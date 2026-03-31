Artemis II se prepara para volar. La NASA ha dado por iniciada la cuenta regresiva para el vuelo de prueba de la nave espacial que tiene la histórica misión de acercarnos a la Luna, medio siglo después de Apolo 17. El reloj de la cuenta regresiva en el Centro Espacial Kennedy comenzó a funcionar a las 4:44 pm EDT, con una hora de lanzamiento prevista para las 5:24 del miércoles 1 de abril.

La misión Artemis II es uno de los pasos más importantes de la NASA en su objetivo de volver a pisar la Luna. Es el primer lanzamiento tripulado del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion.

Los medios de comunicación apuntan sus cámaras remotas al cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA y a la nave espacial Orion, sobre una plataforma de lanzamiento móvil en el Complejo de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Foto: NASA/Bill Ingalls)

Con la cuenta regresiva oficialmente en marcha, los ingenieros de la NASA trabajan en la activación del hardware del vuelo, comprobando los enlaces de comunicación y preparando los sistemas criogénicos del cohete para la secuencia precisa de repostaje necesaria para cargar cientos de miles de galones de hidrógeno líquido superenfriado y oxígeno líquido.

En su sitio oficial, la agencia espacial detalló que en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, los equipos deben llenar con agua un tanque del sistema de supresión de sonido, el cual liberará un chorro protector en el despegue. Esto con el objetivo de proteger al vehículo del rugido de sus propios motores.