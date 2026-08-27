La madrugada del jueves 27 al viernes 28 de agosto de 2026 ofrecerá un eclipse lunar parcial visible desde toda España. Aunque el fenómeno no será total, la sombra de la Tierra llegará a cubrir cerca del 93% del diámetro de la Luna en su punto máximo, por lo que el satélite podría adquirir tonalidades rojizas o cobrizas. La llamada “Luna de Sangre” será visible desde toda el territorio español. En Madrid, la fase parcial comenzará a las 04:33 y el máximo llegará a las 06:12 (hora peninsular); la Luna se pondrá hacia las 07:46, antes de que concluya la fase parcial. Para la comunidad hispana en Estados Unidos que sigue eventos astronómicos de España, estos son los horarios locales de Madrid, Barcelona y Valencia, además de las claves para no perderse el momento más llamativo.

Mapa de visibilidad del eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026. Las distintas zonas muestran desde qué regiones podrá observarse cada fase del fenómeno; en algunos lugares, la Luna estará cerca del horizonte durante parte del eclipse. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora será el eclipse lunar parcial en España?

El eclipse comenzará con su fase penumbral a las 03:23 horas en la España peninsular y Baleares. La fase parcial —la parte más visible del evento— iniciará entre las 04:33 y 04:34 horas y terminará aproximadamente a las 07:52 horas.

El máximo del eclipse está previsto para las 06:12:53 horas, cuando la umbra o parte más oscura de la sombra terrestre cubrirá alrededor del 93% del diámetro lunar.

En Canarias, los horarios se producen una hora antes: el máximo será a las 05:12 horas.

¿Cuándo conviene empezar a mirar el eclipse lunar parcial en España?

Para apreciar el cambio progresivo en la superficie de la Luna, conviene empezar a observar desde las 04:30 horas en la península y Baleares, justo antes de que comience la fase parcial. A esa hora podrá verse cómo la sombra terrestre empieza a “morder” el disco lunar.

Quienes solo quieran observar el tramo más espectacular pueden salir entre las 05:45 y las 06:15 horas, franja cercana al máximo. La Luna estará ya muy cubierta por la sombra de la Tierra y podría mostrar una coloración rojiza o cobriza.

¿A qué hora se verá la Luna de Sangre en España?

El aspecto más parecido a una “Luna de Sangre” podrá darse cerca de las 06:12 horas en la España peninsular y Baleares, durante el máximo del eclipse parcial. En ese momento, aproximadamente el 93% del diámetro de la Luna estará dentro de la umbra terrestre.

No obstante, no se trata de un eclipse total: una pequeña franja del disco quedará fuera de la sombra más oscura. Por eso, el color rojo no está garantizado ni será necesariamente uniforme en toda la Luna; dependerá de las condiciones atmosféricas y de la observación local.

¿A qué hora será el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Madrid?

En Madrid, la fase penumbral comenzará a las 03:23 horas y la fase parcial a las 04:33 horas. El máximo llegará a las 06:12 horas, cuando la Luna estará a unos 15,3° de altura sobre el horizonte.

La Luna se pondrá alrededor de las 07:46 horas en Madrid, antes de que finalice oficialmente la fase parcial a las 07:52 horas. Por ello, será importante elegir un lugar con el horizonte oeste despejado para seguir el evento hasta el amanecer.

¿A qué hora será la Luna de Sangre en Barcelona?

En Barcelona, la fase parcial empezará a las 04:33 horas y alcanzará su máximo a las 06:12 horas. Ese es el momento con mayor probabilidad de que la Luna muestre un aspecto rojizo o cobrizo.

La Luna se ocultará aproximadamente a las 07:21 horas, con una altura de solo 10,9° durante el máximo. La observación será posible, pero conviene buscar un punto elevado o un espacio abierto con visibilidad hacia el oeste.

¿A qué hora se verá el eclipse lunar parcial en Valencia?

Valencia seguirá el mismo horario general de la España peninsular: fase penumbral a las 03:23 horas, inicio de la fase parcial a las 04:33 horas y máximo a las 06:12 horas.

En el máximo, la Luna estará a unos 13,4° sobre el horizonte. Se pondrá alrededor de las 07:33 horas, por lo que el eclipse no podrá verse completo hasta el final de la fase parcial desde la ciudad.

¿Cómo avanzará la Luna durante el eclipse lunar parcial del 28 de agosto?

La Luna comenzará a atravesar la penumbra terrestre a las 03:23 horas, un cambio sutil que puede ser difícil de detectar a simple vista. Cerca de las 04:33 horas, entrará en la umbra, la sombra central y más oscura de la Tierra, y será cuando el oscurecimiento se vuelva claramente perceptible.

Entre las 04:33 y las 06:12 horas, la sombra cubrirá una porción cada vez mayor del disco lunar. En el máximo, la umbra cubrirá cerca del 93% de su diámetro y aproximadamente el 96,3% de la superficie visible, aunque quedará una franja iluminada que impedirá que el eclipse sea total.

Después del máximo, la Luna irá saliendo gradualmente de la umbra. En gran parte del centro y el este peninsular, Baleares y Melilla, se pondrá antes de que termine la fase parcial.

¿Desde qué partes de España será visible el eclipse lunar parcial?

