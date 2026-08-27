La noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026, millones de personas en Estados Unidos podrán observar uno de los eclipses lunares más profundos de los próximos años.

No será un eclipse lunar total, pero se quedará muy cerca. Durante el máximo, la Luna penetrará profundamente en la umbra, la región más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. El resultado podría ser un disco intensamente oscurecido, con tonos cobrizos, rojizos o anaranjados, aunque una pequeña franja permanecerá fuera de la sombra más profunda.

Las Américas estarán entre las regiones mejor situadas para seguir el fenómeno. La principal diferencia dentro de Estados Unidos será la hora: mientras California verá el máximo todavía durante la noche del jueves, en Florida y Nueva York ocurrirá poco después de la medianoche.

¿Cómo ver la Luna de Sangre del 27 al 28 de agosto en Estados Unidos?

El eclipse lunar podrá observarse a simple vista. No necesitas gafas especiales ni filtros protectores, como sí ocurre durante un eclipse solar.

Para disfrutar mejor del fenómeno, conviene buscar un lugar con el cielo despejado y una vista libre hacia la Luna. Los binoculares o un telescopio pueden ayudar a apreciar con mayor detalle el avance de la sombra terrestre, pero no son necesarios.

ESTADOS UNIDOS, 27/08/2026.- a Luna atravesará progresivamente la penumbra y la umbra de la Tierra hasta alcanzar una fase parcial extremadamente profunda durante el máximo del eclipse. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

La Luna comenzará a oscurecerse de forma más evidente cuando entre en la umbra. A medida que la sombra avance sobre el disco, una parte cada vez mayor perderá su brillo habitual. Cerca del máximo, el aspecto de la Luna podría recordar al de una Luna de Sangre, aunque el eclipse seguirá siendo técnicamente parcial.

¿A qué hora será el eclipse lunar en Estados Unidos?

El eclipse ocurrirá al mismo tiempo para todo el planeta, pero la hora local cambiará según la zona horaria.

Zona horaria Inicio de la fase parcial Máximo del eclipse Fin de la fase parcial Eastern Time 10:34 p. m. 12:13 a. m. 1:52 a. m. Central Time 9:34 p. m. 11:13 p. m. 12:52 a. m. Mountain Time 8:34 p. m. 10:13 p. m. 11:52 p. m. Pacific Time 7:34 p. m. 9:13 p. m. 10:52 p. m.

La fase parcial será la parte más llamativa del fenómeno. Durante esas horas, la umbra de la Tierra cubrirá progresivamente una gran parte de la superficie lunar hasta alcanzar el máximo.

ESTADOS UNIDOS, 27/08/2026.- El máximo del eclipse ocurrirá a distintas horas locales en Estados Unidos: será de noche en California, mientras que en Florida y Nueva York llegará poco después de la medianoche. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora se verá la Luna de Sangre en California?

California tendrá una de las mejores ventanas para observar el eclipse porque el momento culminante ocurrirá durante la noche.

En ciudades como Los Ángeles, San Diego y Sacramento, las horas principales serán:

Inicio de la fase parcial: 7:34 p. m. PDT.

7:34 p. m. PDT. Máximo del eclipse: 9:13 p. m. PDT.

9:13 p. m. PDT. Fin de la fase parcial: 10:52 p. m. PDT.

El mejor momento para salir a observar será entre las 8:30 p. m. y las 9:45 p. m. De esa manera será posible ver el avance de la sombra antes del máximo y apreciar la apariencia de la Luna durante la fase más profunda del eclipse.

¿A qué hora será el eclipse lunar en Texas?

Texas también tendrá una posición favorable para seguir el fenómeno. Ciudades como Houston, Dallas, Austin y San Antonio compartirán el horario de Central Daylight Time.

Las horas más importantes serán:

Inicio de la fase parcial: 9:34 p. m. CDT.

9:34 p. m. CDT. Máximo del eclipse: 11:13 p. m. CDT.

11:13 p. m. CDT. Fin de la fase parcial: 12:52 a. m. del viernes 28 de agosto.

El máximo ocurrirá todavía antes de la medianoche, lo que permitirá seguir cómodamente la fase más profunda del eclipse desde buena parte del estado.

¿Cuándo conviene empezar a mirar en Texas?

