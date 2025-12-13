La lluvia de estrellas Gemínidas es considerada la más intensa y colorida del calendario astronómico. Por esa razón, muchas personas de Estados Unidos están interesadas en verla este 13 y 14 de diciembre. El tema es que no todas saben cómo mirarlas EN VIVO. Si ese es tu caso, tranquilo(a), ya que en esta nota te brindaré la información necesaria para que no te la pierdas. Sí, podrás disfrutarla EN DIRECTO.

El origen de las Gemínidas

Pero antes de ir al grano, es fundamental que sepas que, de acuerdo a National Geographic, las Gemínidas “surgen del rastro polvoriento dejado por un asteroide rocoso, el 3200 Faetón, una rareza en el mundo astronómico. Este objeto de 5.8 km de diámetro orbita el Sol cada 1,4 años y, al hacerlo, libera fragmentos sólidos que penetran nuestra atmósfera a velocidades altas pero no tan extremas, permitiendo que estos meteoros sean más brillantes, lentos y, muchas veces, coloridos”.

La lluvia de estrellas Gemínidas proviene del asteroide 3200 Faetón. (Foto: Rostislav Soucek / iStock) / Rostislav Soucek

Horarios para ver la lluvia de estrellas Gemínidas en EE.UU.

Habiéndote indicado lo anterior, te digo que, según amsmeteors.org, las Gemínidas alcanzarán su próximo pico la noche del 13 al 14 de diciembre. Si estás en la costa este (ET), el rango estimado es de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. hora local; en la zona central (CT), de 9:00 p.m. a 3:00 a.m.; en la zona de la montaña (MT), de 8:00 p.m. a 2:00 a.m.; y en la costa oeste (PT), de 7:00 p.m. a 1:00 a.m. El pico probable ronda las 2:00 a.m. hora local. Además, te recalco que esa noche “la luna estará llena al 30 %”.

La lluvia de estrellas Gemínidas ocurre cada año entre el 4 y el 17 de diciembre. (Foto: m-gucci / iStock) / m-gucci

Se esperan hasta 150 meteoros por hora

Ahora, es importante que sepas que si tú te encuentras en Estados Unidos, tendrás la gran oportunidad de observar la lluvia de estrellas Gemínidas. Esto debido a la ubicación del país en el hemisferio norte, precisó El Diario NY. Realmente, casi todo el territorio estadounidense tendrá condiciones óptimas en la madrugada para disfrutar del espectáculo. Ojo que se esperan hasta 150 meteoros por hora. Una locura.

También es cierto que si deseas disfrutar del evento desde casa, diversas instituciones astronómicas estadounidenses ofrecerán transmisiones EN VIVO ONLINE a través de plataformas digitales. Estas transmisiones proporcionarán una vista privilegiada del pico de las Gemínidas y te guiarán en el reconocimiento de esta lluvia, considerada la más densa y espectacular del año.

Cómo ver la lluvia de estrellas Gemínidas EN VIVO: recomendaciones

Si bien no es necesario contar con un equipo especializado para ver la lluvia de estrellas Gemínidas, los expertos se han animado a brindar recomendaciones para que nadie se pierda el espectáculo. A continuación, los consejos:

Elige un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica: zonas rurales, playas, montañas, parques o áreas boscosas seguras fuera de la ciudad.​

Trata de llega unos 30 minutos antes de la hora de observación para que tus ojos se adapten a la oscuridad.

No uses binoculares o telescopios, pues estos aparatos reducen el campo visual.

Lleva ropa abrigadora, manta y bebida caliente para permanecer cómodo durante varias horas.​