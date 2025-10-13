Utilizando una red de telescopios a escala global, un equipo de astrónomos ha conseguido un hito sin precedentes: detectar el objeto oscuro de menor masa jamás encontrado en el universo. Este descubrimiento podría transformar lo que se conoce sobre la materia oscura que compone cerca de una cuarta parte del cosmos.

Los astrónomos hallaron un objeto invisible cuya masa equivale a un millón de soles. No fue sencillo encontrarlo. Debido a que el objeto no emite ninguna luz o radiación, fue detectado por la forma en la que su gravedad distorsiona la luz que lo atraviesa o pasa cerca. Este efecto es llamado lente gravitacional. Gracias a la distorsión, los astrónomos son capaces de inferir la cantidad de materia en el objeto invisible.

“Es un logro impresionante detectar un objeto de tan baja masa a una distancia tan grande de nosotros”, afirmó Chris Fassnacht, profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de California en Davis, coautor del artículo de Nature Astronomy. “Encontrar objetos de baja masa como este es crucial para comprender la naturaleza de la materia oscura”, agregó.

El anillo negro y el punto central muestran la imagen infrarroja de una galaxia distante distorsionada por una lente gravitacional. El naranja/regular muestra las ondas de radio del mismo objeto. El recuadro muestra un pinzamiento causado por otra lente gravitacional oscura, mucho más pequeña (mancha blanca). (Foto: Devon Powell, Max Planck Institute for Astrophysics)

Si bien se estima que el misterioso objeto tiene una masa de un millón de veces la de nuestro Sol, su naturaleza es desconocida. Las especulaciones van entre un cúmulo de materia oscura 100 veces más pequeño que cualquier otro detectado previamente, incluso una galaxia enana muy compacta e inactiva.

La materia oscura es prácticamente imperceptible. Salvo sus efectos gravitacionales no podríamos notarla desde la Tierra. Se cree que la materia oscura configura la distribución de galaxias, estrellas y otros cuerpos visibles en el cosmos. El estudio, que también fue publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, abre nuevas oportunidades para desentrañar uno de los mayores enigmas de la cosmología moderna: ¿puede la materia oscura existir en pequeños “grumos” sin estrellas? La respuesta podría arrojar luz sobre el origen, la estructura y el destino final del universo.