo en directo a través de la aplicación de streaming de esta emisora, nuestra plataforma gratuita disponible en Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y otros televisores inteligentes y plataformas.

Plataforma / canalTipo de accesoHora de inicio
NASA+Streaming oficial1:00 p. m. ET
Amazon PrimeStreaming online1:00 p. m. ET
Apple TVStreaming online1:00 p. m. ET
HuluStreaming online1:00 p. m. ET
NetflixStreaming online1:00 p. m. ET
HBO MaxStreaming online1:00 p. m. ET
RokuStreaming online1:00 p. m. ET
YouTube de la NASATransmisiones en directo gratuitasDisponible con coberturas y actualizaciones en vivo

La página de YouTube de la NASA ofrece una de lo que sucede a bordo del transbordador Orion.

El sobrevuelo lunar se transmitirá de forma más amplia a través de , , , , , y que comenzarán sus propias transmisiones en vivo a la 1 p. m. (hora del este). La hora de inicio de la transmisión en vivo podría variar según las operaciones en tiempo real, .

No te pierdas el canal de YouTube de la NASA para ver más , todas gratuitas, que incluyen conferencias diarias con actualizaciones, imágenes desde la Estación Espacial Internacional y mucho más.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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