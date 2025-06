Si eres una persona que lamentablemente sufre de colesterol, presta mucha atención a lo indicado en esta nota, ya que aquí te daré a conocer cuál es el alimento básico y de bajo precio que ayuda a reducir el colesterol. Ojo que no lo digo yo. Todo esto se sabe gracias a una investigación que se realizó. A continuación, profundizaré en el tema.

El estudio que te menciono en el primer párrafo lleva por título ‘Effects of Chronic Intake of Black Beans and Chickpeas on Metabolic and Inflammatory Markers in Adults With Pre-diabetes’ (‘Efectos del consumo crónico de frijoles negros y garbanzos sobre los marcadores metabólicos e inflamatorios en adultos con prediabetes’, en español’), y según indicó FOX News Digital, fue realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de Illinois.

De acuerdo a la citada fuente, los participantes del mismo, que consumieron una taza de garbanzos diariamente durante 12 semanas, experimentaron una reducción significativa en sus niveles elevados de colesterol, algo que definitivamente llamó la atención.

El garbanzo es una especie de leguminosa adaptada a todos los continentes. Se trata de una planta herbácea, de aproximadamente 50 cm de altura, con flores blancas o violetas que desarrollan una vaina, en cuyo interior se encontrarán dos o tres semillas como máximo. (Foto: Polina Tankilevitch / Pexels)

Si bien en la investigación también se estuvo analizando los efectos del consumo diario los frijoles negros, las personas encargadas del trabajo se dieron cuenta que estos no eran tan efectivos como los garbanzos. Ten en cuenta, además, que el estudio fue presentado en la conferencia NUTRITION 2025 en Orlando la semana pasada.

El garbanzo es una legumbre con importantes cualidades culinarias y nutritivas. (Foto: Adrianna CA / Pexels)

A raíz de la investigación, FOX News Digital conversó con el Dr. William W. Li, autor del libro ‘Come para combatir las enfermedades: La nueva ciencia de cómo tu cuerpo puede sanarse a sí mismo’. Él también aseguró que los garbanzos pueden reducir los niveles de colesterol.

“Los garbanzos actúan aportando fibra dietética, que mejora y activa el microbioma intestinal”, señaló. “Entre sus múltiples funciones, las bacterias saludables bien nutridas, provenientes de los garbanzos, mejoran el metabolismo lipídico, lo que reduce el colesterol en sangre. Además, reducen la inflamación al liberar metabolitos llamados ácidos grasos de cadena corta”, agregó el experto. Habiéndote comentado todo esto, si es que sufres de colesterol, será mejor que añadas los garbanzos a tu dieta.

El precio del garbanzo en Estados Unidos

En Estados Unidos se pueden encontrar garbanzo en diversas presentaciones y precios. Por ejemplo, los garbanzos secos en granel pueden costar desde $2.67 por libra. Por otro lado, los garbanzos enlatados pueden tener un precio de alrededor $0.17 por onza líquida.

¿En qué partes de Estados Unidos se produce garbanzo?

De acuerdo a usapulses.org, que es el sitio web oficial de la Asociación de Comercio de Guisantes y Lentejas de EE.UU. (USA Pulses), “la producción de garbanzo en Norteamérica se concentraba antiguamente en California y el noroeste del Pacífico. Hoy en día, la producción estadounidense de garbanzo se concentra en Idaho, Washington, Oregón, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Colorado y California”.

