Los fenómenos astronómicos cautivan a los seres humanos desde sus primeros pasos en el mundo. Durante siglos eclipses de Sol o de Luna, auroras boreales y lluvias de meteoros han maravillado a la humanidad.

Todos los meses de agosto, las noches en la Tierra son iluminadas por las Perseidas, la lluvia de estrellas fugaces más anticipada y que ha sido calificada por la NASA como “la mejor” del mundo debido a su desbordante cantidad de meteoros brillantes.

La lluvia de estrellas fugaces Perseidas con la Vía Láctea de fondo. (Foto: Adventure_Photo)

La Luna, competencia de las Perseidas

Sin embargo, este 2025 el pico de las Perseidas -las noches entre el 12 y el 13 de agosto- coincide con una luna llena gibosa menguante que compromete su visibilidad en un 75% y solo los meteoros más brillantes serán visible.

Es así que los astrónomos profesionales y aficionados en el hemisferio norte verán solo la mitad de los meteoros que usualmente verían.

“Una persona promedio, en un cielo oscuro, podría ver entre 40 y 50 perseidas por hora”, explicó Bill Cooke, director de la Oficina de Entornos Meteorológicos de la NASA. “En cambio, probablemente veremos de 10 a 20 por hora o menos, y eso se debe a que tenemos una Luna brillante en el cielo que neutraliza los meteoros más tenues”, agregó según la agencia espacial.

Un meteoro cruza el cielo durante la temporada de Perseidas este agosto de 2025 en Spruce Knob, West Virginia. (Foto: NASA/Bill Ingalls)

NASA: cómo disfrutar de las Perseidas pese a la Luna brillante

Sin embargo, la NASA explica que eso no implica que no haya formas de mejorar tus opciones de observación de Perseidas.

Los meteoros de las Perseidas aparecen durante toda la noche. No obstante, la mejor oportunidad para apreciarlas este 2025 será entre la medianoche y el amanecer. La NASA recomienda estar preparados para observar la lluvia de estrellas fugaces específicamente entre las 2 y las 3 am.

Como en otros fenómenos astronómicos, se sugiere alejarse de las luces citadinas y encontrar lugares rurales oscuros. Si puedes ver varias estrellas en el firmamento, es probable que puedas ver también a las Perseidas.

Otra recomendación de la NASA para visualizar las Perseidas este 2025 es evitar mirar en dirección de la Luna Su brillo opacará a los meteoros.

Perseidas 2025: Una imagen compuesta de meteoritos vistos este agosto 2025 desde el Observatorio Automatizado de Luna y Meteoros de la NASA en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la agencia en Huntsville, Alabama. (Foto: NASA)

Hasta cuándo se podrán ver las Perseidas

Si bien el pico de las Perseidas va entre el 12 y el 13 de agosto, la lluvia de estrellas fugaces comenzó el 17 de julio y terminará el 24 de agosto aproximadamente. En tal sentido, todavía tendrás oportunidad de disfrutar de este espectáculo astronómico durante varios sin la Luna brillante.