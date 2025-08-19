Si bien las Perseidas es la lluvia de meteoros más famosa y esperada por astrónomos y aficionados, especialmente en el hemisferio norte, todavía hay algunas lluvias de estrellas fugaces que iluminarán las noches terrestres en los próximos meses.

Las Perseidas, cuyo apogeo ocurrió este 2025 entre las noches del 12 y 13 de agosto, están activas hasta el 24 de agosto. En tal sentido, si eres fan de este tipo de espectáculos astronómicos, todavía podrás disfrutar de algunos meteoros en los siguientes días.

Cuál y cuándo es la siguiente lluvia de estrellas fugaces

Sin embargo, una vez que las Perseidas se apagan hay que esperar hasta octubre para que meteoros vuelvan a iluminar el firmamento de la Tierra. Aunque son dos lluvias de meteoros las que se verán e incluso coincidirán algunas fechas.

Las Oriónidas

Los meteoros Oriónidas aparecen cada año cuando la Tierra viaja a través de un área del espacio llena de restos del cometa Halley. (Foto: NASA/JPL)

La primera es las Oriónidas que este 2025 estará activa entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre. El pico de las Oriónidas en 2025 será entre el 22 y el 23 de octubre, adelanta la American Meteor Society. Durante esas noches, la Luna solo estará un 2% llena, por lo que a diferencia de las Perseidas este año, el satélite de la Tierra no será un impedimento para apreciar los meteoros que tienen como origen al cometa Halley.

Las Oriónidas es una lluvia de estrellas especial, pues es visible en todo el mundo con un promedio de 20 meteoros por hora. De acuerdo con el portal Star Walk Space, esta lluvia de meteoros es de “fuerza media capaz de mostrar ocasionalmente explosiones de actividad”. La American Meteor Society recuerda que entre 2006 y 2009, las Oriónidas rivalizaron incluso con las Perseidas con entre 50 y 75 bólidos por hora.

Dracónidas

Una Draconida desaparece detrás de un árbol en esta imagen tomada por una cámara canadiense de cielo completo (Foto: UWO Meteor Physics Group a través de NASA).

La segunda lluvia de meteoros en octubre es la Dracónidas. Esta lluvia es de corta duración y se caracteriza también porque produce pocos meteoros por hora: alrededor de 5. Solo está activa entre el 6 y el 10 de octubre. Su pico será el 8 de octubre, que lamentablemente coincide con una Luna casi llena, que dificultará su visualización.