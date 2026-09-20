La superficie de la Luna acaba de revelar una huella que llevaba más de un año esperando ser detectada. Investigadores identificaron un enorme cráter que supera en tamaño al Coliseo romano y que se habría formado después de que un objeto espacial chocara contra el suelo lunar en 2024.

El nuevo cráter tiene aproximadamente 728 pies (222 metros) de diámetro y 141 pies (43 metros) de profundidad, de acuerdo con un estudio publicado el 16 de septiembre en Science Advances. Los científicos creen que el impacto ocurrió entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024.

¿Qué creó el enorme cráter?

Según una publicación de la NASA sobre el hallazgo, el responsable pudo ser un fragmento de asteroide o cometa cuyo tamaño sería comparable al de un edificio de entre tres y seis pisos.

Un impacto de estas dimensiones es extremadamente poco frecuente: los investigadores estiman que uno de esta magnitud ocurre en la Luna aproximadamente una vez cada 132 años.

“Este evento constituye una observación estadísticamente rara, prácticamente única en la vida”, escribieron los autores del estudio. A pesar de la magnitud del choque, el momento exacto del impacto no fue detectado cuando ocurrió.

El fenómeno es tan poco frecuente que un impacto de esta magnitud ocurre aproximadamente una vez cada 132 años. (Foto: EFE / @NASA)

El cráter fue identificado tiempo después por Robert Wagner, especialista en procesamiento de imágenes de Intuitive Machines que trabaja con la cámara del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA.

Mientras analizaba imágenes de la Luna el 24 de octubre de 2025, Wagner encontró una alteración que llamó inmediatamente su atención.

Así detectaron el impacto

“Simplemente me detuve, dejé todo lo que estaba haciendo y comencé a investigar qué era esa mancha”, contó Wagner, según la NASA.

Al comparar fotografías de la superficie lunar tomadas antes y después del periodo en el que habría ocurrido el impacto, él y otros investigadores confirmaron que había aparecido un nuevo cráter.

“Fue, por mucho, el patrón de escombros de impacto más evidente que he visto en una de estas imágenes”, recordó Wagner.

Al comparar fotografías de la superficie lunar tomadas antes y después del periodo en el que habría ocurrido el impacto, los investigadores confirmaron la aparición del cráter. (Foto: NASA / Goddard Space Flight Center / Intuitive Machines via AP)

El análisis también mostró que las consecuencias del choque fueron mucho más extensas que el cráter visible: los cambios en la superficie se extendieron por una distancia superior a 1,000 veces el radio del cráter.

Los científicos bautizaron la formación como McGetchin, en honor a Thomas McGetchin, un científico especializado en la Luna y vulcanólogo que fue director del Lunar and Planetary Institute.

Otro estudio publicado el mismo día analizó cómo el impacto modificó las características físicas y térmicas del terreno alrededor del cráter.

Una zona de la Luna quedó más fría

Los investigadores encontraron una zona de aproximadamente 4 millas (6,4 kilómetros) de ancho alrededor de McGetchin que presenta temperaturas nocturnas entre 14 y 16 grados Fahrenheit (7,8 y 8,9 °C) inferiores a las de las áreas cercanas.

El impacto también alteró las capas superiores del regolito, el material rocoso y suelto que cubre la superficie lunar.

De acuerdo con el estudio, el material afectado quedó menos denso y, como consecuencia, perdió parte de su capacidad para conservar el calor.

Este detalle podría ser relevante para las futuras misiones lunares, ya que las modificaciones del suelo pueden cambiar la manera en que los vehículos se desplazan por la superficie.

La NASA señaló que conocer hasta dónde pueden extenderse los fragmentos expulsados durante un impacto también puede ayudar a evaluar posibles riesgos para los vehículos, equipos e infraestructura que eventualmente se instalen en la Luna.