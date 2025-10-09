Desde que fue detectado por el sistema de alerta de defensa planetaria de la Tierra, el cometa interestelar 3I/ATLAS ha concentrado la atención de la comunidad de astrónomos, que sigue con curiosidad el trayecto del visitante cósmico durante su paseo por el Sistema Solar.

Uno de los cuestionamientos más recurrentes es la edad y el origen del cometa. Y tal parece que los astrónomos podrían estar acercándose a obtener una respuesta.

Un nuevo estudio que modeló los últimos 4 millones de años del cometa interestelar a través de la Vía Láctea sugiere que 3I/ATLAS vino de un lugar muy lejano. Se cree que el cometa se originó en la frontera salvaje donde las estrellas más antiguas y las más jóvenes se encuentran. De ser este caso, el cometa es una reliquia de una galaxia primitiva, con miles de millones de años de edad; sería más antiguo que nuestro Sol.

El 1 de julio pasado, el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) de la NASA confirmó que un misterioso objeto interestelar había traspasado las fronteras del Sistema Solar. Denominado inicialmente A11pl3X, el cometa 3I/ATLAS avanzaba firme por nuestro sistema estelar. Se trata del tercer objeto de su tipo. Los anteriores fueron los cometas 1I/’Oumuamua, descubierto en 2017, y 2I/Borisov, hallado en 2019. Una de las primeras características que llamó la atención de los astrónomos fue su tamaño: 3I/ATLAS es el cometa interestelar descubierto más grande a la fecha. Mide entre 3 y 7 millas, es decir, 4.8 a 11.2 kilómetros, aproximadamente.

El cometa 3I/ATLAS fue detectado en julio. En poco tiempo ha llamado la atención de tantos especialistas como curiosos. (Foto: NASA / ESA)

El cometa interestelar está avanzando por nuestro Sistema Solar, pero no supone un riesgo para la Tierra. El 3 octubre pasado, 3I/ATLAS tuvo su máxima aproximación a Marte, y se espera - de acuerdo con la NASA - que el 30 de octubre, 3I/ATLAS se acerque al Sol. De allí regresará al espacio interestelar, pasando por Júpiter en marzo de 2026.

3I/ATLAS viaja por nuestro Sistema Solar a una velocidad impresionante: 130,000 millas por hora (210,000 kilómetros por hora). Se cree que el cometa ha estado acelerando durante miles de millones de años, lo que lo ha dejado vulnerable a las ondas gravitacionales de las estrellas de la Vía Láctea.

Una investigación, publicada en arXiv, trata de determinar cuándo y dónde exactamente se inició el viaje de 3I/ATLAS.

Utilizando la información del telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA), los autores de la investigación han trazado la trayectoria del cometa 4,27 millones de años atrás. Asimismo, han identificado 62 estrellas que el cometa posiblemente encontró en su viaje.

De acuerdo con las observaciones de los investigadores, ninguna de estas estrellas alteró significativamente la órbita del cometa. “Hemos descubierto que ninguna de las estrellas en el vecindario solar puede explicar la trayectoria y la alta velocidad de 3I/ATLAS”, sostuvo el autor principal del estudio, Xabier Pérez-Couto, estudiante de posgrado en astrofísica en la Universidade da Coruña (España). Ese dato sugiere que el cometa no se originó cerca de nuestro Sistema Solar. “3I/ATLAS es un objeto muy antiguo, que ha estado viajando durante (miles de millones de años), y que su origen pertenece al borde del disco delgado”, agregó Pérez-Couto en entrevista con Live Science.

Imagen de la Vía Láctea, la galaxia de tipo espiral en la que se encuentra nuestro Sistema Solar. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

Las galaxias espirales como la Vía Láctea divide sus estrellas en un disco delgado y un disco grueso. Se estima que el disco delgado, más joven y pequeño, contiene la gran mayoría de las estrellas y gases formadores de estrellas en nuestra galaxia. Por su parte, el disco grueso contiene una muestra más pequeña y antigua, debido a que ha cesado su formación estelar hace mucho tiempo.

Si 3I/ATLAS se originó de entre los bordes de estos dos discos, eso podría significar que el cometa es increíblemente antiguo. Una estimación es hasta 10 mil millones de años de edad. Es decir, es más de dos veces la edad del Sol. Para Pérez-Couto, el cometa probablemente fue “expulsado del disco primordial de un sistema planetario formado tempranamente”. Es así que 3I/ATLAS es posiblemente una valiosa cápsula del tiempo de la antigua Vía Láctea.