La noche del jueves 27 de agosto de 2026 será especial para los observadores del cielo en México. Mientras en otras partes del continente el eclipse alcanzará su máximo ya entrada la madrugada del viernes 28, en buena parte del país el momento culminante ocurrirá todavía antes de la medianoche.

Se tratará de un eclipse lunar parcial muy profundo. En el momento de mayor cobertura, aproximadamente el 96.3% del disco de la Luna estará dentro de la umbra terrestre, la región más oscura de la sombra proyectada por nuestro planeta. Aunque técnicamente no llegará a ser total, el espectáculo podría acercarse visualmente a la apariencia de una Luna de Sangre.

Para los habitantes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la hora clave será prácticamente la misma: alrededor de las 10:12 p. m. del jueves 27 de agosto. México estará entre las regiones con una buena visibilidad del fenómeno durante sus fases más importantes.

¿A qué hora será el eclipse lunar en México?

La primera fase del eclipse comenzará a notarse durante la noche del jueves 27 de agosto. Sin embargo, el oscurecimiento será inicialmente sutil.

El momento realmente importante llegará cuando la Luna comience a entrar en la umbra de la Tierra. Desde ese instante, la sombra será claramente visible y avanzará sobre el disco lunar.

En la zona horaria del centro de México, las principales fases serán las siguientes:

Fase del eclipse Hora en CDMX, Guadalajara y Monterrey Inicio de la fase penumbral 7:23 p. m. Inicio del eclipse parcial 8:33 p. m. Máximo del eclipse 10:12 p. m. Fin de la fase parcial 11:51 p. m. Fin de la fase penumbral 1:01 a. m. del 28 de agosto

La hora del máximo puede aparecer redondeada como 10:12 o 10:13 p. m., dependiendo de la fuente y del criterio utilizado para expresar el momento exacto. El fenómeno, sin embargo, será el mismo.

MÉXICO, 27/08/2026.- El eclipse lunar será visible desde gran parte de México, aunque la hora del máximo variará según la zona horaria del país FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Por qué se habla del eclipse del 28 de agosto si en México el máximo será el 27?

Esta es una de las dudas que puede generar confusión.

El eclipse tiene una fecha astronómica global que se expresa habitualmente en Tiempo Universal Coordinado. Su momento máximo ocurrirá el 28 de agosto a las 4:13 UTC. Pero México se encuentra varias horas por detrás de ese horario.

MÉXICO, 27/08/2026.- El eclipse lunar parcial alcanzará su máximo alrededor de las 10:12 p. m. del 27 de agosto en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Por esa razón, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey el máximo ocurrirá todavía durante la noche del jueves 27 de agosto, alrededor de las 10:12 p. m.

Así que ambas referencias son correctas:

internacionalmente se habla del eclipse del 28 de agosto de 2026 ;

; en gran parte de México, el momento principal será la noche del 27 de agosto.

NASA también identifica el fenómeno como el eclipse profundo del 27 al 28 de agosto, precisamente porque la fecha local cambia según el lugar desde donde se observe.

¿A qué hora se verá la Luna de Sangre en CDMX?

Ciudad de México tendrá una buena oportunidad para observar las fases principales del eclipse. La Luna estará sobre el horizonte durante todo el evento y, al acercarse el máximo, se encontrará suficientemente elevada para facilitar la observación.

Las horas principales serán:

7:23 p. m.: comienza la fase penumbral.

comienza la fase penumbral. 8:33 p. m.: comienza el eclipse parcial.

comienza el eclipse parcial. 10:12 p. m.: máximo del eclipse.

máximo del eclipse. 11:51 p. m.: termina la fase parcial.

termina la fase parcial. 1:01 a. m.: termina la fase penumbral.

La mejor ventana para quienes no quieran seguir todo el fenómeno será aproximadamente entre las 9:30 p. m. y las 11:00 p. m.. Durante ese periodo, la sombra de la Tierra cubrirá una gran parte del disco lunar y la apariencia de la Luna será más espectacular.

