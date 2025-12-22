Si 2025 fue un año emocionante para los vuelos espaciales y los descubrimientos cósmicos como el cometa 3I/ATLAS, todo indica que 2026 podría ser aún más sorprendente.

El último año estuvo marcado por misiones humanas históricas, lanzamientos experimentales y avances clave en la exploración robótica de la Luna. Estos logros prepararon el terreno para lo que muchos consideran una nueva era de la exploración espacial.

Uno de los eventos más esperados será la primera misión tripulada de la NASA cerca de la Luna en más de 50 años. Cuatro astronautas viajarán a bordo de la cápsula Orion, impulsada por el potente cohete Space Launch System, para realizar un recorrido de diez días alrededor del satélite natural.

Esta misión, conocida como Artemis 2, será un paso clave para volver a llevar humanos a la superficie lunar y sentar las bases de una presencia permanente en la Luna antes de futuras misiones a Marte.

La NASA prepara su primera misión tripulada alrededor de la Luna desde la era Apolo, mientras SpaceX avanza con una nueva versión de su megacohete Starship. (Foto: AFP)

SpaceX también tendrá un papel clave en 2026 con el debut de una nueva versión de su megacohete Starship. Esta versión, conocida como V3, podría ser la primera en alcanzar la órbita y demostrar la capacidad de reabastecimiento en pleno vuelo, una tecnología esencial para misiones de larga distancia.

Además, la compañía continúa desarrollando una variante de Starship destinada a transportar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie, como parte de los planes de la NASA.

La Estación Espacial Internacional seguirá recibiendo astronautas el próximo año. Una nueva tripulación viajará a la ISS como parte del programa de vuelos comerciales de la NASA con SpaceX, donde permanecerá alrededor de seis meses.

Durante ese tiempo, los astronautas realizarán experimentos científicos y tareas de mantenimiento, mientras reemplazan a la tripulación anterior que regresa a la Tierra.

Están previstas nuevas misiones a la Estación Espacial Internacional y el regreso de la cápsula Starliner de Boeing, esta vez sin tripulación. (Foto: AFP)

Otro acontecimiento destacado será un nuevo vuelo de la cápsula Starliner de Boeing, aunque esta vez sin tripulación.

La NASA trabaja en una misión no tripulada que permitiría evaluar nuevamente la nave tras los problemas técnicos registrados en su primer vuelo con astronautas. El objetivo es comprobar su fiabilidad antes de autorizar futuras misiones humanas.

La exploración lunar robótica también cobrará protagonismo en 2026. Tras los aterrizajes de sondas privadas en 2025, la NASA tiene previstos nuevos descensos a la superficie lunar mediante contratos con varias empresas estadounidenses.

Estas misiones ayudarán a recopilar datos clave y probar tecnologías necesarias para el regreso sostenido de astronautas a la Luna.

Se suman más aterrizajes robóticos en la Luna y nuevos lanzamientos de Blue Origin y Amazon en el espacio. (Foto: AFP)

Finalmente, Blue Origin y Amazon seguirán ampliando su presencia en el espacio. La compañía espacial de Jeff Bezos planea más lanzamientos de sus cohetes New Shepard y New Glenn, mientras busca certificaciones para misiones de seguridad nacional.

Por su parte, Amazon continuará desplegando satélites de su proyecto de internet espacial, con la vista puesta en competir directamente con la red Starlink en los próximos años.

¿Y qué pasará con 3I/ATLAS en 2026?

En 2026, lo más importante sobre 3I/ATLAS (el tercer objeto interestelar descubierto en la historia) es su salida definitiva de las cercanías de la Tierra tras su paso por el sistema solar interior.

El evento clave ocurrirá en marzo de 2026, cuando el objeto pase cerca de Júpiter. Los científicos monitorearán este encuentro para ver cómo la inmensa gravedad del planeta gigante afecta su trayectoria y si provoca algún tipo de actividad física adicional en el cometa.

A partir de mediados de 2026, el objeto continuará su viaje hacia los confines del sistema solar. Debido a que se aleja del Sol, su brillo disminuirá drásticamente, lo que hará que deje de ser visible para la mayoría de los telescopios terrestres.