El eclipse parcial será visible desde toda España: península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la experiencia cambiará según la zona por la hora de puesta de la Luna.

En el centro y el este de la península, Baleares y Melilla, la Luna se ocultará antes de que termine la fase parcial. En el resto de la península, Canarias y Ceuta, el satélite se pondrá después del final de esa fase, lo que permitirá ver una mayor parte del fenómeno.

¿Es seguro mirar la Luna de Sangre?

Sí. Un eclipse lunar se puede observar directamente y sin gafas especiales, a diferencia de un eclipse solar. No requiere filtros ni protección ocular para mirar la Luna durante cualquiera de sus etapas.

Los binoculares o un telescopio no son necesarios, pero pueden ayudar a distinguir los bordes de la sombra terrestre y los detalles de la superficie lunar. Si los usas, procura estabilizarlos para evitar vibraciones y disfrutar de una imagen más nítida.

Recomendaciones para observar el eclipse lunar parcial del 28 de agosto

Busca un lugar con el horizonte oeste libre de edificios, montañas o árboles, pues la Luna estará baja durante el máximo y se aproximará a su puesta

Revisa el pronóstico meteorológico local antes de salir, ya que las nubes pueden impedir la observación

Llega entre las 04:15 y las 04:30 horas si quieres ver el avance de la sombra desde el inicio de la fase parcial

Prioriza la franja de 05:45 a 06:15 horas si deseas ver la Luna en su punto más eclipsado

Lleva ropa de abrigo, agua y una linterna con luz roja o tenue para no afectar tu adaptación visual a la oscuridad

Usa binoculares o telescopio solo como complemento: el eclipse se apreciará a simple vista y no exige equipo especializado

¿Por qué la Luna podría verse roja durante el máximo del eclipse lunar parcial?

Durante un eclipse lunar, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite. Parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se filtra y se desvía hacia la superficie lunar.

La atmósfera dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda azules, mientras que deja pasar en mayor proporción las rojizas y anaranjadas. Esa luz puede teñir de rojo, cobre o naranja la región de la Luna que queda dentro de la umbra, aunque la intensidad final dependerá de la atmósfera terrestre y de las condiciones del cielo.

¿Cuál será el mejor momento para salir a mirar el eclipse lunar parcial?

El mejor momento será alrededor de las 06:12 horas en la España peninsular y Baleares, cuando el eclipse alcance su máximo. En Canarias, el punto máximo ocurrirá a las 05:12 horas.

Para no depender de un inicio exacto y ver el fenómeno en su mejor fase, una buena ventana de observación es de 05:45 a 06:15 horas. En Barcelona, Valencia y otras ciudades del este, es especialmente importante no retrasarse porque la Luna estará baja y se pondrá relativamente pronto.

¿Será realmente una Luna de Sangre la que se verá el 28 de agosto?

El nombre “Luna de Sangre” se utiliza popularmente para describir el tono rojizo que puede adquirir la Luna durante un eclipse lunar. Sin embargo, el evento del 28 de agosto será un eclipse parcial, no total.

En el máximo, una estrecha zona lunar permanecerá fuera de la umbra, por lo que no se espera un disco completamente rojo como en una totalidad. Aun así, con el 93% del diámetro lunar cubierto por la sombra más oscura, el fenómeno podría ofrecer una imagen muy cercana a la de una Luna de Sangre, con tonos rojizos o cobrizos en buena parte de la superficie.

MUNDO, 27/08/2026.- Horario del máximo del eclipse lunar del 27 al 28 de agosto en Estados Unidos, México, España, Perú, Colombia, Argentina y más países. FOTO DE STR PARA AFP / STR / AFP

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en España

¿Cuándo será el eclipse lunar parcial en España?

Será durante la madrugada del jueves 27 al viernes 28 de agosto de 2026. La fase parcial comenzará aproximadamente a las 04:33-04:34 horas en la península y Baleares.

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar?

El máximo está calculado para las 06:12:53 horas en la España peninsular y Baleares. En Canarias, será a las 05:12 horas.

¿Se podrá ver el eclipse desde Madrid?

Sí. Desde Madrid, la fase parcial inicia a las 04:33 horas y el máximo será a las 06:12 horas. La Luna se pondrá hacia las 07:46 horas, antes del final oficial de la fase parcial.

¿Podrá verse el eclipse desde Barcelona y Valencia?

Sí. Barcelona y Valencia podrán ver el inicio de la fase parcial a las 04:33 horas y el máximo a las 06:12 horas. La Luna se pondrá alrededor de las 07:21 horas en Barcelona y las 07:33 horas en Valencia, antes de que concluya el eclipse parcial.

¿Necesito gafas especiales para ver el eclipse lunar?

No. Es seguro observar un eclipse lunar a simple vista y no se requiere protección ocular.

¿Qué hora sería el máximo del eclipse en Estados Unidos?

El máximo programado a las 06:12 horas en Madrid equivale aproximadamente a las 00:12 a. m. en la Costa Este de Estados Unidos, 11:12 p. m. del jueves en la zona Central y 09:12 p. m. del jueves en la Costa Oeste. Esta conversión corresponde al horario de verano de Estados Unidos y a la hora de verano central europea que rige en España a finales de agosto.