¿A qué hora se verá el eclipse en Guadalajara?

Guadalajara compartirá prácticamente el mismo horario que Ciudad de México.

Las principales fases serán:

Inicio de la fase penumbral: 7:23 p. m.

7:23 p. m. Inicio del eclipse parcial: 8:33 p. m.

8:33 p. m. Máximo: 10:12 p. m.

10:12 p. m. Fin de la fase parcial: 11:51 p. m.

11:51 p. m. Fin de la fase penumbral: 1:01 a. m.

La Luna estará relativamente baja al comienzo del fenómeno. De acuerdo con los datos astronómicos de la ciudad, durante el inicio de la fase penumbral se encontrará a apenas unos grados sobre el horizonte oriental. Por eso, quienes quieran observar el eclipse desde el principio deberán buscar una zona con una vista despejada hacia el este-sureste.

Para el momento máximo, la situación será mucho más favorable, ya que la Luna estará cerca de los 40 grados de altura sobre el horizonte.

¿A qué hora será el eclipse lunar en Monterrey?

Monterrey también compartirá el horario de la zona central de México.

Estas serán las horas más importantes:

7:23 p. m.: inicio de la fase penumbral.

inicio de la fase penumbral. 8:33 p. m.: inicio de la fase parcial.

inicio de la fase parcial. 10:12 p. m.: máximo del eclipse.

máximo del eclipse. 11:51 p. m.: termina la fase parcial.

termina la fase parcial. 1:01 a. m.: finaliza la fase penumbral.

Para el máximo, la Luna estará cerca de 39 grados sobre el horizonte, por lo que el fenómeno debería encontrarse en una posición cómoda para la observación desde la ciudad y sus alrededores.

¿Se podrá ver el eclipse lunar desde todo México?

Sí. El eclipse podrá observarse desde los 32 estados del país, aunque la experiencia y los horarios variarán de acuerdo con la zona horaria.

México tiene distintas zonas horarias, por lo que el reloj cambiará dependiendo del estado desde el que se observe.

Zona Ejemplos de ciudades Hora aproximada del máximo Centro CDMX, Guadalajara, Monterrey 10:12 p. m. Noroeste Hermosillo 9:12 p. m. Noroeste Tijuana 9:12 p. m. Sureste Cancún 11:12 p. m.

En ciudades como Hermosillo y Tijuana, algunas de las primeras fases coincidirán con una Luna muy baja o con la salida del satélite natural. En Cancún, en cambio, el máximo llegará una hora más tarde debido a la diferencia horaria.

¿Cómo ver la Luna de Sangre desde México?

No necesitas equipos especiales para observar el eclipse lunar.

A diferencia de un eclipse solar, mirar la Luna durante un eclipse lunar es completamente seguro. Puedes observarla directamente a simple vista durante todas las fases.

Para disfrutar mejor del fenómeno, conviene seguir algunas recomendaciones:

buscar un lugar con el cielo lo más despejado posible;

alejarse de edificios o árboles que bloqueen la vista;

reducir la contaminación lumínica cuando sea posible;

comenzar a observar antes del máximo;

utilizar binoculares o telescopio solo si deseas apreciar más detalles;

llevar una cámara con trípode si planeas fotografiar la Luna.

El equipo óptico no es obligatorio. Incluso a simple vista será posible observar el avance de la sombra terrestre sobre la superficie lunar.

¿Por qué la Luna podría verse roja?

El popular nombre de “Luna de Sangre” tiene una explicación física.

Cuando la Luna entra profundamente en la sombra de la Tierra, no queda completamente a oscuras. Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de desviarse hacia la superficie lunar.

MÉXICO, 27/08/2026.- Durante el eclipse, la Luna atravesará profundamente la umbra de la Tierra, la región más oscura de su sombra, hasta quedar casi por completo cubierta durante el máximo. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Durante ese recorrido, la atmósfera dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda más cortas, mientras una mayor proporción de las tonalidades rojizas y anaranjadas alcanza la Luna.

