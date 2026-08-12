La alineación planetaria del miércoles 12 de agosto de 2026 es uno de los espectáculos celestiales más esperados del año y podrá observarse desde Estados Unidos durante el crepúsculo previo al amanecer. El llamado “desfile planetario” reunirá a Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano y Neptuno en el cielo matutino, aunque no todos serán visibles a simple vista.

Para presenciarlo en todo su esplendor, la clave será madrugar, encontrar un lugar con vista despejada hacia el horizonte oriental y revisar un mapa astronómico según la ciudad desde la que se observe. La ventana útil será corta: en la mayoría de lugares, entre 25 y 45 minutos antes de la salida del Sol.

Horarios y dónde ver la alineación de seis planetas en Estados Unidos. Un evento muy esperado en los últimos meses. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora ver la alineación planetaria hoy?

El mejor momento para observar la alineación de seis planetas será antes del amanecer del 12 de agosto. La hora exacta cambia según la ciudad, porque depende de la salida local del Sol, las condiciones del horizonte y la ubicación de cada planeta.

Ciudad y zona horaria Amanecer local Mejor hora estimada para mirar Nueva York, Miami y Costa Este (ET) Cerca de 6:03 a. m. 5:18 a. m. a 5:34 a. m. Houston, Dallas y zona Central (CT) Varía por ciudad Aproximadamente entre 5:20 a. m. y 5:45 a. m. Los Ángeles, San Diego y Costa Oeste (PT) Cerca de 6:12 a. m. 5:28 a. m. a 5:46 a. m.

Los horarios de Nueva York y Los Ángeles se basan en una ventana práctica de observación, no en una hora universal única. Para Texas, Florida, Illinois u otros estados, la referencia más segura es buscar el cielo entre 45 y 25 minutos antes del amanecer local.

¿Qué planetas se alinearán?

Durante este fenómeno aparecerán seis planetas repartidos a lo largo de la zona del cielo por donde recorren el Sol, la Luna y los planetas: Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano y Neptuno. No se trata de una alineación perfecta en una sola línea, sino de una concentración visual de planetas en el cielo matinal.

Los más fáciles de identificar

Júpiter será uno de los objetos más brillantes y ayudará a ubicar la zona de observación.

será uno de los objetos más brillantes y ayudará a ubicar la zona de observación. Saturno también tendrá buena visibilidad, aunque su brillo será menor que el de Júpiter.

también tendrá buena visibilidad, aunque su brillo será menor que el de Júpiter. Mercurio estará muy bajo, cerca del horizonte y de la luz del amanecer; por eso será el planeta más difícil de captar a simple vista.

estará muy bajo, cerca del horizonte y de la luz del amanecer; por eso será el planeta más difícil de captar a simple vista. Marte estará presente, pero su observación dependerá de las condiciones locales y de un horizonte sin obstáculos.

Planetas que requieren instrumentos

Urano será difícil de ver sin ayuda óptica.

será difícil de ver sin ayuda óptica. Neptuno necesitará binoculares potentes o telescopio; no es un objetivo de observación a simple vista.

Mapa para localizar los planetas

No existe un único “mapa” que funcione igual para todo Estados Unidos: la posición, altura y dirección de los planetas cambian según tu ciudad y el minuto de observación. Herramientas como Timeanddate y TheSkyLive permiten seleccionar una ubicación específica para generar un mapa celeste y comprobar qué planetas están visibles, sus horas de salida y puesta, así como su posición en el cielo.

Cómo usar un mapa astronómico desde EE. UU.

Selecciona tu ciudad o activa la ubicación de tu teléfono. Ajusta la fecha al miércoles 12 de agosto de 2026. Configura una hora entre 25 y 45 minutos antes del amanecer. Orienta el mapa hacia el este y sudeste, donde se concentrará la observación previa a la salida del Sol. Identifica primero los planetas más brillantes y usa binoculares para buscar Urano y Neptuno.

