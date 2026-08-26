Los eclipses son fenómenos muy esperados. Durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto, se realizará el eclipse lunar, también conocido como la ‘Luna Roja’. Un evento especialmente favorable para América del Norte y del Sur. En Europa occidental y África occidental, también podrán disfrutar de este acontecimiento.

¿Dónde se verá el eclipse lunar del 28 de agosto?

Según explicó la NASA, el eclipse lunar será visible en el Pacífico oriental, las Américas, Europa y África durante el 27 y 28 de agosto, dependiendo de la zona horaria. En buena parte de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, el fenómeno se podrá observar perfectamente (desde la fase parcial y el momento máximo).

En Europa y África la situación cambia. El eclipse iniciará durante el amanecer del viernes 28 de agosto, por lo que la luna estará descendiendo progresivamente hacia el horizonte occidental.

Mapa de visibilidad del eclipse

El mapa oficial de la NASA muestra las zonas donde se podrá visualizar el eclipse lunar: Pacífico oriental, las Américas, Europa y África.

Mapa de visibilidad del eclipse lunar que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Imagen creada por ChatGPT y la NASA.

¿En qué lugar ver el eclipse lunar?

Para observar el eclipse lunar no será necesario utilizar telescopio. El fenómeno se podrá visualizar a simple vista. Lo ideal es alejarse de zonas con demasiada iluminación artificial y buscar un lugar con un horizonte despejado.

Un parque, una zona rural o cualquier espacio con poca contaminación lumínica puede ofrecer mejores condiciones para apreciar el cambio de tonalidad de la Luna.

¿Se podrá ver el eclipse lunar en México?

Sí, en México se podrá visualizar el eclipse lunar entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del viernes 28. Te compartimos los horarios para visualizar el fenómeno.

Fase lunar Horarios Inicio de la fase penumbral 19:23 horas Inicio del eclipse parcial 20:33 horas Punto máximo (la Luna se pondrá en color rojo). 22:12 horas Fin de la fase parcial 23:51 horas Final del eclipse penumbral 1:01 horas del viernes 28 de agosto

¿Se podrá visualizar en el eclipse lunar en España?

Tras disfrutar del eclipse total solar, España continuará como epicentro de la astronomía. Durante la madrugada del viernes 28 de agosto podrán observar el eclipse lunar.

Fase lunar Horarios Inicio de la fase penumbral 3:23 horas (viernes 28 de agosto) Inicio de la fase parcial 4:34 horas (viernes 28 de agosto) Máximo del eclipse 6:12 horas (viernes 28 de agosto) Fin de la fase parcial 7:51 horas (viernes 28 de agosto)

¿Se podrá ver el eclipse lunar en Estados Unidos?

Sí, en Estados Unidos se podrá observar el eclipse lunar. Según la zona horaria, el máximo se podrá ver entre el jueves 27 de agosto o viernes 28 de agosto.

Zona horaria Hora Hora del Este (ET) 12:12 a. m. (madrugada del viernes 28) Hora del Centro (CT) 11:12 p. m. (jueves 27) Hora de la Montaña (MT) 10:12 p. m. (jueves 27) Hora del Pacífico (PT) 9:12 p. m. (jueves 27) Alaska (AKDT) 8:12 p. m. (jueves 27)

¿Se podrá ver el eclipse lunar en Perú, Argentina, Colombia y América Latina?

En Sudamérica también será visible el eclipse. En Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay, entre otros, podrán observar el fenómeno sin ningún inconveniente, pero el horario varía según la localidad.

País Hora máxima Perú 11:13 p. m. (27 de agosto) Ecuador 11:13 p. m. (27 de agosto) Colombia 11:13 p. m. (27 de agosto) Panamá 11:13 p. m. (27 de agosto) México – CDMX 10:13 p. m. (27 de agosto) Guatemala 10:13 p. m. (27 de agosto) Honduras 10:13 p. m. (27 de agosto) El Salvador 10:13 p. m. (27 de agosto) Nicaragua 10:13 p. m. (27 de agosto) Costa Rica 10:13 p. m. (27 de agosto) Venezuela 12:13 a. m. (28 de agosto) Chile 12:13 a. m. (28 de agosto) Bolivia 12:13 a. m. (28 de agosto) Argentina 1:13 a. m. (28 de agosto) Uruguay 1:13 a. m. (28 de agosto) Brasil 1:13 a. m. (28 de agosto) Paraguay 1:13 a. m. (28 de agosto)