Durante décadas, los científicos pensaron que ciertos pequeños felinos de Sudamérica pertenecían a un mismo grupo ampliamente distribuido; sin embargo, un análisis genético permitió descubrir que detrás de esa aparente uniformidad había varias especies distintas y, entre ellas, una que hasta ahora no había sido descrita formalmente: el gato tilcayo, hallado en los bosques nublados de los Yungas de Bolivia.

La nueva especie recibió el nombre científico de Leopardus tilcayo y representa la primera descripción científica de una nueva especie de gato salvaje en más de 100 años. El estudio fue publicado este jueves en la revista Current Biology y contó con la participación de investigadores como Eduardo Eizirik, Jonas Lescroart y la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz.

Un felino pequeño y difícil de distinguir

El gato tilcayo es un animal de dimensiones reducidas: alcanza aproximadamente 46 centímetros de largo desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa cerca de 1,4 kilos, una cifra incluso inferior a la de muchos gatos domésticos. Su aspecto puede confundirse con el de otros felinos de la región, pero presenta algunas características que permiten diferenciarlo.

Entre ellas destacan sus manchas más grandes, una cola más larga y estrecha y un pelaje de coloración más apagada en comparación con sus parientes, las oncillas; no obstante, fueron las diferencias encontradas en el material genético las que permitieron establecer con mayor precisión que se trataba de una especie distinta.

El ejemplar que tuvo un papel fundamental en la investigación es un macho de 10 años que actualmente se encuentra en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en Bolivia.

El animal llegó al lugar alrededor de 2017, después de que una familia de la zona que lo había mantenido en su casa decidiera entregarlo para que pudiera recibir atención y cuidados.

El gato tilcayo mide unos 46 centímetros y pesa aproximadamente 1,4 kilos. (Foto: EFE / Fernando Faciole / National Geographic)

La historia detrás del nombre

Nogales Ascarrunz conoció al felino mientras realizaba labores como voluntaria en el santuario. Su encuentro con el animal terminó siendo especialmente relevante para la investigación y también permitió recuperar el nombre con el que los habitantes de la zona ya lo identificaban.

El término Tilcayo era utilizado por las comunidades locales para referirse al felino.

Los científicos decidieron incorporarlo al nombre científico Leopardus tilcayo como una forma de reconocer el conocimiento ancestral y el vínculo que las poblaciones de la región mantienen con estos animales.

El ADN reveló más especies

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores realizaron una secuenciación completa del genoma y estudiaron material genético procedente tanto de animales vivos como de ejemplares históricos almacenados en museos de Europa y Estados Unidos.

El análisis reveló que el grupo que antes se consideraba una sola especie estaba compuesto, en realidad, por al menos cinco especies diferentes.

Además del gato tilcayo, el trabajo permitió validar formalmente otras cuatro especies: Leopardus guttulus, L. emiliae, L. pardinoides y L. tigrinus. El estudio también identificó una nueva subespecie presente en los Yungas de Perú, denominada L. tigrinus antisuyo.

El hallazgo fue posible mediante la secuenciación completa del genoma de ejemplares conservados en museos y muestras de animales vivos. (Foto: EFE / @NatGeo)

Ahora buscan ejemplares en libertad

A pesar del descubrimiento, todavía existe una gran incógnita: los científicos no saben cuántos gatos tilcayo viven actualmente en estado silvestre. La información disponible sobre su población, distribución y comportamiento sigue siendo limitada.

Para obtener más datos, Nogales Ascarrunz está instalando cámaras trampa en los bosques de los Yungas. El objetivo es registrar ejemplares en su entorno natural y determinar dónde se encuentran, cómo se comportan y qué condiciones necesita la especie para sobrevivir.

La investigación cobra especial importancia porque los bosques donde habita este felino enfrentan amenazas como la deforestación y la minería.

Conocer mejor al Leopardus tilcayo será un paso necesario para establecer qué tan extendida está la especie y qué medidas podrían ser necesarias para conservar su hábitat.