Por eso, durante un eclipse profundo, la superficie puede adquirir colores:

Rojizos

Cobrizos

Anaranjados

Marrón oscuro

La intensidad exacta del color dependerá de las condiciones de la atmósfera terrestre en ese momento. Cerca del máximo, una pequeña parte de la Luna seguirá recibiendo luz solar directa, por lo que el disco podría mostrar una combinación de zonas oscuras, rojizas y brillantes.

¿Será un eclipse lunar total?

No.

El eclipse del 27 al 28 de agosto de 2026 será técnicamente parcial. Sin embargo, estará muy cerca de convertirse visualmente en una totalidad.

NASA estima que durante el máximo aproximadamente el 96.3% del disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre. La profundidad del fenómeno hará que solo una pequeña parte de la Luna permanezca fuera de la región más oscura de la sombra.

Por esa razón, será uno de los eclipses parciales más llamativos de los últimos años.

¿Cuál será el mejor momento para observar el eclipse en México?

Si quieres ver solo la parte más espectacular del fenómeno, conviene comenzar a mirar la Luna alrededor de las 9:30 p. m. en la zona centro de México.

El máximo llegará aproximadamente a las 10:12 p. m., pero observar únicamente ese minuto significaría perderse una parte importante del espectáculo.

La experiencia será mucho más interesante si puedes seguir:

el avance gradual de la umbra sobre la Luna;

el oscurecimiento progresivo del disco;

el cambio de color cerca del máximo;

la retirada de la sombra después del punto culminante.

Una buena ventana de observación para CDMX, Guadalajara y Monterrey será aproximadamente entre las 9:30 p. m. y las 11:00 p. m.

¿Es seguro observar y fotografiar el eclipse lunar?

Sí. Puedes observar el eclipse directamente con los ojos y fotografiarlo sin utilizar filtros solares.

Si planeas tomar imágenes, un trípode será de gran ayuda, especialmente cuando la Luna se oscurezca y sea necesario utilizar tiempos de exposición más largos.

Para obtener mejores resultados:

estabiliza la cámara o el teléfono;

enfoca la Luna antes de que se oscurezca demasiado;

evita utilizar el zoom digital extremo;

prueba diferentes niveles de exposición;

toma fotografías antes, durante y después del máximo.

La diferencia de brillo entre una Luna llena normal y una Luna profundamente eclipsada puede ser considerable, por lo que será necesario ajustar la exposición si utilizas una cámara con controles manuales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la Luna de Sangre del 27 al 28 de agosto en México

¿Cuándo será el eclipse lunar en México?

El eclipse será visible durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026.

¿A qué hora será el máximo del eclipse en México?

En CDMX, Guadalajara y Monterrey, el máximo será aproximadamente a las 10:12 p. m. del jueves 27 de agosto.

¿Por qué se llama eclipse del 28 de agosto si en México ocurre el 27?

Porque el máximo ocurre el 28 de agosto en Tiempo Universal Coordinado, pero debido a las zonas horarias, en gran parte de México todavía será la noche del 27.

¿Se verá el eclipse desde Ciudad de México?

Sí. Las fases principales serán visibles desde CDMX y el máximo llegará alrededor de las 10:12 p. m.

¿Se verá desde Guadalajara?

Sí. Guadalajara podrá observar el eclipse completo, desde la fase penumbral hasta el final del fenómeno.

¿Se verá desde Monterrey?

Sí. Monterrey también tendrá una buena visibilidad de las principales fases del eclipse.

¿Necesito gafas especiales?

No. Un eclipse lunar es seguro para observar directamente a simple vista.

¿Será una Luna de Sangre?

Aunque el eclipse será técnicamente parcial, la Luna podría adquirir una coloración rojiza o cobriza durante la fase profunda, lo que explica el uso popular del término “Luna de Sangre”.

¿Será un eclipse lunar total?

No. Será un eclipse parcial muy profundo, con aproximadamente el 96.3% del disco lunar dentro de la umbra terrestre durante el máximo.