No es necesario esperar hasta el minuto del máximo. Una buena opción será comenzar a observar alrededor de media hora antes.

Durante ese periodo será posible apreciar cómo la sombra de la Tierra avanza sobre la superficie lunar y cómo cambia gradualmente el brillo del disco.

Quienes quieran ver el fenómeno completo podrán seguir la Luna desde el inicio de la fase parcial y continuar observando después del máximo, cuando la sombra comience a retirarse.

¿A qué hora será la Luna de Sangre en Florida?

Para los observadores de Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, el eclipse cruzará la medianoche.

Las principales referencias serán:

Inicio de la fase parcial: 10:34 p. m. EDT del jueves 27 de agosto.

10:34 p. m. EDT del jueves 27 de agosto. Máximo del eclipse: 12:13 a. m. EDT del viernes 28.

12:13 a. m. EDT del viernes 28. Fin de la fase parcial: 1:52 a. m.

Esto significa que el eclipse comenzará durante la noche del jueves, pero su momento culminante llegará oficialmente durante las primeras horas del viernes.

¿A qué hora se verá el eclipse en Nueva York?

Nueva York tendrá prácticamente el mismo horario que Florida, al encontrarse también en Eastern Daylight Time.

Las horas principales serán:

Inicio de la fase parcial: 10:34 p. m. del jueves 27 de agosto.

10:34 p. m. del jueves 27 de agosto. Máximo del eclipse: 12:13 a. m. del viernes 28.

12:13 a. m. del viernes 28. Fin de la fase parcial: 1:52 a. m.

Para una experiencia más completa, conviene no esperar hasta la medianoche. Comenzar a observar entre las 11:00 p. m. y las 11:30 p. m. permitirá apreciar cómo la sombra terrestre se acerca al punto de mayor cobertura.

¿Cómo avanzará la Luna durante el eclipse?

Un eclipse lunar ocurre de manera gradual. La Luna atraviesa distintas zonas de la sombra proyectada por la Tierra y su apariencia cambia a lo largo de varias horas.

El proceso puede dividirse en las siguientes etapas:

Entrada en la penumbra: el oscurecimiento inicial será leve y difícil de percibir.

el oscurecimiento inicial será leve y difícil de percibir. Inicio del eclipse parcial: la Luna comenzará a entrar en la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre.

la Luna comenzará a entrar en la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre. Avance de la sombra: una porción cada vez mayor del disco perderá su brillo.

una porción cada vez mayor del disco perderá su brillo. Máximo: la Luna alcanzará su mayor inmersión en la umbra.

la Luna alcanzará su mayor inmersión en la umbra. Salida de la umbra: el disco comenzará a recuperar progresivamente su iluminación.

el disco comenzará a recuperar progresivamente su iluminación. Fin del eclipse: la sombra desaparecerá de forma gradual.

La profundidad de este eclipse hará que la Luna se acerque visualmente a la apariencia de una totalidad, aunque una pequeña parte del disco permanecerá fuera de la umbra.

¿Desde qué partes de Estados Unidos será visible?

Gran parte de Estados Unidos tendrá una buena posición para observar las principales fases del eclipse, aunque la experiencia concreta dependerá de la ubicación y de las condiciones del cielo.

Los principales factores serán:

que la Luna esté por encima del horizonte durante las fases más importantes;

que no haya nubes que bloqueen la observación;

contar con una vista despejada hacia la zona del cielo donde se encuentre la Luna.

Las Américas estarán entre las regiones mejor ubicadas para seguir el eclipse, especialmente durante la fase parcial profunda.

¿Es seguro mirar la Luna de Sangre?

Sí. Es completamente seguro observar un eclipse lunar directamente a simple vista.

No necesitas gafas especiales. Este tipo de protección se utiliza para observar el Sol durante un eclipse solar, pero no es necesaria para mirar la Luna durante un eclipse lunar.

Los binoculares pueden ayudar a apreciar mejor el borde de la umbra y los cambios de color sobre la superficie lunar. Un telescopio también puede ofrecer una imagen más detallada, aunque no es imprescindible.

