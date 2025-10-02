Todos los meses, el espacio nos sorprende con fenómenos astronómicos. En octubre, los telescopios le siguen el rastro a un visitante inesperado que llega a nuestro vecindario cósmico, mientras las noches de la Tierra son iluminadas por meteoritos y una superluna, nos adelanta la NASA.

3I/ATLAS, el cometa interestelar

Actualmente, los astrónomos siguen el paso de 3I/ATLAS, un cometa interestelar que llegó a gran velocidad al Sistema Solar. Este cuerpo celeste es objeto de estudio ya que proporciona pistas sobre el universo mas allá de las fronteras de nuestro sistema estelar. Su gran velocidad, así como su gran brillo y resistencia, entre otras características, han llamado la atención de los especialistas que monitorean su paseo por el Sistema Solar. Se espera que el 30 de octubre el cometa esté en su punto más cercano al Sol.

El cometa 3I/ATLAS fue detectado en julio. En poco tiempo ha llamado la atención de tantos especialistas como curiosos. (Foto: NASA / ESA)

Superluna a la vista

Octubre, además, es un mes de superluna. La NASA explica que el lunes 6, si miras hacia el cielo te verás sorprendido por una Luna Llena más grande y brillante que lo normal.

La agencia espacial estadounidense detalla que la Luna podría aparentar ser 30% más brillante y 14% más grande que una Luna Llena común. El motivo es simple. Se trata de una superluna.

Qué es una superluna

Si bien no es un término científico, superluna se emplea cuando una luna nueva o luna llena coincide con el perigeo, que es cuando nuestro satélite natural está más cerca de la Tierra en el mes.

Esta vez, la superluna ocurrirá dos días después de la Noche Internacional de Observación de la Luna, fecha en la que los aficionados y especialistas se reúnen para apreciar al único satélite natural de la Tierra.

Una superluna se eleva en Yosemite. (Foto: pjsells/iStock)

Lluvia de estrellas fugaces

La NASA también reporta que en los primeros días de octubre tiene lugar una lluvia de estrellas: las Dracónidas.

La agencia espacial estadounidense reconoce que solo si tienes suerte y encuentras un cielo oscuro entre el 6 y el 10 de octubre podrás apreciar a las Dracónidas, ya que el brillo lunar opacará sus meteoritos durante su apogeo, el 8 de octubre.

Sin embargo, si esperas unos días, otra lluvia de estrellas fugaces iluminará el firmamento. Se trata de las Oriónidas, que tendrán su pico el 21 de octubre. De acuerdo con la NASA, esta lluvia de estrellas promete “un show espectacular con aproximadamente 20 meteoros por hora”.

La lluvia de estrellas Oriónidas promete ofrecer un espectáculo con hasta 20 meteoritos por hora. (Foto referencial: m-gucci/iStock)

Esta lluvia empezó la última semana de septiembre y durará hasta casi finales de noviembre; no obstante, la NASA aclara que la mejor fecha para apreciar los meteoritos será antes de la medianoche del 21 de octubre hasta las 2 de la madrugada. Esto gracias a que el pico de la lluvia de meteoros coincide con la Luna Nueva de octubre, es decir, la fecha en la que el cielo no estará alumbrado por la Luna.