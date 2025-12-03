Cada mes, la Luna realiza su recorrido habitual por el cielo, completando una vuelta en la que atraviesa las mismas doce constelaciones que el Sol visita a lo largo del año. Este movimiento constante no solo marca el paso del tiempo, sino que también permite observar encuentros visuales muy llamativos entre nuestro satélite y varios planetas.

Durante diciembre, la Luna tendrá varios acercamientos destacados que podrán apreciarse desde diferentes partes del mundo.

El primero ocurrirá el 7 de diciembre, cuando la Luna se alinee con Júpiter, un espectáculo que, según los mapas celestes, será especialmente visible desde Nueva York.

El primero acercamiento ocurrirá el 7 de diciembre junto a Júpiter, seguido del encuentro con Mercurio entre el 17 y 18. (Foto referencial: Freepik)

Más adelante, entre el 17 y el 18 de diciembre, la protagonista será una aproximación entre la Luna y Mercurio, visible desde Londres aproximadamente una hora antes del amanecer.

El último encuentro del mes se dará entre el 26 y el 27 de diciembre, cuando la Luna alcance a Saturno. Este acercamiento podrá observarse claramente desde Sídney alrededor de las 21:00 horas.

Aunque se mencionan estas ciudades como referencia, todos estos eventos pueden apreciarse desde casi cualquier región del planeta, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

El mes cerrará con la aproximación entre la Luna y Saturno del 26 al 27. (Foto referencial: Pixabay)

Estos acercamientos lunares no representan fenómenos raros, pero sí ofrecen una excelente oportunidad para mirar el cielo nocturno y ser testigo de los movimientos naturales del cosmos.

Con un simple vistazo o un pequeño telescopio, cualquier aficionado puede disfrutar de estas alineaciones durante todo el mes.

¿A qué hora ver la Luna Fría en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, la hora de observación de la Luna Fría dependerá de tu zona horaria. A continuación, algunas de las horas aproximadas en las principales zonas horarias:

Hora estándar del Este (EST): 18:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Centro (CST): 17:14 del 4 de diciembre

Hora estándar de la Montaña (MST): 16:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Pacífico (PST): 15:14 del 4 de diciembre

Recuerda que la Luna estará visible desde una noche antes y podrás apreciarla en todo su esplendor durante la noche del 4 de diciembre.