Como guía general, busca un sitio con una vista amplia hacia el horizonte oriental. Edificios, montañas, árboles altos y contaminación lumínica pueden impedir observar los planetas más bajos, especialmente Mercurio.

Dónde ver la alineación desde Estados Unidos

La alineación planetaria no será una transmisión televisiva única: es un fenómeno observable directamente desde el cielo, siempre que el clima y la iluminación lo permitan. Para verla desde Estados Unidos, conviene alejarse de luces urbanas intensas y elegir un parque, playa, mirador, campo o zona alta con horizonte abierto.

Para quienes viven en ciudades con grandes comunidades hispanas, estas son las referencias principales:

Miami y Nueva York: mira antes de las 6:00 a. m. ET, preferiblemente desde una zona abierta sin edificios hacia el este.

mira antes de las 6:00 a. m. ET, preferiblemente desde una zona abierta sin edificios hacia el este. Houston y Dallas: revisa el amanecer exacto en tu ubicación y comienza la observación cerca de 45 minutos antes; el cielo se iluminará rápido.

revisa el amanecer exacto en tu ubicación y comienza la observación cerca de 45 minutos antes; el cielo se iluminará rápido. Los Ángeles y San Diego: la ventana estimada está entre 5:28 a. m. y 5:46 a. m. PT; una vista elevada o despejada mejora la oportunidad de observar Mercurio.

La cobertura de nubes, humo, neblina y contaminación lumínica puede limitar la visibilidad. Si el cielo está cubierto en tu ciudad, no habrá una alternativa oficial de “verlo EN VIVO” que sustituya la observación local; los mapas y sitios astronómicos solo sirven para seguir la posición prevista de los planetas.

Consejos para una mejor observación de la alineación de los seis planetas

Llega al lugar de observación antes de la ventana recomendada: la alineación ocurre cerca del amanecer y el cielo gana brillo rápidamente.

Busca el horizonte este o sudeste sin obstáculos.

Lleva binoculares si quieres intentar localizar Urano, y telescopio si deseas observar Neptuno.

No mires directamente al Sol cuando empiece a salir. La observación planetaria debe terminar antes de que la luz solar resulte intensa.

Consulta el pronóstico del tiempo y un mapa celeste personalizado para tu ciudad el mismo día del evento.

Conoce los horarios por cada estado en EE.UU. para ver la alineación de 6 planetas este miércoles 12 de agosto. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la alineación de los seis planetas

¿A qué hora empieza la alineación de planetas del 12 de agosto?

No tiene una hora de inicio única. En Estados Unidos, la mejor observación ocurre aproximadamente entre 25 y 45 minutos antes del amanecer local. En Nueva York, la ventana estimada es de 5:18 a. m. a 5:34 a. m.; en Los Ángeles, de 5:28 a. m. a 5:46 a. m.

¿Se podrán ver los seis planetas sin telescopio?

No. Júpiter y Saturno serán los más accesibles; Mercurio y Marte pueden ser más difíciles según el horizonte y la claridad del cielo. Urano es difícil a simple vista y Neptuno requiere instrumentos ópticos.

¿Hacia dónde debo mirar?

La referencia general para Estados Unidos es mirar hacia el este y sudeste antes de que salga el Sol. La ubicación precisa de cada planeta cambia con la ciudad y la hora, por lo que es recomendable usar un mapa astronómico configurado con tu ubicación.

¿La alineación planetaria se verá desde Miami, Houston, Nueva York y Los Ángeles?

Sí, el fenómeno podrá observarse desde esas ciudades si las condiciones meteorológicas lo permiten. La diferencia está en la hora local y en la calidad del horizonte: cuanto más despejado y oscuro sea el lugar, mayores serán las posibilidades de distinguir los planetas más bajos o débiles.

¿Dónde puedo ver la alineación planetaria EN VIVO online?

No se ha identificado una transmisión oficial única del evento para todo Estados Unidos. La forma principal de verlo es observar el cielo directamente; como apoyo, puedes usar plataformas de mapas celestes para comprobar la posición de los planetas desde tu ubicación.