ESTADOS UNIDOS, 27/08/2026.- El eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026 alcanzará su punto máximo a diferentes horas locales en Estados Unidos, con la Luna profundamente cubierta por la sombra de la Tierra. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Recomendaciones para observar el eclipse lunar

Busca un lugar con buena visibilidad del cielo.

Evita edificios, árboles o montañas que bloqueen la vista de la Luna.

Consulta el pronóstico meteorológico antes de salir.

Empieza a observar antes del máximo.

Lleva binoculares si quieres ver con mayor detalle el avance de la sombra.

Usa un trípode si planeas fotografiar el eclipse.

No necesitas gafas especiales para observar la Luna.

¿Por qué la Luna podría verse roja durante el máximo?

El término “Luna de Sangre” es popular y no describe una categoría científica oficial. Sin embargo, el color rojizo que puede adoptar la Luna durante un eclipse tiene una explicación física.

Cuando la Luna entra profundamente en la sombra de la Tierra, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar hasta su superficie. Durante ese recorrido, la atmósfera filtra y desvía la luz, permitiendo que una mayor proporción de las tonalidades rojizas y anaranjadas alcance la Luna.

Por eso, durante un eclipse profundo, el disco lunar puede adquirir tonos:

Rojizos

Cobrizos

Anaranjados

Color óxido.

En esta ocasión, el eclipse estará muy cerca de la totalidad. Sin embargo, como una pequeña parte de la Luna permanecerá fuera de la umbra, el disco no necesariamente tendrá una coloración uniforme.

¿Cuál será el mejor momento para salir a mirar el eclipse?

No conviene esperar únicamente al minuto exacto del máximo.

La mejor experiencia será seguir el eclipse durante un periodo más largo. Si el cielo está despejado, una buena estrategia será comenzar a observar entre 40 y 60 minutos antes del máximo y continuar durante algún tiempo después.

De esa forma podrás apreciar tres momentos distintos:

el avance de la sombra sobre la Luna;

el momento de máximo oscurecimiento;

la retirada gradual de la umbra.

Para quienes no puedan observar el fenómeno durante toda la noche, reservar aproximadamente dos horas alrededor del máximo será una buena alternativa.

¿Será realmente una Luna de Sangre?

El eclipse no será total. Una pequeña parte de la Luna permanecerá fuera de la umbra durante el máximo.

Sin embargo, el fenómeno será tan profundo que el disco lunar podría adquirir una coloración rojiza y ofrecer una imagen similar a la de una Luna de Sangre.

Por eso, aunque científicamente se trata de un eclipse lunar parcial, popularmente podría ser descrito como una Luna de Sangre debido a su apariencia durante el momento de mayor inmersión en la sombra terrestre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar del 28 de agosto en Estados Unidos

¿Cuándo será la Luna de Sangre en Estados Unidos?

El eclipse ocurrirá durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026, dependiendo de la zona horaria.

¿A qué hora será el máximo del eclipse en Estados Unidos?

El máximo será aproximadamente a las:

9:13 p. m. PDT en California.

en California. 10:13 p. m. MDT en Mountain Time.

en Mountain Time. 11:13 p. m. CDT en Texas y otras zonas centrales.

en Texas y otras zonas centrales. 12:13 a. m. EDT en Florida y Nueva York.

¿Se verá el eclipse desde California?

Sí. California podrá observar la fase parcial profunda durante la noche del jueves 27 de agosto. El máximo llegará alrededor de las 9:13 p. m. PDT.

¿Se verá el eclipse desde Texas?

Sí. El máximo llegará alrededor de las 11:13 p. m. CDT, antes de la medianoche.

¿Se verá el eclipse desde Florida?

Sí. La fase parcial comenzará antes de la medianoche y el máximo llegará a las 12:13 a. m. EDT del viernes 28 de agosto.

¿Se verá el eclipse desde Nueva York?

Sí. Nueva York podrá observar la fase parcial y el máximo, que llegará poco después de la medianoche.

¿Necesito gafas especiales para ver el eclipse lunar?

No. Un eclipse lunar puede observarse directamente a simple vista y no requiere gafas especiales.

¿Será un eclipse lunar total?

No. Será un eclipse lunar parcial muy profundo. La Luna entrará casi por completo en la umbra de la Tierra, pero una pequeña parte del disco permanecerá fuera de la sombra más oscura.