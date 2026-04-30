El firmamento de la Tierra siempre tiene algunas sorpresas para maravillarnos y el mes de mayo no es la excepción. La NASA revela los próximos eventos astronómicos que los amantes de la observación cósmica podrán disfrutar. Estos van desde lluvia de estrellas fugaces a un encuentro entre la Luna y el planeta Venus.

Eta Acuáridas

Mayo inicia con una lluvia de meteoros. Se trata de la lluvia de estrellas fugaces Eta Acuáridas, que tiene su origen en el cometa Halley. Todos los años nuestro planeta atraviesa el rastro de la cola del cometa. Las pequeñas partículas de la estela polvorienta del cometa se queman en nuestra atmósfera, creando de esta manera las estrellas fugaces que vemos en el cielo.

En su momento cúspide, las Eta Acuáridas pueden producir alrededor de 50 meteoros por hora en un cielo con condiciones ideales, indica la NASA. La mejor hora para observar este fenómeno astronómico es horas antes del amanecer, manteniendo la vista hacia el este. El pico de la lluvia de estrellas este año será entre el 5 y el 6 de mayo. No obstante, el brillo lunar podría opacar a los meteoros.

Conjunción de la Luna y Venus

Marca en tu calendario el 18 de mayo y es que ese día la Luna y el planeta Venus protagonizarán un encuentro cósmico.

Recreación de los eventos astronómicos que podrán observarse desde la Tierra en el mes de mayo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Venus, llamado también la ‘Estrella Vespertina’, es uno de los objetos más brillantes que se pueden ver desde la Tierra. Si bien desde nuestro mundo, la Luna y Venus parecen estar cerca, ambos cuerpos se encuentran separados por millones de kilómetros en el espacio.

El 18 de mayo se podrá observar cómo la Luna y Venus se acercan en el cielo, poco después de la puesta del Sol.

Luna azul

Mayo inicia y finaliza con luna llena, un suceso poco común. Esto permitirá que al finalizar el mes ocurra lo que se conoce como Luna Azul. Este es el nombre que se le da a la una segunda luna llena en un mismo mes calendario.